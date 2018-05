VOLEIBOL Unicaja Almería y Molducci 'separan sus caminos' El club blanquiverde oficializa la marcha de un técnico que, según Ramón Sedeño, «ha fortalecido la estructura del club y creado una cultura deportiva» JUANJO AGUILERA ALMERÍA Miércoles, 9 mayo 2018, 17:45

La noticia que adelantó IDEAL Almería la pasada semana sobre la marcha de Piero Molducci de Unicaja Almería ha sido hoy oficializada por la entidad, que mantuvo la boca cerrada hasta que esta mañana, a través de un comunicado hecho público por el club que preside Ramón Sedeño, ha reflejado todo lo que el técnico italiano ha dado a la entidad a lo largo de sus últimos seis años y medio de estancia al frente de la plantilla ahorradora.

Así, se expresa en la nota que «los lazos emotivos que unen al Club Voleibol Unicaja Almería con Piero Molducci son realmente fuertes y así continuarán siendo en adelante, pero ambos caminos se separan en el plano deportivo tras seis temporadas y media consecutivas, más otra algo más de una década atrás». Desde la entidad ahorradora se ha querido reconocer y agraceder el legado de un técnico que ha marcado época. «Piero ha supuesto un antes y un después para este club; ha aportado, al margen de los siete títulos nacionales, mucho más, como es haber fortalecido la estructura de club y crear una cultura deportiva dentro del mismo en la preparación y formación de jugadores, siendo ese el mejor bagaje», ha expuesto esta mañana Ramón Sedeño.

El presidente blanquiverde estrechó la mano de Molducci de un modo sincero, reconociendo haber pasado las peores horas desde que dirige la nave ahorradora. «Desde el viernes cuando acabó la temporada hasta el lunes que hablé con él han sido todas las horas dándole vueltas, se han hecho muy largas, sobre todo las noches, al pensar que por desgracia en todas las etapas de la vida se cumplen ciclos y creo que en este caso se cumple uno muy delicado para mí, cuando no han hecho falta papeles o contratos sino un simple apretón de manos para cerrar los acuerdos, el tener que comunicarle que por intereses que pueden ser errores del club se había decidido su no continuidad, eso es muy duro».

Los cambios

Sedeño no ha dudado en asegurar que el legado que deja Piero Molducci ahí está y «Unicaja Almería solamente le puede tener un reconocimiento y un agradecimiento muy especial, porque en los momentos en que se ha recurrido a él ha respondido de una forma sincera, honesta y profesional». Sedeño ha recordado que «la primera temporada que estuvo aquí se ganó el título de campeón de Liga y la 2011/12 el club atravesaba un mal momento en todos los sentidos, deportivo, económico… respondiendo Piero a la llamada diciendo que él venía a Almería sin necesidad de que hubiese dinero de por medio». Son títulos, pero eso no es lo más valioso. «Trayectoria, espíritu y cambio que él, con su experiencia, ha introducido; para mí, tan importante como los títulos».

Molducci no se cierra a volver. «No depende de mí, como esta vez no ha dependido de mí tampoco». Molducci lo ha dejado claro. «Cuando me ha llamado Almería, siempre tenía el corazón aquí; llegué con gran entusiasmo y gran trabajo, hemos levantado al club donde Unicaja normalmente estaba, así como la Superliga española ha llegado más arriba respecto a cuando yo empecé; introduje tácticamente novedades, un entrenamiento diferente, y todos los jugadores que he tenido me han llamado para decirme 'gracias, porque tú me has entrenado y soy el jugador que soy ahora', todos, no puedo decir uno u otro, y es importante para mí», se ha sincerado el de Cervia.

Molducci ha expuesto los comentarios recibidos tras su marcha de la entidad. «Me han dicho que me deben mucho, porque les he enseñado mucho voleibol, y no solo ellos, sino la gente que trabaja aquí, Guille, Enrique de Haro, el fisioterapeuta, Manolo Berenguel… todos me han escrito 'muchísimas gracias, porque has traído un mundo diferente al que había antes». Él, sin embargo, se muestra agradecido a todos «porque soy un entrenador que exige mucho y a veces eso no les gusta mucho a los jugadores, pero pienso que no he tenido problemas». Ahora ha expresado sentirse «bastante vacío» porque su marcha es «una decisión muy rápida que no esperaba, pero cada uno se casa con quien quiere y no hay problema con el club».

Piero ha asegurado que tras una primera estancia, la que se produjo en febrero de 2012 le hizo volver «como recurso porque el equipo no ganaba, llegué en un momento malo, equipo deprimido, ambiente deprimido porque no se ganaba, y empezamos a ganar mucho; la ciudad de Almería ha levantado la cabeza otra vez en el voley español y me quedo con esto porque me ha gustado mucho lograrlo, porque me gusta la ciudad, me gusta la gente, me gusta vivir aquí». Sus vínculos no se cortan. «No sé dónde voy a entrenar, pero tengo la vida establecida aquí después de seis años, amigos, piso, restaurante…, cuando tenga un momento libre, vendré; a la ciudad de Almería, gracias, porque me ha querido mucho y yo también a ella».