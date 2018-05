GP de España Jerez mide el potencial de Márquez El español busca crecer en un circuito en el que sólo ha ganado una vez -en 2014 ya en MotoGP- para quitar el liderato a Dovizioso en el arranque del Mundial europeo. BORJA GONZÁLEZ Jerez de la Frontera Viernes, 4 mayo 2018, 07:31

La victoria de Marc Márquez en Austin, o cómo la logró, más la tensa reunión de la Comisión de Seguridad, que permitió a los pilotos discutir cara a cara sus problemas, parecen haber relajado el ambiente de MotoGP tras lo sucedido en Argentina. O por lo menos a la espera de que se llegue a territorios más hostiles, como el escenario de la sexta cita del año, la de Mugello. Mientras tanto, el Circuito de Jerez Ángel Nieto va a ser el escenario de la primera parte del Mundial europeo, con circuitos más trabajados por pilotos y equipos y con rutinas mucho más normales. Un termómetro que puede ayudar a entender muchas cosas. En primer lugar, si Márquez y Honda realmente han acertado tanto este año, con una moto que ya ha ganado dos carreras y que ha hecho que el campeón de 2017 confiese una mejoría que a veces a los pilotos les gusta esconder para evitar triunfalismos y para despistar a los rivales.

De hecho, tanto Márquez como Dani Pedrosa disfrutaron de una jornada de test después de la carrera inaugural de Qatar que ha supuesto un punto importante para entender lo bien que Honda ha trabajado durante este invierno. «El paso que hicimos en Argentina y Austin no fue porque sí, sino porque en los test de aquí encontramos una pequeña cosita que nos hizo mejorar», explicó este jueves Márquez. «Sí que los tests fueron bien, y que los tiempos fueron rápidos, aunque creo que este año... El año pasado había poco grip, y por la razón que sea nuestra moto siempre va bien así o las otras van peor. Así que este año estará todo mucho más cerca, sobre todo respecto a las Yamaha. Con más grip en pista estarán luchando por el podio o por la victoria», apuntó el del Repsol Honda en referencia al reasfaltado del trazado, que no todos los pilotos han probado.

Entre estos están, precisamente, los de Yamaha, los únicos que no saben cómo les puede ir Jerez después del mal rendimiento en la carrera de 2017. «Estoy intrigado por entenderlo, porque el año pasado sufrimos mucho con el tren delantero y en eso hemos mejorado bastante en las últimas carreras». Y este es otro de los puntos a entender en Europa, la realidad de Yamaha que, como explicaba Maverick Viñales, está ahora en un proceso de mejora gradual que exige más paciencia a sus pilotos a la hora de pretender lograr buenos resultados. La realidad de Yamaha, la de Suzuki, que viene de hacer dos podios seguidos –en Argentina con Alex Rins y en Austin con Andrea Iannone- y que rindió muy bien en la última prueba que se hizo aquí en 2017, a finales de noviembre; y la de Ducati, con dos caras muy distintas. «Con los resultados de las dos últimas carreras reconozco que no esperaba llegar aquí como líder», explicaba el primero de la general, Andrea Dovizioso, que a estas alturas del año acumula 16 puntos más que en el pasado curso, cuando veía al líder –Rossi- a 26 puntos tras tres carreras.

La cara positiva de la moneda –el italiano repite que esta versión de la Desmosedici es mejor que la de aquella que le permitió luchar por el título hasta Valencia-, frente a la negativa, la de Jorge Lorenzo, muy desdibujado en Austin, donde reconoció su mal momento. «En este deporte tu valor puede crecer hasta las nubes y después puede caer muchísimo», confesaba el mallorquín en Jerez a raíz de los rumores que le sitúan en la órbita de Suzuki para 2019, donde ocuparía el lugar de Iannone. «Ahora, con los pocos puntos que tengo en las carreras que he hecho, independientemente de lo que he hecho en el pasado, con las carreras que he ganado y los mundiales que he ganado, mi valor para el equipo seguramente ha bajado. Pero puede subir con buenos resultados. Y esperemos que empiece aquí».

Un deseo para un trazado en el que fue tercero en 2017, aunque con una moto con la que no ha conseguido lo que buscaba. «Digamos que la moto de este año se ha alejado bastante o un poco más de lo que es mi moto ideal, la moto con la que me encontraría perfecto. Y estoy sufriendo un poco más que en las últimas carreras del año pasado».

Zarco, dos años a KTM

El arranque del Gran Premio de España tuvo, además, dos noticias en clave de mercado. Una, nada sorpresiva, la renovación de Pol Espargaró con KTM. La segunda, esperada, el fichaje de Johann Zarco por la marca austriaca, lo que ejemplifica la ambición del proyecto patrocinado por Red Bull, a la vez que incide en la imagen del francés como un piloto 'particular'. Sobre el papel ha rechazado una propuesta del equipo oficial de Honda para sentarse al lado de Márquez, después de que Yamaha no moviese un dedo por retener a un piloto que está teniendo un rendimiento brillante con la M1. «Es verdad que con Honda podría haber sido una buena oportunidad, y también ser compañero de Marc. Pero creo que puedo ser fuerte con la KTM», razonó.