NATACIÓN Las travesías a nado en Almería repiten otro verano Las travesías se ponen de moda en verano. El circuito provincial fue presentado ayer en la Diputación con novedades como el aumento del número de pruebas, de tres a cuatro CÉSAR VARGAS Almería Viernes, 7 julio 2017, 01:25

El año pasado se inició en la provincia una actividad que, tal y como se dijo, quería sucederse cada verano en caso de tener buena acogida. Los más de 200 participantes que albergó dejaron claro que el apoyo popular jamás le iba a faltar al Circuito Provincial de Travesías a Nado. Ayer, el Palacio de la Diputación fue escenario de la presentación de la segunda edición de este evento. Una cita que llega cargada de novedades.

La primera de ellas, el incremento del número de pruebas. Este circuito pasará de las tres jornadas de su primera edición a las cuatro con las que contará este verano. El evento arrancará el 22 de julio en Carboneras, continuando el 30 del mismo mes en Mojácar. El 5 de agosto será Garrucha quien albergue la prueba, acabando el 12 de agosto en la barriada nijareña de San José. Precisamente, la carrera que se iba a desarrollar en este último lugar no pudo celebrarse el pasado año debido al fuerte viento, lo que hace que se esperen superar con creces las cifras de 200 nadadores que se reunieron en las dos jornadas programadas de la primera edición.

Optimismo

Juanjo Salvador, director del área de Deportes de la Diputación, comentó durante la presentación de esta competición que «el año pasado planteamos tres sedes, aunque a la de Níjar no pudimos acudir por el fuerte viento que hizo. Intentamos modificar la fecha por todos los medios, pero no pudimos celebrarla, finalmente, porque la climatología no dio tregua. Pese a ello, superamos los 200 nadadores en las otras dos jornadas». Salvador añadió que «por eso este año esperamos superar esos registros, porque tenemos dos pruebas más que las que se llevaron a cabo el pasado año».

Para fomentar la participación, la organización, encabezada por AT-Sport con el apoyo de la Andaluza de Natación (FAN), las distintas instituciones como ayuntamientos y la propia Diputación, ha habilitado distintas categorías. Cada una de ellas tendrá recorridos totalmente habilitados a las capacidades de sus deportistas. «Es una cita totalmente popular. Nosotros estamos convencidos de que tenemos muchos aficionados a estas pruebas y queremos reflejarlo con cotas de inscripción muy asequibles, las más económicas que hemos podido conseguir», desveló Juanjo Salvador.

Los precios serán de ocho euros para aquellos nadadores federados y de 10 para quienes no lo estén, habiendo tarifas especiales para los más pequeños. Las tarifas incluyen la bolsa del corredor. Como novedad, además, estará la inscripción para clubes federados, que tendrán que presentar a un mínimo de tres nadadores. Los interesados pueden apuntarse en www.todofondo.net, deportes.dipalme.org o en www.cruzandolameta.es.

Turismo y deporte

Los distintos acontecimientos deportivos que cada año se presentan en la provincia tienen un denominador común: su afán por impulsar el turismo de la zona en el que se desarrollan. Este circuito llega con el fin de que los municipios costeros que lo alberguen vean incrementada la presencia de visitantes.

«En la primera edición de este circuito ya tuvimos nadadores de fuera, como de Granada o, incluso, de Mallorca. Siempre es importante esto, porque el turismo es fundamental en estas actividades para dinamizar la economía», subrayó Juanjo Salvador.

En la presentación de este evento también estuvo Jesús Callejón, delegado de la FAN, que afirmó que «es importante celebrar otro torneo de estas características en la provincia, con el aliciente de que sigue creciendo al tener una sede más que el pasado año. Estoy muy agradecido por el apoyo que estamos recibiendo».

Callejón subrayó que «de esta manera hacemos que los nadadores profesionales y amateurs tengan una continuación en su actividad durante todo el año. Desde la delegación intentamos que sean 12 meses de deporte sin parar, y con eventos así lo vamos consiguiendo, por lo que estamos muy satisfechos».

Además de los concejales de los distintos municipios que albergarán cada una de las cuatro jornadas, al acto de ayer por la mañana también acudió David Martínez, gerente de la empresa AT-Sport, que volverá a organizar un evento de esta magnitud. «Hay que agradecer a los ayuntamientos y a la Diputación su implicación en esta travesía. Esperamos que el índice de participación supere al del año pasado y que los nadadores disfruten de estas cuatro pruebas que se van a desarrollar durante estos dos meses», explicó el organizador de la actividad.

Laura López, ganadora del año pasado en categoría femenina, también se dejó ver. La deportista, que está preparando el Campeonato de Andalucía, afirmó que intentará participar en alguna de las cuatro pruebas que hay previstas, siempre y cuando su duro entrenamiento y la competición así se lo permitan.

En definitiva, la natación volverá a estar muy presente en el verano almeriense, como no podía ser de otra manera en una provincia con las características de Almería. Dos meses que pretenden confirmar el éxito de este circuito.