El joven Adrián del Barco va a por al podio en esta nueva temporada

El mundo del motor siempre ha tenido una gran consideración en Almería y son muchos los pilotos que, de forma profesional o amateur han llevado su pasión por la velocidad colocando a la provincia en lo más alto, algo que está intentando lograr Adrián del Barco.

Con tan sólo 10 años, juventud y sobre todo talento definen a un aspirante a campeón de los karts, quien la temporada pasada empezó a participar en el Campeonato Castellano-Manchego y Madrileño, acabando en la cuarta posición sin haber corrido antes en esas pistas.

El propio Adrián recuerda que «cuando tenía dos años me montaba en los coches de choque pero no para chocarme, estaba ahí para que no me chocaran». Con ocho años hice el primer curso en el Karting Copo de El Ejido y manejé un motor de tres tiempos», realizando algunos meses después el curso avanzado en la localidad onubense de Cartaya, donde «había un simulador que nos enseñaba cómo teníamos que correr en lluvia».

Sobre la competición castellano-manchega y madrileña, el almeriense relata que «el año pasado quedé cuarto en la clasificación general y en la primera carrera que fue en el Circuito Karpetania de Ruecas, en Segovia; la segunda fue en Toledo en el Circuito Correcaminos de Recas y acabé séptimo por una remontada, porque me penalizaron hasta el puesto 20 y remonté 13 posiciones; en Valladolid quedé primero y en la última que fue en Cuenca, en el Circuito DR7 fui cuarto».

Mentalidad ganadora

Siendo tan joven, Adrián reconoce que «al principio me daba miedo adelantar y pegarme muy atrás de los coches, pero poco a poco lo fui dejando», añadiendo que «te sientes más seguro y ya reaccionas si te adelantan, si no te adelantan o lo que tienes que hacer para adelantar». Una vez acostumbrado y demostrando su habilidad sobre el kart le brindó una importante oportunidad:«Un día estábamos entrenando en el circuito del Karting Copo y un muchacho nos dijo que si queríamos ir con él al campeonato madrileño y aceptamos», señala.

La nueva temporada es inminente y Adrián está preparándose para el estreno, porque «el 17 y 18 de marzo empezamos la primera carrera y este año voy a correr con un motor que es más rápido que el que llevaba el año pasado», afirmando que «me conformaría con una tercera posición y terminar mejor».

Pero estar en un mundo tan competitivo es costoso y la familia de Adrián está buscando patrocinadores y «tenemos ya dos, que son Cafetería Pub de Jose, el cual está en el Polígono Industrial La Juaida; y Animal Hotel, en el municipio murciano de Águilas», teniendo además un grupo de ‘teaming’ (microdonaciones) de un euro al mes con lo que ha podido pagarse su inscripción de este año en el campeonato.

El piloto almeriense admira a «Carlos Sainz, Fernando Alonso y Pedro de la Rosa, aparte de Sebastian Vettel y también Nikki Lauda», habiendo sido seleccionado por Ariza Racing Team, la escudería de otra gran figura como es Marta Ariza.