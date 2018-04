CD El Ejido, a por el quinto puesto sin salir de Almería Los celestes suben una plaza por la sanción al Baeza FS y cerrarán la liga jugando tres veces en casa, una en Gádor y descansando en otra R. I. Lunes, 2 abril 2018, 17:22

Atrás queda el parón competitivo habitual por Semana en la Segunda División B, el tercero en lo que va de temporada contando al invernal que se desarrolla aproximadamente durante un mes por Navidad, además del que hubo hace dos semanas debido a la celebración de la Copa de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala, la cual hace detener a todas las categorías de carácter nacional a nivel sénior.

No obstante, el de estos días pasados no será la última vez que pare la liga en la Segunda B, ya que se esperan que tal cosa suceda en otras dos ocasiones más, la primera el fin de semana del 14 y de abril por el Campeonato de España Juvenil, mientras que el del 5 y 6 de mayo llegará el motivado por la disputa de la final de la Copa del Rey.

El primer finalista copero es el FC Barcelona Lassa que por el doble valor de los goles marcados fuera dejó fuera al Movistar Inter FS, estando a la espera de saber cuál será su contendiente, que saldrá del duelo entre el Jaén FS Paraíso Interior (reciente campeón de la Copa de España) y el Ríos Renovables Zaragoza.

En la competición copera participan todos los equipos de Primera División, al igual que los de Segunda que no sean filiales y los tres primeros. clasificados de cada uno de los seis grupos que componen la Segunda B, algo que está matemáticamente fuera del alcance de los tres representantes almerienses en el Grupo 5 de la categoría de bronce.

A por la quinta plaza

Actualmente y después de pasar por algún que otro bache a lo largo de la campaña, el que mejor balance presenta es el CD El Ejido, que si bien tiene muy complicado luchar por la cuarta posición, sí se halla en disposición de buscar una quinta plaza que sería mucho más que meritoria, conociendo el nivel del resto de conjuntos que militan en el tercer escalón del fútbol sala español.

Los discípulos de Francisco Callejón ‘Maki’ llegaron al parón de Semana Santa situados en el octavo puesto sumando 37 puntos, los mismos que tiene el SIMA Peligros FS, aventajando en cuatro al noveno, el CD Alcalá de Guadaíra FS que precisamente fue su último adversario, al que vencieron por 0-3 en tierras sevillanas el pasado 24 de marzo.

Mirando hacia arriba, el combinado celeste estaba un punto por debajo del Baeza FS Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que era sexto, mientras que el quinto es la SD Unión África Ceutí con 39 puntos y el cuarto es el CD Melistar que hasta ahora ha cosechado 45.

Sin embargo, en la vigésimo quinta jornada hubo dos compromisos que no tuvieron lugar, siendo uno de ellos el que debían protagonizar los mencionados equipos granadino y melillense en pista peligreña, quedando aplazado al no poder desplazarse la expedición norteafricana a la península dadas las complicadas condiciones meteorológicas.

Sanción para Baeza

El otro duelo que no se celebró fue el que iba a enfrentar al Sporting Club Constitución de Melilla como local y al Baeza FS CPH como visitante, pero los jienenses tampoco viajaron al no tener jugadores suficientes y trataron de que se suspendiera el partido, contando con la comprensión de su rival e incluso del ente federativo, aunque no así el de las autoridades gubernamentales de la Ciudad Autónoma.

Sin llegar a una solución, el cuadro baezano decidió no presentarse acatando las normas del Comité Nacional de Fútbol Sala de la Real Federación Española de Fútbol, que otorga el triunfo por 6-0 a los melillenses y resta tres puntos a los jienenses, quienes se ven adelantados por el conjunto ejidense, siendo ahora mismo séptimo empatado con el sexto y a dos puntos del quinto.

De esta manera, el plantel de Maki se encuentra ante la posibilidad de recuperar un sitio entre los mejores de la competición y sin salir de Almería, ya que afronta la recta final de la temporada disputando tres jornadas en casa recibiendo a la UD Coineña, al Peligros y al Baeza, visitando únicamente al CD Gádor en el derbi, pues también deberá descansar por la retirada en enero del Stilo Textil Villa del Río FS.