GP de las Américas Rossi: «Confirmo todas mis palabras, pero es mejor mirar al futuro» Valentino Rossi (c), con Marc Márquez a su derecha. / AFP «Tengo curiosidad por ver qué ideas tienen los demás pilotos sobre la forma de juzgar los contactos», afirma el italiano BORJA GONZÁLEZ Austin Jueves, 19 abril 2018, 22:42

Valentino Rossi llegó a Austin con la intención de no ahondar aún más en la polémica con Marc Márquez. Quiso mandar un mensaje de 'pasar página' y de 'centrarse en el Gran Premio de las Américas', aunque, como siempre matizó algunas de las cosas que se vivieron hace diez días en Argentina. «La única cosa que hay que hacer es mirar al futuro y pensar en este fin de semana. Es importante volver a la pista, pilotar la moto, dar el máximo y trabajar con el equipo. Estoy muy contento de estar aquí. Este circuito es complicado, largo y con muchas curvas, y hay que pensar en hacer nuestro trabajo y dar el máximo».

-En Argentina tuvo unas palabras muy duras para Márquez. ¿Ha cambiado su mentalidad?

-He visto la carrera y pienso exactamente lo mismo que dije después de la carrera en Argentina. Confirmo todas mis palabras, pero es mejor mirar al futuro.

-¿No cree que es momento de que se encierre a solas con Márquez para que hablen entre los dos?

-No lo sé. Ahora no es el momento. Tal vez en el futuro. (Se ríe).

-En su momento, Ayrton Senna y Alain Prost, tras un incidente en Hungría, se sentaron solos a hablar en privado durante una hora y media…

-Digamos que la diferencia con lo de Senna-Prost es muy grande. Allí se jugaban el Mundial, lo ganaba el uno o el otro, y en cambio lo que sucedió en Argentina no tuvo sentido, porque me habría adelantado tranquilamente en la siguiente curva, así que es un poco distinta. Aunque quizás un día nos sentaremos y hablaremos (sonrisa).

-¿Cómo se explica que penalizaran a Márquez por tirarle a usted y no a Zarco por tirar a Pedrosa?

-Creo que el incidente entre Márquez y yo es peor, pero creo que lo que hizo Zarco con Pedrosa no es justo. Pero así están las cosas.

-¿Es esta una carrera como otra?

-El estado de ánimo es bueno. Aparte de todo no me gustó mucho porque fue una carrera difícil en condiciones difíciles, seguramente una carrera de la que nos deberíamos preocupar bastante, porque fuimos bastante lentos. Me habría venido bien llevarme a casa algún puntito y esperar días mejores. Y eso no me gusta mucho. Pero el estado de ánimo es bueno y me siento preparado. Creo que volver a pista, volver a subirme a la moto, completar un fin de semana de carreras es algo que nos servirá a todos.

-¿Mañana en la Comisión de Seguridad se sacará como tema alguna cosa en concreto, por ejemplo la estrategia de salida, el error de Márquez que debiera de haber sido penalizado de forma distinta, o entender cómo gestionar los contactos? ¿Es posible encontrar soluciones? ¿Cuál es su idea?

-Estará bien hablar. Visto que estaremos todos juntos tengo curiosidad por ver qué ideas tienen los demás pilotos. En mi opinión será interesante hablar. He oído que Ezpeleta quiere hablar, pero no sé qué quiere decir, si piensa que en el futuro cambiará también el método de decidir sobre estos contactos, si cambiará un poco el método de juzgarlos. Será interesante.

-¿Ha tenido algún contacto con Carmelo Ezpeleta desde Argentina?

-Hablé con Carmelo antes de ayer porque me mandó un mensaje diciéndome que quería hablar y le llamé. Hablamos un poco y más o menos las cosas son las que he dicho después de la carrera en Argentina.

-Zarco ha dicho que en pista hay dos dioses, que uno es usted, por méritos claros, y otro que es Márquez, que está llegando. Y que cuando ocurre algo entre ustedes también para la Dirección de Carrera es difícil tomar una decisión. ¿Cree que esto es así? Y si tienen dificultades para juzgar a dos dioses, ¿por qué no se pone a uno que no tenga problemas?

-No lo sé. De hecho a mí, en las últimas veces, me han penalizado normal. Después no sabría qué contestarte… En mi opinión haría falta ser claro. Si sucede una cosa supone esto, sería más fácil.

-¿Es cierto lo que se ha dicho en Italia que a Yamaha no le ha gustado el comportamiento de Uccio en el box cuando Márquez llegó a disculparse?

No es en absoluto verdad, todo se lo ha inventado un periodista (NdR: Maurizio Bruscolini) que ha basado toda su carrera en decir mentiras sobre mí, mi familia, mi padre, la Academy, sobre VR46, igual porque tuvo algún problema con mi padre cuando eran jóvenes, no sé. Pero su manera de hacer es inventarlo todo, como en este caso, que es una noticia al cien por cien falsa.