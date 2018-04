Unicaja Almería pierde algo más que un partido en Teruel Los blanquiverdes se muestran inferiores y sin armas para derrotar a un muy sólido conjunto naranja en el primer partido de la final de la Superliga Masculina JUANJO AGUILERA ALMERÍA Sábado, 21 abril 2018, 21:46

Unicaja Almería se ha mostrado incapaz de darle guerra a un muy efectivo y sólido en su comportamiento para decantar el primer partido de la final de la Superliga Masculina. Los blanquiverdes no solo han perdido el duelo, sino que por sensaciones es difícil esperar una reacción en la segunda cita, que tiene lugar mañana domingo, a las siete de la tarde, en Los Planos. El primer partido ha mostrado a un equipo sin alma, incapaz de reaccionar en cuanto se puso por debajo en el marcador.

3 CV TERUEL Pablo Bugallo (8), Pedro Rangel (1), Balsa Radunovic (14), Víctor Rodríguez (7), Andrés Villena (15) y Thomas Ereu (8) –sexteto inicial–. También jugaron Vinicius Noronha (líbero), Carlos Jiménez (2), Augusto Colito (0), Milan Jovanovic (0) y Máximo Torcello (0). 0 UNICAJA ALMERÍA Manu Parres (5), Ignacio Sánchez (1), Jorge Almansa (8), Borja Ruiz (6), Thiago Maciel (13) y Javi Monfort (4) –sexteto inicial–.. También jugaron Mario Ferrera y Antonio Casimiro (líberos) y Alexander Slaught (4). PARCIALES: 25-19, en 23 minutos; 25-21, en 27 minutos, y 25-18, en 22 minutos. áRBITROS: Mario Bernaola y José Luis Arrarte, de Valencia. INCIDENCIAS: Primer partido de la final de la Superliga Masculina, celebrado en el Pabellón Los Planos.

Aguantó en los momentos iniciales de los sets, pero en cuanto CV Teruel supo y pudo manejar el partido, con un gran Pedro Rangel, a los blanquiverdes se les encendió la luz de alarma, apareció el riesgo y con él el error para no tener capacidad de luchar, de tú a tú, ante un rival sin tantas fisuras. De todas formas, el deporte está lleno de momentos épicos, de historias que hablan de reacción, de superación. Si esto sucede, que es posible, habrá final. Si no, el título lo tiene agarrado CV Teruel, que confirma el favoritismo del que se habló antes de iniciarse la serie.

La regularidad

Mal comenzó el partido para los almerienses. El saque de Pablo Bugallo supuso un problema que fue incapaz de controlar el conjunto blanquiverde y CV Teruel cogió ventaja en el marcador (3-0) que mermó incluso en ataque. Unicaja Almería jugó con bola separada y el bloqueo turolense consiguió poner tierra de por medio (5-1).

En los blanquiverdes, la referencia fue Thiago Maciel, con dificultades para conseguir puntos por zona 2, sobre todo. Con buena recepción, sin embargo, Ignacio Sánchez aprovechó para fijar al bloqueo turolense. Parres hizo el primero y se fue al saque para conseguir un saque directo que puso a los blanquiverdes a solo un punto de las tablas (7-6). Los turolenses buscaron a Andrés Villena, que sostuvo a los suyos, ayudando para estar con ventaja también como consecuencia del error de Monfort (10-7).

La ventaja no decreció. El saque de CV Teruel hizo mella en la recepción almeriense y, con un punto directo de Pablo Bugallo, el conjunto turolense se fue con ventaja de cuatro puntos (12-8) al tiempo técnico, sin capacidad de reacción de los almerienses, 'atrancados' en ataque.

En defensa creció el conjunto turolense, siempre cómodo para mandar en el marcador manteniendo y aumentando las distancias. Unicaja Almería usó entonces a Jorge Almansa que tampoco encontró manos en bloqueo ni pista cuando superó a este. Tras un ataque por cuatro fallado por el cartagenero Piero Molducci paró el partido (16-11). El saque blanquiverde no consiguió, en esa fase, 'molestar' al cuadro de Miguel Rivera, que mandó en el marcador (19-13).

