VOLEIBOL Unicaja Almería no maneja el error y pierde la Copa del Rey en Soria El equipo almeiense se cae en los momentos claves de la final ante un Teruel que se mostró muy sólido y con mejor juego JUANJO AGUILERA ALMERÍA Domingo, 25 febrero 2018, 22:11

La mayoría de edad en finales de la Copa del Rey no fue posible celebrarla soplando las velas con el undécimo título para Unicaja Almería. El equipo blanquiverde perdió por su inseguridad para ser constante en su rendimiento, todo lo contrario que un CV Teruel sólido en esas fases en las que es obligatorio trabajar sin errores. Los tres sets que necesitó el equipo aragonés para ganar la final tuvieron fases muy parecidas. Incluso los llegó a manejar en el marcador Unicaja Almería, pero al llegar a esa fase de seguridad fue CV Teruel el que marcó los pasos para sumar su quinta Copa, apareciendo tras dos temporadas en las que Unicaja Almería y C’an Ventura Palma le quitaron protagonismo.

0 Unicaja Almería Jorge Almansa (10), Borja Ruiz (6), Chema Castellano (7), Javier Monfort (9), Manu Parres (6) e Ignacio Sánchez (0) -sexteto inicial-. También jugaron Mario Ferrera y Antonio Casimiro (líberos), Thiago Maciel (0) y Rubén Lorente (0). 3 CV Teruel Thomas Ereu (17), Pablo Bugallo (7), Pedro Rangel (0), Balsa Radunovic (7), Víctor Rodríguez (8= y Andrés Villena (15) -sexteto inicial-. También jugaron Noronha (líbero), Máximo Torcello (0), Carlos Jiménez (0), Milan Jovanovic (0) y Renato Colito (0). Parciales: 20-25, en 22 minutos; 20-25, en 24 minutos, y 21-25, en 25 minutos. Árbitros: Juan Mario Bernaola, de Valencia, y Juan Antonio Erce, de Extremadura. Amonestaron con amarilla a Miguel Rivera, técnico de Teruel. incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa del Rey de voleibol, celebrada en el Pabellón Los Pajaritos de Soria, con 1.500 espectadores.

Unicaja Almería vuelve de la Copa con la sensación de haber sido intratable por fases, con un partido completo, magnífico, en semifinales, pero acogido a la falta de actitud, en la primera jornada, en la que superó al FC Barcelona, y a la mala gestión del error, en la final, obligado por no llegar a los tramos finales del partido mandando, a lo que se une su irregular intensidad.

Ahora no queda otra que pensar en la Superliga, a la que aún le quedan jornadas para cerrar la fase regular para tratar de mejorar una temporada en la que el torneo liguero debe convertirse en la tabla de salvación, tras un año en blanco, el pasado, y ‘media’ temporada perdida en el presente, donde queda claro que si los de Molducci juegan al nivel que tiene, y que no ha salido nada más que en momentos puntuales, no debe tener rival, pero lo real es que la irregularidad de su juego gana a los momentos de brillo.

Recepción difícil

Unicaja Almería comenzó concediendo errores que permitieron que Voleibol Teruel tomara ventaja de dos (1-3), aunque la aparición de Javier Monfort, que puso la firma a los tres primeros puntos de los blanquiverdes (3-3). El saque del receptor valenciano permitió a los ahorradores colocarse con ventaja en el marcador.

El saque turolense hacía incómodo el trabajo de construcción de Ignacio Sánchez, que inicialmente había buscado jugar por el centro, pero pese a tener bola separada los almerienses se mantenían mandando en el marcador. Por su acierto por punta. De todas formas, la lectura en bloqueo de Teruel le permitió irse con dos de ventaja (9-11), tras un triple bloqueo sobre Javi Monfort.

La mejoría experimentada por los de Piero Molducci en recepción y saque, con un punto directo de Chema Castellano que jugó de inicio en lugar de Thiago Maciel, permitió a Unicaja Almería volver a equilibrar el partido justo antes del tiempo técnico, al que se llegó con ventaja mínima de los naranjas (11-12). De salida, los almerienses se atascaron con el saque de Radunovic, que no sólo complicó la recepción almeriense, sino que fue un problema para elegir en ataque ante una buena lectura del bloqueo naranja (11-15) que llevó el partido al primer tiempo muerto de Piero Molducci.

