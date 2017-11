Atletismo Blal conquista la Carrera de la Universidad 01:51 La carrera de la Universidad discurre junto a la Catedral. / RAMÓN L. PÉREZ El atleta marroquí registra la nueva mejor marca en la cuarta edición de una prueba tan hermosa como dura JOSÉ IGNACIO CEJUDO Granada Lunes, 20 noviembre 2017, 01:38

Asegura Mohammed Blal que desde ayer, y sólo desde ayer, puede sentirse ya «realmente de Granada». El marroquí vive en la zona desde hace varios años pero ha necesitado su inmensa victoria en la 4ª Carrera Universidad-Ciudad de Granada para convencerse vecino de los rincones que coronó. Fulminó los diez kilómetros en 30 minutos y 56 segundos, nuevo récord de la prueba, a un ritmo tremendo, incesante, de principio a fin sobre asfalto, empedrado o tierra. Mohammed Blal no dio opción a réplica y los más de 1.300 corredores que entraron tras él comprendieron mejor que nadie su fenómeno.

«He tenido un sentimiento diferente», fueron las primeras palabras del marroquí al cruzar la meta. Ya corrió en Granada hace tres años pero entonces no disfrutó del apoyo de su gente y sus seguidores, como él expresa. Es un hombre cargado de mensajes, más concisos de lo que su verbo aparenta. «Tengo que seguir dando buena imagen, ojalá sigamos así y subamos el nivel del atletismo andaluz, que es el objetivo. Procuro hacerlo con mi ejemplo. Regalo esta victoria a toda la población de Granada», afirmó.

«Todos saben que tengo mi ritmo y lo sigo aunque me adelanten. He salido muy bien y me he puesto en cabeza rápido», describió Blal. «El recorrido es muy difícil, la verdad, pero muy bonito. Hay quien se queja por las cuestas hacia arriba y hacia abajo, pero si pierdes cuatro segundos al subir los puedes recuperar al bajar. No ha habido demasiadas curvas ni tráfico, así que ha tenido una buena organización», valoró sobre el recorrido el atleta del Huellas Blal Las Gabias, su propio club y escuela.

Pablo Sánchez, segundo

Nadie mejor que Pablo Sánchez para dar fe de lo del marroquí. El granadino llegó tras él, a 26 segundos, superando la que hasta ayer era la mejor marca de las tres ediciones anteriores, la de su compañero Cristóbal Valenzuela en el Unicaja Atletismo. El jienense fue tercero en 32:02 y lo siguieron Pablo Salcedo, mejor universitario, y Manuel Santiago, actual campeón del Gran Premio de Fondo Diputación. Sánchez y Valenzuela salieron a controlar, en el kilómetro 3 alcanzaron al inmediato perseguidor de Blal y luego intentaron darle caza, «pero está a otro nivel», como admite Pablo. «Ha sido una buena táctica de carrera», concluyó satisfecho al recortar minuto y medio su marca anterior.

«Cuando las sensaciones acompañan se disfruta mucho más. Hay puntos que son muy bonitos a la vez que duros por el tema de la superficie. Por ejemplo, en Arco Elvira, en lugar de asfalto hay empedrado. Vas con un ritmo bastante intenso y disfrutando pero también maldices el piso porque te impide correr más rápido. Esa calle y el Paseo del Salón, que es llano y tiene mucho ambiente, son zonas por las que emociona correr», relató el granadino.

La mejor mujer fue la danesa Jessica Draskau Petersson, corredora veterana del Reach The End, a dos segundos de batir la mejor marca de Ester Hidalgo en 2014 de 36 minutos y 23 segundos. La actual poseedora del récord se quedó esta vez en 37:45, segunda por delante de María del Mar Serrano. Petersson, que vive en Alhama, destacó la «preciosa atmósfera de un reto estimulante». La 'abuela' Pilar Moleón corrió el telón en medio de una ovación tan inmensa como merecida. Cada categoría, universitarios incluidos, tuvo sus galardones.

