Abdelfattah prende La Industrial más fría

El Gran Premio de Fondo volvió con frío en Armilla pero Dalal Abdelfattah se estrenó con fuego en los pies. El joven corredor árabe se adjudicó la primera cita de esta XXXI edición del circuito en su primera vez al sacarle tres segundos al actual campeón en un final de vértigo. La tradicional prueba de La Industrial tuvo emoción pese a que la meteorología mermó la cifra de 1.600 inscritos. Hubo amago de nevada pero sólo acompañó la lluvia.

La desapacible mañana no afectó sin embargo a un ambiente de ilusión multiplicada por la espera y el reencuentro entre viejos amigos, rivales en la competición. No faltaron los vecinos curiosos de Armilla, refugiados bajo el paraguas. El pistoletazo de salida a las once certificó que la gran fiesta del atletismo popular ha regresado.

Los cambios en el recorrido llevaron la Industrial de lleno por la Base Aérea, principal novedad de la cita. Los corredores disfrutaron de una carrera muy llana aunque con algo de rompepiernas, perfecta para iniciar el circuito. Los atletas midieron sus fuerzas con marchas militares de fondo que sirvieron de estímulo. El propio personal de la base aseguró el control de su perímetro.

El primero en regresar al complejo deportivo Rafael Machado Villar fue Dalal Abdelfattah. El corredor de 22 años, natural de Alcalá la Real, compite esta temporada por primera vez para el Bikila y se ha instalado en Granada con objetivos mayores que el Gran Premio de Fondo, que por ahora utilizará como preparación. Entró a meta con un tiempo de 31 minutos y 45 segundos. Se impuso al campeón del circuito el año pasado, Manuel Santiago, por lo que su estreno en el Gran Premio fue inmaculado. Le superó por sólo tres segundos, clavando la media al kilómetro. Fue un duelo apasionante durante casi toda la carrera, un mano a mano que se llevó el chaval con angustia. Santiago, con el rostro compungido por la ambición, le fue recortando en los últimos metros hasta echarle el aliento en el cogote. El de Olimpo, satisfecho, acabó preguntándose qué hubiera pasado de haberse alargado doscientos metros más los casi 10 kilómetros.

Ventajas mínimas

También fue igualada, aunque no tan emocionante, la clasificación femenina. La danesa Jessica Draskau Petersson (Reach the end), aspirante olímpica, tuvo una felicísima vuelta a la competición tras una lesión que le impidió correr en enero y se impuso a Ester Hidalgo (Cueva de Nerja). «Tenía dudas por la meteorología pero al empezar a calentar y a correr me olvidé de todo. Me he divertido mucho por los colores tan llamativos que lleva la gente, todos están muy conectados entre ellos. El ambiente es maravilloso», expresó. «Empecé atrás hasta que reconocí a Ester por el pelo y la alcancé», describió la danesa. Completó la prueba en 36:05, con 42 segundos de ventaja. Zhor El Amrani fue tercera en 39 minutos. El Gran Premio ha vuelto.