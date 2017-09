FÚTBOL SALA Arranque de órdago para el Sima Peligros El Sima cerró la pretemporada alzando la Copa Diputación. / PFS El conjunto dirigido por Ramón Balboa visita esta tarde al Ceuta, uno de los 'gallitos' de esta nueva campaña en Segunda B de los metropolitanos JUANJO MARTÍN GRANADA Sábado, 9 septiembre 2017, 01:31

El Sima Peligros comienza esta tarde (18 horas) una nueva temporada en Segunda B con un plato fuerte. Nada menos que una visita al feudo del Unión África Ceutí aguarda a los discípulos del entrenador Ramón Balboa en este inicio de la competición, en el que la entidad metropolitana encara este curso con una ambición más moderada que en anteriores campañas.

Las bajas sufridas en la plantilla se han subsanado a base de jóvenes jugadores, por lo que desde el club no se habla por ahora de ascenso ni de meterse en Copa del Rey, objetivo este último que se le escapó el pasado año en el último momento. A día de hoy el único reto transmitido por los canales oficiales del equipo es la permanencia y, una vez se ate, ya se estudiarán las posibilidades de mirar más arriba.

El conjunto peligreño medirá sus fuerzas ante los norteafricanos, que están llamados a ocupar uno de los puestos altos de la clasificación en el grupo V de Segunda B. «Ellos van a desarrollar una importante presión sobre nuestra salida de balón. Habrá fases de juego en las que nos toque defender y achicar espacios para impedir que nos lleguen con comodidad. Tienen pólvora suficiente para que una acción a favor nuestra termine con gol para ellos», advierte Balboa sobre el rival de hoy. Eso sí, el técnico granadino mantiene la esperanza de obtener un resultado positivo, un anhelo que se tornará realidad si «hacemos un partido perfecto. El equipo está con ganas y mentalizado, por lo que tendremos nuestras opciones».

El máximo responsable en materia deportiva del Sima Peligros reconoce que «llegamos muy justos a este inicio. Tenemos un equipo compensado y competitivo, pero para este encuentro no dispondremos de todos los efectivos por diversas cuestiones». Balboa considera clave «tratar de no arriesgar en los pases para no cometer errores, actuar con intensidad en nuestra media cancha y aprovechar las cinco faltas con inteligencia, además de exprimir las llegadas a la portería contraria».