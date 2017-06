ATLETISMO Cómo combatir el calor ante la próxima carrera de Huéscar No hay excusas para disfrutar el domingo de una preciosa mañana de atletismo en ruta PACO RUIZ MOLINA Granada Jueves, 22 junio 2017, 18:45

El Gran Premio de Fondo de Diputación nos llevará este próximo domingo hasta la comarca de Huéscar, en el altiplano granadino y con una previsión climatológica muy contraproducente para la práctica intensiva de esta actividad deportiva. Estamos inmersos en una ola de calor que para la hora prevista de la carrera, 10:30h. y en aquella zona, puede generar más de un problema a muchos de los participantes, como ya sucediera en anteriores ediciones. Es por ello que os aconsejo que toméis vuestra precauciones y, sobre todo, si estimáis que la sensación de calor que tenéis es muy grande, no hagáis un gran esfuerzo y realizad el recorrido de una forma mucho más tranquila sin poner el cuerpo al límite.

La carrera, ya en la edición del año pasado, cambió en su recorrido y se convirtió en algo más rápida y atractiva para la vista. En su inicio discurre por la zona central del pueblo, cosa que antes se obviaba, y lo que antes se realizaba como parte final de la carrera, ahora se afronta en los primeros kilómetros en sentido contrario, estando ahí la mayor dificultad de la prueba, y es que hasta aproximadamente el km 4,5 de carrera, ésta tiene acumulado todo el desnivel de la misma, eso sí, siempre con subidas suaves pero continuadas.

A partir de dicho kilómetro y hasta el punto kilómetro 7, la carrera es prácticamente llana, pero bien es cierto que discurrirá por la vía paralela al canal de San Clemente, zona desprovista de sombras y que hará estragos en más de un participante.

En dicho kilómetro 7 nos desviamos nuevamente hacia el pueblo, siendo ese el kilómetro más rápido de la prueba, con grandes pendientes descendentes. Es aquí donde ya puedes apretar y darlo todo, pues a partir de ese instante todo lo que queda es terreno favorable.

El último kilómetro y medio discurrirá por terreno urbano, por lo que el aliento del público asistente puede ser el mejor de tus aliados para exprimir las últimas fuerzas.

La organización ha previsto avituallamientos cada 2,5 kilómetros para combatir las inclemencias del calor, de forma tal que en esta edición tendrás avituallamiento líquido en los kilómetros 2,5, 5 y 7,5. Aprovecha y bebe en todos ellos, e hidrata tu piel vaciando el resto de la bebida sobre tu cuerpo. La clave en esta carrera puede estar en ese pequeño detalle técnico.

Otro gran gesto de la organización en esta edición se centra en los clubes, siendo esta vez premiado con un cordero segureño no sólo el ganador/a en la prueba absoluta, sino también aquel club no local más numeroso en participantes. No hay excusas pues para disfrutar de una preciosa mañana de atletismo en ruta.