Deporte Adaptado «Tienes que ser una bestia para llegar lejos» Joaquín Álvarez prepara entre Baza y Elche los próximos campeonatos nacionales de Suiza, donde busca marca para el Europeo de Berlín. / IDEAL Entrevista a Joaquín Álvarez | El velocista de Bácor prepara su asalto al Europeo de Berlín con la mirada puesta en los nacionales de Suiza CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 31 marzo 2018, 00:27

El bacoreño Joaquín Álvarez sigue con su vida. Vende el cupón en el barrio de las Cuevas de Baza todos los días, pero lo hace después de machacarse durante cuatro horas en la pista y en el gimnasio. Este corredor, con espina bífida es puro músculo. Aunque su mejor herramienta no son sus brazos, sino su cabeza. Con ella ha trazado el plan para asaltar el próximo Mundial de Berlín. «En el atletismo nadie te regala nada y si quieres llegar lejos tienes que ser una bestia, esforzándote mucho en el plano físico y económico. La gente me dice que le parece increíble, pero yo les digo que aquí no hay secretos, no queda otra que entrenar fuerte cada día, como parte de una obligación», explica.

A Álvarez le ha cambiado la vida en muy poco tiempo. Aunque posiblemente lo mejor esté por llegar. Hace unos días recibió una llamada desde Atlanta invitándolo a participar en el meeting de Estados Unidos debido a que la suya es una de las mejores marcas de Europa. Álvarez es el actual campeón de España en los 100 y 200 metros lisos, estando en su poder el récord nacional de ambas distancias.

Dijo «no». El alto coste del viaje no compensa a los atletas que deben cuidar hasta el último céntimo si quieren rentabilizar de verdad su carrera. Joaquín no viaja para hacer turismo. Estudia qué pistas son las más rápidas, dónde se hacen los mejores tiempos y qué rivales tendrá en carrera. En función de esto decide. Hace unos meses se quedó fuera del Campeonato del Mundo por solo dos décimas y aquello quedó grabado a fuego en su cabeza. Ha cambiado la estrategia y ahora no se le volverá a escapar el tren de la próxima gran cita mundial.

Camino a Berlín

El de Bácor defenderá sus títulos y sus tiempos en los dos próximos campeonatos de España. El de comunidades en abril y el individual en Fuenlabrada, para junio. Entra una cita y otra viajará a Hospitalet y Basauri para competir en ambos meetings, en mayo. Y nada más concluir, viajará a Suiza para comparecer en tres carreras que pueden darle el billete directo para el Campeonato de Europa que se celebrará en Berlín. «La de Suiza es una de las pistas más rápidas del mundo y quiero hacer en los campeonatos nacionales de allí la marca para el Europeo. También visitaré Francia, porque me han hablado de otra pista muy buena y puedo correr allí porque tengo una buena marca para hacerlo. También está por ver si voy a los nacionales del Reino Unido», repasa, apuntando cada fecha con la certeza de verse ya en la línea de salida, compitiendo ante los mejores del continente.

Para asaltar la vieja Europa, Joaquín Álvarez ha comenzado a entrenar a las órdenes de Santiago Sanz, doble medallista paralímpico en Sydney y Atenas. Sanz ahora mismo se encuentra en Kenia entrenando a un grupo de atletas a pie, aunque una vez al mes visita Baza para encontrarse con Joaquín, quien también visita Elche para ponerse a las órdenes del técnico con la misma periodicidad.

Inmersión en 400 y 800

«Este año voy a empezar a tocar el 400 y el 800. A finales de año hice unos cuantos test y la cosa salió bien. Son disciplinas completamente distintas, por eso me lo he planteado mucho pero ya estoy cambiando los entrenamientos. Tienes que tener en cuenta que los 100 metros están más limitados para meterse en un Mundial o en unas Paralimpiadas. Por unas décimas te puedes quedar fuera, como me pasó a mí, que me quedé fuera del Mundial con una marca de 15,20 cuando pedían 15,40», recuerda todavía con cierto lamento en su voz aunque con el tono de quien sabe que la revancha comienza a jugarse en unos días.

Hace un año recibió el premio como mejor atleta paralímpico de 2016 de manos de la asociación de la prensa deportiva en Granada. «Me gustó recibir aquel premio y creo que está muy bien que se reconozca lo que hacemos los atletas con discapacidad. Si en Granada montáramos un club de atletismo de discapacidad, además de unirnos más, llegaríamos más lejos porque no es lo mismo entrenar solo que hacerlo en un grupo», advierte, incidiendo sobre su futuro: «Me gustaría ir con la selección española al Europeo y sé que para ello todo pasa por Berlín. Ese es el gran objetivo para mí, formar parte del equipo y abrirme una buena ventana. Aunque lo jodido es llegar desde la nada hasta ahí», dice como un aviso a quienes lo verán pronto sobre las pistas más rápidas de Europa.