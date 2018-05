GP de Francia Marc Márquez: «Le Mans es una prueba de fuego» Marc Márquez. / Javier Soriano (Afp) El piloto de Honda llega como líder de MotoGP BORJA GONZÁLEZ CIRCUITO DE LE MANS Jueves, 17 mayo 2018, 18:45

Marc Márquez llega como líder al Gran Premio de Francia, tras sus victorias consecutivas en Austin y Jerez. El de Honda comenzó su charla bromeando con la prensa comentando su respuesta a una pregunta en inglés acerca de cuál ha sido el rumor más loco que ha escuchado sobre su persona. «El rumor más loco, y ha habido muchos, probablemente es el de que soy gay. (Risas). Un periodista escribió eso. Yo les respeto, pero no soy así».

-¿Quién soltó eso?

No lo sé, no lo sé. Creo que fue una página web de estas impresentables, de las que se lo inventan todo, pero no diré el nombre. Es de esas que ponen lo que sea para que hagas clic. Rumores hay de todo tipo y he soltado ese porque sabía que la gente se reiría, y a mí me da igual.

-¿Qué piensa cuando lee algo así?

Que qué es lo que me tengo que creer. Eso baja la credibilidad a todos los periodistas.

-No fastidie…

Sé que vosotros la tenéis, pero las noticias estas perjudican a todos, aunque con estas cosas me río y lo comparto con los amigos.

-Hablemos de Le Mans. Como les gane aquí también…

Veremos cómo va. Jerez fue muy bien. Mejor de lo que me esperaba inicialmente, porque pensaba que un podio ya estaría bien. Dije que si iba bien en Jerez, Le Mans y Mugello es que estamos muy bien. De momento, uno lo hemos pasado (con victoria) y en el test de Mugello fue muy bien, aunque veremos qué pasa en la carrera. Y Le Mans es la prueba más de fuego, entre comillas, porque no es muy bueno a nivel de palmarés, aunque creo que aquí es más prueba de fuego para Yamaha. Si aquí no van bien es que están mal, pero yo creo que irán bien, porque hay una Yamaha segunda del campeonato, a doce puntos.

-¿Qué le ha faltado otros años aquí?

Aceleración. Es uno de los puntos donde sufríamos mucho las pasadas temporadas, por la electrónica, sobre todo al principio, y este año es el punto que hemos mejorado más.

-¿Tiene algún punto negativo llegar tan bien?

Tienes que entender que a lo mejor sales y no eres el más rápido. Eso hay que entenderlo y pasar página. Si va mal mañana ya me preguntaréis por la tarde que qué ha pasado. Es importante no confiarse. Quedan muchas carreras y todo puede pasar.

-¿Se asustó con la caída que tuvo en el test de Mugello?

Fue el palo más grande de lo que llevo de temporada, en la Arrabiata 2. Me dijeron que no saliera en agua, pero salí porque había cosas que probar y en una de esas se me cerró de delante. Me levanté un poco conmocionado, pero fue sólo el susto. No sé a qué velocidad iba, pero el problema con el agua es que, cuando tocas el asfalto, coges más velocidad y entras en la grava a una mecha que no es agradable.

-¿Qué tal las sensaciones allí?

Fueron buenas. Luego todos se acercaron, pero lo importante es que en mi cuarta vuelta ya fui más rápido que en mi vuelta rápida de carrera del año pasado. Esto fue un dato significativo y que me tranquilizó desde la primera salida, con buen ritmo. Y las Ducati, que allí van rápido siempre, estábamos muy a la par.

-¿Qué probaron?

Se verá aquí este fin de semana, porque se ve. Trabajamos en aerodinámica, así que os he dejado una pistilla. También trabajamos en eso en los test de Jerez. Y luego cositas de electrónica que siempre se pueden mejorar.