Aunque hubo reacción con dos acciones de ataque de Borja Ruiz y Jorge Almansa, la distancia en el marcador propició el riesgo en ambos equipos, más 'dañino' para los intereses ahorradores, que no pudieron encontrar por dónde crecer en el marcador (21-15). No hubo capacidad para recortar. Se acumularon los problemas porque en ataque no se consiguió pasar y un saque fallado por Thiago Maciel puso el 25-19 para los turolenses, más regulares que los de Piero Molducci.

Las dudas

El segundo set comenzó de forma diferente. Los blanquiverdes, con mejor saque, profundizaron en la recepción turolense, que donde más error fue en ataque, permitiendo segundas opciones a Unicaja Almería. Este cerró bien en bloqueo y contraataque para situarse con ventaja (1-4), manteniendo además la sinergia anotadora en los puntos siguientes (3-6). Un error de Monfort al saque y un punto directo de Víctor Rodríguez puso a CV Teruel más cerca en el marcador (5-6).

Unicaja Almería aprovechó la buena recepción para, a través de Ignacio Sánchez, buscar el ataque por punta con acciones rápidas, no siempre solucionadas por Thiago Maciel.

Sin embargo, hubo reparto de errores y el ataque de Balsa Radunovic permitió a Unicaja Almería gozar de tres puntos de diferencia (8-11) y manejarse con esa ventaja. Al tiempo técnico, los blanquiverdes llegaron con dos de ventaja. Jorge Almansa apareció por punta y Borja Ruiz por el centro para cerrar en bloqueo a Pablo Bugallo (12-15).

El reparto de responsabilidades permitió la aparición de los jugadores por punta. Con el saque de Thomas Ereu, tembló la recepción ahorradora y Pablo Bugallo cerró en bloqueo para entablar de nuevo el duelo (16-16), obligando a Piero Molducci a frenar la progresión, que no cesó porque Radunovic tapó la puerta a Almansa. Todo lo contrario que pasó con el ataque turolense, imposible de frenar por los blanquiverdes. Estos se mantenían con el ataque de Maciel que apareció para acortar, tras un saque directo de Bugallo (19-18).

CV Teruel se mostró seguro en ese tramo decisivo. No concedió y, si embargo, aprovechó los problemas en ataque de Unicaja Almería para aumentar las diferencias. Un bloqueo de Andrés Villena puso a Teruel con tres de ventaja (23-20), llevando el partido a otro tiempo muerto de Piero Molducci, que no mejoró nada porque Bugallo, clave en el despegue turolense, cerró el set con un primer tiempo perfecto.

Sin alma

En el tercer set, Monfort fue el sacrificado. Piero Molducci utilizó a Slaught. Unicaja tuvo un comienzo similar al del segundo set. Con buen saque, los blanquiverdes cogieron ventaja (0-3), pero ese arma fundamental fue decreciendo en su cometido, lo que facilitó la anotación para los naranjas, que encontraron su salvación en los ataques por punta de Radunovic y Ereu para no perder más distancia. El saque de Ereu buscando a Slaught hizo sufrir a los blanquiverdes y con un ataque de Villena se firmó la reacción local (8-7) para 'resucitar' los 'fantasmas' en el bando ahorrador.

Ereu cogió responsabilidad en recepción y el cuadro de Miguel Rivera no sufrió en ese apartado ante un Unicaja Almería impreciso en ataque necesitado de tres y cuatro ataques para anotar o para firmar la tregua. Teruel llegó al tiempo técnico con tres de ventaja (12-9) y mucho mejores sensaciones. No se consiguió hacer daño en recepción y Rangel usaba a sus suyos para poner a los blanquiverdes a merced (18-10), tras dos saques directos de Radunovic y un ataque a la varilla de Slaught.

Las diferencias en el marcador eran paralelas a las sensaciones, con un CV Teruel al que le salió todo, a la par que los blanquiverdes se mostraron incapaces de encontrar la fórmula para volver a un partido que se había puesto muy cuesta arriba (20-12), con la profundización en el error blanquiverde, cada vez más lejos en el marcador y en cuanto a sensaciones. Un saque a la grada de Thiago Maciel cerró el partido, que sitúa a CV Teruel con ventaja en la eliminatoria, no sólo por puntos sino por formas de juego.