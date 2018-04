Carballés le hace más juegos a Nadal que nadie en tierra

La sensación fue extraña. Ver jugar a Roberto Carballés contra Rafa Nadal no entraba en mis planes y tampoco era lo habitual. Que el mejor jugador del mundo en tierra y de los escogidos de la historia (ahí está Federer también), siempre ejemplo dentro y fuera de las pistas, un tipo que enorgullece a cualquiera que se sienta español... fallara y no me importara resultó muy raro. Nadal jugaba contra un tenista que lleva sangre granadina por sus venas, no pudo hacerlo frente a Orantes o Higueras. La cita fue histórica en esta tierra.

Sabíamos que Nadal avanzaría en la pista central del Godó que lleva su nombre pero, sinceramente, no esperábamos que 'Robert' le pusiera en tantas dificultades. Ahí queda el dato. Ocho juegos, el que más le ha hecho a Rafa en tierra en 2018 en dos sets (Zverev hizo uno más en tres en la Davis). Carballés apretó, le llevó al gris, apagó su rodillo. Mucho mérito el suyo. El chico de los rizos mostró táctica, inteligencia, talento, progresión y valentía. Si sale asustado el 'megacrack' Rafa lo habría aplastado. Jugó sin miedo, con agresividad en busca de los puntos, demostró calidad también en la red... sólo le faltó ajustar el saque. El salto de Carballés ya es definitivo. Se ha colado entre los 100 de la ATP, se acerca al selecto grupo de los 50, a consolidarse... quizá nos sorprenda más. Rafa ha sido la inyección de moral.