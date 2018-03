Tercera división Alfonso se estrena en Huétor Vega y García Tébar, al Jaén El Huétor Tájar afirma que la directiva jienense ha cometido «la falta de respeto más grande que al club» por tentar a Germán Crespo CÉSAR GUISADO GRANADA Sábado, 3 marzo 2018, 01:01

Con diez jornadas por delante, dos equipos estrenarán técnico el domingo. En el Huétor Vega se sentará como primer técnico en el banquillo quien hasta ahora ejercía como ayudante, Alfonso Fernández, después de la destitución de Manolo Rojas, oficial desde ayer. El club comunicó que la junta directiva tomó la decisión «tras analizar la actual situación de crisis deportiva en la competición de Liga, consecuencia de los últimos resultados obtenidos». Así, el ahora nuevo entrenador se oficiará en una plaza complicada, la casa del Mancha Real de otro ‘ex’ del club, Manuel Moreno.

El Real Jaén lo dirigirá el ‘ex’ del Lorca Andrés García Tébar después de que el equipo del Santo Reino haya disputado dos encuentros sin entrenador tras la salida de Salva Ballesta. Un cambio de técnico que ha hecho zozobrar la competición durante estos días porque los jaeneros intentaron con insistencia incorporar a su vestuario a un técnico con contrato en vigor con un equipo del mismo grupo.

Germán Crespo fue la primera elección del delegado del Jaén, Andrés Rodríguez. Y este procuró la incorporación del granadino primero tratando directamente con él y más tarde con el club del Poniente, que ha remitido un comunicado, explicando que se celebraron «reuniones que nunca fueron reuniones, y visitas a estadios donde estaba jugando nuestro equipo, algo que desde la directiva se ha considerado la falta de respeto más grande que al club se le ha hecho nunca. Desde la entidad granadina no se entiende cómo se ha respetado la decisión del Antonio Torres y su club (Torreperogil), y no se ha respetado la decisión del CD Agroisa Huétor Tájar, quizá porque no es un club jienense y así evitar polémicas o intereses locales». Los amarillos reciben al Melistar sin Esteban después de su expulsión el miércoles en Maracena. Llega un equipo herido al Miguel Moranto ya que la última salida de los norteafricanos en la península se saldó con un 8-1 en Motril.

Precisamente los motrileños, cuartos, van a recibir al Antequera esta jornada en uno de los encuentros más importantes de la segunda vuelta para sus intereses. Porque una victoria blanquiazul puede otorgar un colchón de siete puntos respecto al equipo malagueño, que es quinto clasificado y dar así un paso muy importante en la consecución de una plaza de promoción. El técnico José Manuel García, que no cuenta con Illescas por sanción, ha dicho esta semana que su equipo ha logrado «mejores números que en la primera vuelta, eso significa que hemos crecido como equipo» afirmando que, a día de hoy «el objetivo del Motril está cumplido», señalando a que no hace tanto tiempo, el equipo estaba en la Segunda provincial.