La llegada a zona de saque de Manu Parres permitió a Unicaja Almería recuperar la desventaja un tanto (15-16), con dos buenas acciones de bloqueo que solventó Teruel pronto con una buena dirección de equipo por parte de Pedro Rangel y el ataque y saque de Andrés Villena, con un saque directo y la continuidad en el trabajo de bloqueo permitió que la ventaja se fuera a cinco puntos (15-20), una diferencia amplia que los turolenses supieron manejar para anotarse el primer parcial (20-25), con un ataque de Andrés Villena, tras una buena recepción de Thomas Ereu.

Irregularidad

En el segundo set, ambos equipos siguieron siendo superiores en ataque, pese a que el riesgo en saque conducía a jugar con bola alta y con ventaja para el bloqueo. La defensa del equipo aragonés permitió el crecimiento en base al acierto de Thomas Ereu, con tres ataques seguidos, y uno posterior de Villena que apagó a los almerienses (4-6).

La mejoría en recepción permitió jugar con los centrales para conseguir empatar el partido, primero con un bloqueo de Borja Ruiz y luego con la búsqueda de Ignacio Sánchez para el cartagenero que con un ataque certero puso las tablas en el marcador (7-7). Pero no era el día para los blanquiverdes, que sufrieron con el saque de Villena para estrellarse con el bloqueo (8-11), tres puntos con los que el equipo de Rivera se marchó al tiempo técnico (9-12).

Unicaja Almería intentaba que el set no quedara definido en favor de Teruel. El trabajo en defensa de Unicaja Almería permitió meterse en el partido, tras una construcción y dos acciones de bloqueo firmadas por Jorge Almansa, tras el saque de Javi Monfort (13-13). Se podía pensar en la posibilidad de luchar por el empate, pero entre Rangel y Ereu, que firmó la reacción turolense, llevó al partido al tiempo muerto (13-17).

Lo había intentado Unicaja Almería con el doble cambio, desecho con 19-23, tras los cambios de saque que favorecían al conjunto turolense, cada vez más próximo al triunfo tras un bloqueo de Thomas Ereu que puso en su marcador el punto 24. El propio Thomas Ereu aprovechó la primera acción para cerrar la segunda manga (20-25).

El manejo del error

En la tercera manga, Teruel seguía mandando, a pesar de la igualdad en el marcador, pero lo cierto es que se notaba superior el equipo turolense, que anotaba más fácil que un Unicaja Almería al que le tocaban en ataque. Dos errores de Teruel permitieron a los almerienses colocarse con ventaja (7-6).

Mejoró el equipo de Molducci, sobre todo en recepción, lo que dio pie a que Ignacio Sánchez tuviera la ocasión de lucir a sus centrales, sobre a Borja Ruiz, que permitió a los almerienses mandar con dos puntos de ventaja (11-9), pero el saque táctico de Rangel permitió a los turolenses darle la vuelta al marcador al llegar al tiempo técnico (11-12) y comenzó a jugarse al cambio de saque con el error como la clave para abrir la ventaja.

Los dos equipos trataban de resolver por punta y lo hacían. En Teruel sobre todo se usaba a Ereu y en Unicaja se buscaba a Monfort y Almansa. Un error del capitán ahorrador dio distancia de seguridad a Teruel (15-17) y otra vez tocaba remar contracorriente, con mala recepción. Cuando apareció Borja Ruiz el partido se equilibró (18-18). Y ahí finalizó el partido. Teruel, más efectivo en ataque, siguió tirando de sus jugadores de punta. Villena y Ereu desequilibraron el partido, Víctor Rodríguez aprovechó la primera recepción ‘buena’ para poner el 20-22. y cercar a los suyos a la victoria. Molducci paró el partido un punto después. Almansa retrasó un final que Villena y el propio Almansa, con un error, certificaron para los turolenses, que suman su quinta Copa del Rey. Unicaja Almería ‘celebra’ su decimoctava final con una ‘ganada a pulso’.