Dopaje El 'caso Mechaal' se resolverá antes del Mundial Adel Mechaal, en el mitin Iberoamericano en Huelva el 14 de junio. / EFE La RFEA prescinde del mediofondista sancionado por dopaje en el Europeo de selecciones, «porque el derecho colectivo está por encima del invididual» AMADOR GÓMEZ Madrid Jueves, 22 junio 2017, 18:02

Antes de la disputa del Mundial de Londres que se inaugurará el 5 de agosto, Adel Mechaal, campeón de Europa de 3.000 metros en pista cubierta, sabrá si puede disputar o no dicho campeonato, ya que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) se reunirá el 24 de julio para decidir si mantiene o no la sanción de 15 meses impuesta al atleta español de origen marroquí por dopaje. Mientras el TAS resuelve el recurso de Mechaal, la Federación Española de Atletismo (RFEA) que preside Raúl Chapado ha decidido prescindir del actual número uno del mediofondo nacional para el Campeonato de Europa de selecciones que se celebra este fin de semana en Lille (Francia), «porque el derecho colectivo está por encima del individual», según reconoció este jueves el sustituto de José María Odriozola.

«Hemos hablado con Mechaal y él lo entiende perfectamente. Es como hay que actuar. Si el TAS decide que no hay sanción para él, Mechaal estará en el equipo nacional en el Mundial. Si no, no estará», zanjó Chapado, quien, en un paso más en su lucha contra el dopaje, ha propuesto a la junta de gobierno de la RFEA «criterios de elegibilidad», aceptados por unanimidad, según los cuales un atleta en proceso sancionador no pueda ser seleccionado para defender a España. «Se trata de salvaguardar la imagen de otros atletas. Quienes se encuentren con un procedimiento abeirto podrían no ser seleccionados. Ponemos el derecho colectivo por encima del individual», sentenció Chapado en los ‘Desayunos Deportivos de Europa Press’.

«Mechaal puede salir al final absuelto, pero si no es así, es un perjuicio para el colectivo», reconoció Chapado para justificar la ausencia del atleta catalán en el Europeo de naciones, después de haber sido castigado con un año y tres meses de suspensión por parte de la Agencia Española Antidopaje (Aepsad) por saltarse tres controles. «Queremos ser valientes. El ‘caso Mechaal’ es un proceso abierto y por ello no va al Europeo de selecciones», justificó Chapado, dispuesto a luchar «contra esta enfermedad, esta epidemia, con medidas de educación y ejemplaridad». «Cuando se apruebe la propuesta habrá que cumplir ciertas normas para ir al equipo nacional», advirtió Chapado, el día después de que el TAS celebrase la vista del caso en Madrid. «En el tema del dopaje hemos cometido errores, pero se ha cambiado el sistema y a los tramposos, si no se le pilla en el momento, se les pillará dentro de diez años», añadió Chapado, cuando se le preguntó directamente por Marta Domínguez.

Con los casos de dopaje, el máximo dirigente del atletismo nacional dijo sentirse «muy orgulloso» de que «la nueva generación de atletas españoles levante la voz y defienda la credibilidad», aunque también mostró su resignación «por la obligación de actuar dentro del marco legal y la necesidad de trabajar junto a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Federación Internacional (IAAF)». «Nuestro rol es el respeto máximo a las reglas y debemos mantener la neutralidad, aunque estoy muy preocupado por los procesos previos abiertos, y pido que el ‘caso Mechaal se resuelva pronto», deseó Chapado. Sin embargo, aún deberá esperar casi un mes a la resolución sobre un atleta puesto en entredicho que al solicitar al TAS la suspensión cautelar de su sanción ha podido seguir compitiendo, en el mes de marzo se proclamó campeón de Europa de 3.000 metros y el pasado miércoles logró su mejor marca en los 1.500, aunque es previsible que sea desposeído de su oro y no sea seleccionado para el Mundial de Londres.