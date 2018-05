TENIS Carballés se ve frenado por Kukushkin en Madrid El granadino acusa el esfuerzo realizado en Estoril y cae en dos sets VÍCTOR ROMERO Lunes, 7 mayo 2018, 22:10

Roberto Carballés no logró clasificarse para la segunda ronda del Masters de Madrid. El granadino cayó en la primera ronda del cuadro final ante el ruso Mikhail Kukushkin, un jugador avezado en el circuito, de 30 años de edad, aunque ostente actualmente un ránking inferior al granadino, 96 por 73, en el circuito ATP. Roberto acusó el esfuerzo físico de Estoril, donde perdió ante el griego Stefanos Tsitsipas, el último y joven descubrimiento, aunque luego fuera derrotado por Sousa, el vencedor del 250 portugués. Roberto Carballés se despidió del torneo madrileños tras dos sets –3-6 y 2-6– y vuelve a perderse otro cruce con Kevin Anderson, exento de la primera criba.

«Estoy preparado y me encuentro bien físicamente», dijo Rafael Nadal, número 1 del mundo, en la rueda de prensa previa a su debut mañana en el Mutua Madrid Open, uno de los torneos que mejor se le dan y donde defiende título, ya que venció al austríaco Dominic Thiem en la final de la última edición. El manacorí, que se estrenará ante el ganador del partido entre Gaël Monfils y Nikoloz Basilashvili, es el rival a batir, a juicio de todos los participantes en un torneo que se desarrolla sobre tierra, la superficie en la que mejor se desenvuelve. «No me preocupa ser favorito o no, me importa estar bien preparado», dijo Nadal, quien viene de ganar de forma consecutiva en Montecarlo y en Barcelona y que es el tenista que más veces ha triunfado en la capital española, donde acumula cinco títulos. «Estoy en un buen nivel de juego», dijo.

Después de más de un año sin competir al más alto nivel, Novak Djokovic ha vuelto. O al menos eso parece, ya que consiguió deshacerse del japonés Kei Nishikori en su primer partido en el Mutua Madrid Open, donde realizó un gran partido para imponerse por 7-5 y 6-4 en poco más de dos horas. El tenista serbio, duodécimo en el actual ránking de la ATP que lidera Rafa Nadal, olvidó los problemas físicos que ha acusado en los últimos torneos para imponerse al nipón en un partido repleto de calidad, con grandes golpes y excelentes servicios por parte de ambos tenistas.