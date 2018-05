Atletismo Anguita se clasifica en el sexto puesto en la primera Ultra de Copa del Mundo Manu Anguita (izq.) y su equipo, con Carlos García en el medio. / I. C. El corredor granadino completó una gran remontada en la carrera disputada en La Palma sobre una distancia de 76 kilómetros JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Miércoles, 16 mayo 2018, 02:21

El corredor granadino Manuel Anguita, del equipo Inverse Innova Ocular, logró un sensacional sexto puesto en la primera prueba Ultra de la Copa del Mundo de Skyrunning que se celebró este fin de semana en la Isla de la Palma. Si no se contara al ganador Pere Aurell, catalán pero de raíces holandesas, Anguita sería el primer español de la competición, que abarca 76 duros kilómetros.

«Tuve una salida bastante mala. Fue problemática debido al fuerte viento y a condiciones de frío, niebla y llovizna, me sentía torpe y pesado, perdí mucho tiempo», relata Manu Anguita sobre el inicio de la prueba. «Pasada la famosa Hilera empecé a ir más ligero y fui ganando posiciones conforme ascendía. Para entrar en el top 10, desde la 19ª posición que partí, fui sobrepasando corredores con sensaciones muy buenas pese a las cotas de 2.000 y 2.400 metros de altitud», explica.

«Aunque tuve calambres por el sol y el deshidramiento, al empezar la bajada me dieron referencias de corredores a cinco minutos y me lancé con todo para seguir la remontada hasta verme entre los ocho primeros», continúa el corredor granadino en su relato de la prueba. «En la última curva del descenso tuve una fuerte caída con varias contusiones, se me acalambró todo el cuerpo pero me levanté rápido. Fue como un toque de atención, me vino más fuerza por la impotencia y corrí los últimos cinco kilómetros como nuevo hasta ponerme sexto», describe Manuel Anguita, que define la carrera como un reencuentro consigo mismo.

También compitió en esta dura prueba el corredor promesa granadino Carlos García Hurtado, quien consiguió liderar la carrera hasta el kilómetro 20 pero que tras problemas con la altitud terminó entre los veinte primeros, también una buena marca.