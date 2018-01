FÚTBOL SALA El granadino Fernando Aguilera, elegido mejor jugador joven del Mundo El ala de Algarinejo se impone en la votación que organiza Umbro al brasileño Dos Santos y al argentino Mati C. GUISADO GRANADA Jueves, 11 enero 2018, 01:48

Ya ha dejado de ser la joven promesa; el jugador revelación. Fernando Aguilera es el talento admirado y reconocido a nivel mundial. Ahora, su esfuerzo y buen hacer con El Pozo Murcia, le ha valido para recibir uno de los trofeos de más prestigio internacional. Se trata de los Umbro Futsal Awards, distinción que entrega la firma deportiva a quienes más y mejor destacan en todo el planeta. Porque el ala de Algarinejo se ha impuesto con 607 puntos a los diez candidatos que optaban a este título. Segundo fue el brasileño Leandro Lino dos Santos (484 puntos) y tercero el argentino Sebastián Matías con 442.

El 'cebollero' Aguilera afronta este año su segunda temporada en ElPozo, aunque lleva seis campañas en este club ya que completó su formación en sus equipos filiares. En 2017, Fernando también recibió el premio de Jugador Revelación que otorga la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Abrumado ante la noticia, reconoció a los medios de comunicación que «no me lo esperaba. Ya estar entre los diez mejores jugadores jóvenes del mundo era lo máximo. Y aún no me lo creo. Esto me sirve para motivarme aún más y ojalá sea un punto de inflexión en mi carrera para que vaya a más», acertó a decir.

Un merecido premio de nivel mundial que ha celebrado con toda la plantilla, «y en frente tenía a grandes jugadores en la misma categoría que ya han debutado con las selecciones de su país y me veía inferior», destacó el ala.

Para añadir que «estoy muy agradecido a todos los que me han votado. No creía que me conocían a nivel mundial», dijo.