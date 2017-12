Benamar Dejall y Claudia Estévez, ganadores de la XXX San Silvestre

Motril cerró el año deportivo con la tradicional y prestigiosa San Silvestre, que en esta ocasión cumplió su edición XXX. Con salida y meta desde la plaza de la Coronación el nuevo trazado, en esta ocasión se decidió no transitar por el centro de la localidad motrileña, discurrió por la avenida Salobreña, plaza de San Sebastián, calle de Las Cañas hasta La Posta, calle Nueva, plaza de la Aurora, avenida de Andalucía y avenida de Salobreña

En lo deportivo sensible baja en el número de participantes en una prueba que coincidió en el día con la carrera nocturna de Granada. De los 1.768 que cruzaron la línea de meta en la edición de 2016 se pasó a los apenas 1.000 (998 para ser exactos), repartidos en las seis carreras ofertadas, que lo hicieron en el día de ayer. Según fuentes de la organización alrededor de 6.000 aficionados se dieron cita en diferentes momentos en una prueba deportiva en la que de nuevo se pusieron el mono de trabajo la totalidad de los trabajadores del Área de Deportes junto a un gran número de voluntarios.

En cuanto a las distancias, oscilaron entre los 600 metros de los pitufos y los 6.000 metros de la carrera competitiva. La primera categoría en saltar a escena fue la destinada a los pitufos, sub 8 y sub 10, cita en la que participaron 119 atletas; por los 37 de los sub 12; 38 de los sub 14; 18 de los sub 16; 193 de la carrera competitiva; y para finalizar la espectacular carrera popular con una gran multitud de disfraces y en la que se congregaron 593 participantes.

Multitud de premios

En el capítulo de premios -de manera acertada la entregas de premios se fueron alternando con las carreras por lo que todo fue más dinámico-, los tres primeros clasificados de cada categoría se alzaron con un trofeo, mientras que el cuarto, quinto y sexto -hasta la categoría sub 16-, recibieron medalla. También hubo trofeo para el campeón absoluto, tanto en la categoría masculina como en la femenina. Para la carrera popular se estableció un premio individual y otro de grupos a los tres mejores disfraces.

En cuanto a los ganadores, en categoría absoluta se impuso, revalidando su título de la edición 2016, el motrileño Benamar Dejall (Ciudad de Motril); en el apartado femenino la vencedora fue la también motrileña Claudia Estévez Martín (Playas de Castellón). No se debe de olvidar el componente solidario, hay que recordar que los participantes que así lo quisieron aportaron un euro a beneficio del comedor social 'Jesús Abandonado'.

Carrozas de los Reyes Magos

En toda 'San Silvestre' que se precie los grandes protagonistas son los disfraces y en este caso no fue menos. En este apartado los ganadores fueron el Centro Deportivo UP Motril con las 'Carrozas de los Reyes Magos' ataviados con diferentes mensajes navideños. Completaron los tres primeros lugares la Escuela de Padres del Club Atletismo 'Ciudad de Motril' que congregó a un centenar de deportistas ataviados del 'Sorteo de la Lotería Nacional' con el mensaje 'me ha tocado el gordo' y un grupo nutrido de trolls. Tampoco faltaron los habituales Papá Noel, Reyes Magos, árbol de Navidad, padres llevando a sus hijos en carros sin olvidarse de varios súper héroes como spiderman, superman y batman. No faltaron diferentes entidades deportivas como CB Costa Motril, el Ciudad de Motril o la UD Motril de fútbol.