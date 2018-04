MotoGP | GP Argentina Estalla de nuevo la polémica entre Márquez y Rossi: «Tengo miedo...» El piloto español realizó una peligrosa maniobra que terminó con el italiano por los suelos PABLO DÍAZ Madrid Lunes, 9 abril 2018, 09:43

Nuevo episodio en el duelo entre Marc Márquez y Valentino Rossi. El piloto español adelantó de forma arriesgada al italiano en la curva 13 del GP de Argentina y el piloto de Yamaha se fue al suelo. Aunque Márquez se disculpó desde la moto con un gesto con el brazo, Rossi le increpó cuando se levantó desde el suelo antes de subirse de nuevo apra intentar terminar la carrera.

Márque recibió 30 segundos de sanción por su acción sobvre Rossi, lo que le hizo quedarse sin puntos. Pero antes había recibido dos sanciones en la carreera. La primera fue por su maniobra en la salida y la segunda por su arriesgado adelantamiento a Aleix Espargaró.

Esta acción provoca una sanción de 30 segundos a @marcmarquez93 que se queda fuera de los puntos. #ARGmovistarMotoGPpic.twitter.com/Zf9xOz1ODU — MotoGP en Movistar+ (@movistar_motogp) 8 de abril de 2018

Tras la carrera, Márquez quiso disculparse con Valentino Rossi y acudió al box del equipo Yamaha acompañado de Alberto Puig, pero no fue muy bien recibido.«Ahora aquí no vengas, aquí no vengas después de lo que has hecho», contestó Uccio Salucci, el amigo íntimo del de Tavullia, no querían que Márquez hablase con el italiano. Fueron momentos de tensión.

El español no quiso más problemas, agachó la cabeza y se marchó a su box escuchando los silbidos de la afición argentina.

Massimo Meregalli, director del equipo japonés, expuso en Movistar MotoGP la visión de Yamaha. «Yo, simplemente, digo que la manera en la que Márquez ha afrontado la carrera es extrema. Podemos entender cuando un piloto corre y está 'encendido', pero hay que respetar al resto de pilotos. En este momento, no creo que él haya respetado a ninguno. Sencillamente, piensa que está solo en pista. Y bajo nuestro punto de vista eso no es correcto».

El italiano no quiso aclarar su conversación con Mike Webb, director de carrera. «No puedo entrar en detalles. Prefiero no decir nada porque es la manera adecuada en este momento», se excusó.

Meregalli sí criticó al piloto español y señaló que esperan un castigo por lo ocurrido en Argentina y por los antecedentes de Márquez. «Cuando la Dirección de Carrera toma una decisión, sobre todo pensando en los comisarios de la Federación, la decisión está tomada. Sea como sea, nosotros hemos querido decir que si no toman las medidas, este deporte se puede convertir en peligroso porque si todos pilotaran como Marc lo hizo hoy, y no sólo hoy, bajo mi punto de vista, esto podría suceder más veces», comentó.