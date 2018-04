Tenis Carballés inicia el Challenger de Valencia contra Noah Rubin El granadino, cabeza de serie número 1, se medirá hoy a partir de las 10 horas al estadounidense Noah Rubin, 239 del ránking de la ATP VÍCTOR M. ROMERO GRANADA Martes, 3 abril 2018, 01:05

Roberto Carballés parte como favorito en el primer Ferrero Challenger de Valencia, torneo que se disputará hasta el sábado en Villena. El granadino, cabeza de serie número 1, se medirá hoy a partir de las 10 horas al estadounidense Noah Rubin, 239 del ránking de la ATP. Carballés no se fía porque no hay enemigo pequeño en el circuito. De hecho ha bajado tres puestos, del 78 al 81 tras los últimos resultados. En Marbella no pudo pasar a los octavos tras caer con el belga Kimmer Coppejans contra pronóstico. También lo hicieron otros candidatos al título en Puente Romano. La competición profesional es muy reñida y cada vez se producen más sorpresas. El torneo valenciano eleva el nivel. La final marbellí se repite como duelo de primera ronda, entre el campeón, el italiano Travaglia, y el argentino Andreozzi. El partido estrella de la jornada de hoy mide al campeón de Wimbledon júnior -Alejandro Davidovich- y al canadiense Felix Auger, que con 17 años figura en el top 200 tras varias victorias de Masters 1.000. En Villena será interesante ver la evolución de los jóvenes talentos como el actual campeón nacional Carlos Taberner, Jaume Munar, Carlos Boluda, Javier Marti, Pedro Martínez o Bernabé Zapata, que lucharán por hacerse hueco en la siguiente ronda frente a gente contrastada como Nico Almagro, Pablo Andújar o Marcel Granollers.

Nadal, número 1

Esta semana se ha confirmado el regreso de Rafa Nadal al número uno. No le ha hecho falta saltar a la pista al balear, que sigue lesionado en espera de recuperarse para la arcilla, pero la eliminación de Federer en Miami -donde ganó Isner a Zverev- y la derrota en la final de Indian Wells ante Del Potro le han bastado. Djokovic sigue sin progresar tras su vuelta, lo que explica lo complicado que es mantenerse en la élite. Es 13º de la ATP, justo detrás de Pablo Carreño, que sube siete puestos. Le siguen Roberto Bautista (17º), Albert Ramos (23º), Feliciano López (31º), David Ferrer (33º), Fernando Verdasco (36º), Guillermo García López (67º) y Roberto Carballés (81º) con 683 puntos.