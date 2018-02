MÁS DEPORTES 'Capi' se muestra eficaz frente a quienes se quieran colar ''Capi' ama tanto al Maracena que ejercería también de protector ante una de las porterías. / A. AGUILAR Recuerda que «el fútbol es un espectáculo» y que para verlo en directo hay que «acreditarse o pagar» la correspondiente entrada al campo Encargado de la puerta de la Ciudad Deportiva de Maracena, siente que al equipo de su vida lo siga «muy poca gente» SERGIO YEPES GRANADA Viernes, 23 febrero 2018, 02:44

Juan Antonio Peinado Barrios, conocido popularmente como 'Capi' desde que «de chico me dedicara a organizar equipos para jugar al fútbol», también es de Champions League. De estadios repletos de aficionados que pagan religiosamente su entrada y palcos copados por ilustres personalidades que están debidamente acreditadas. De ahí posiblemente el celo con que se cuida de guardar el acceso principal de la más humilde Ciudad Deportiva en que actúa la UD Maracena. Ni más ni menos que el necesitado equipo del grupo noveno de Tercera al que vino brindando un verdadero ejercicio de fidelidad por espacio de «cuarenta años de mi vida».

Lamenta que «en los partidos de nuestro primer equipo» sólo se congregue «poca gente», «entre cuarenta y cincuenta personas», porque de este modo es «muy difícil» que «los chavales se motiven» o cuadren las cuentas del presidente Juan Ramírez. Pero lo cierto es que, a la hora de la verdad, se muestra riguroso «con el cumplimiento de las normas», escrupuloso con la «gente de fútbol» o de «prensa» que se encarga de controlar y bien que podría ayudar a dar lustre a los graderíos. Con la mezcla de «educación y malafollá» que admite le caracteriza, y acompasa con cierta musicalidad, se suele descolgar en la entrada con un «prenda, ¿me puede decir usted dónde va?». Sólo autoriza a quien previamente «me envió un fax», a quien realmente «debe de pasar». Tiene claro que lo suyo es poner en valor aquello de que «el fútbol es un espectáculo y por tanto hay que pagarlo». Y ni siquiera el hecho de que «este año no nos vayan bien las cosas a nivel de resultados» -el plantel marcha en la décimo octava posición- motiva que se distraiga de «la obligación» que lo vuelve a refrendar como un gran hombre de acción. Y todo, para desgracia de olvidadizos o «los caras que se quieren colar», que son precisamente con quien él se juega 'los cuartos' cada quince días.

Hubo tiempos en los que 'Capi', un pensionista de cincuenta y nueve años que presume de ser «nacido y criado en Maracena», realizaba labores mucho más gratificantes, como la de delegado, o responsable federativo, «en el club de mi vida». Justo en donde fue forjando la personalidad que ahora le convierte en toda una suerte de guardián, que no guardia civil, frente al portón verde que hay en la entrada del campo. «La valentía» y la capacidad de «no asustarme» ya le sirvió para que de «lateral me reconvirtieran a central» en su etapa de jugador, que extendió hasta que a los «24 años» le sobrevino una lesión de «tibia y peroné» de las de antes, de la que «no me pude recuperar». Las dotes de mando y organización que siempre reforzaron su semblante las exhibió a posteriori «entrenando a chavales» y también en las oficinas. O donde hiciera falta. Siendo el típico efectivo que se destapa como 'hombre para todo', «'Capi' se pegaba mil viajes para ir a la Federación y tramitar las fichas, 'Capi' estaba pendiente de los padres de los niños, o 'Capi' llegaba a las once de la noche a casa después de haber estado liado con mil cosas», lo que motivaba algún trastoque familiar porque «mi mujer lo pasaba muy mal», esgrime abandonando la tercera persona del singular.

«Hasta ahí podíamos llegar»

Pero ahora, no. Ahora que cumple sólo unos meses desde que «el fallecimiento de mi madre» le liberara de la necesidad por «cuidarla» y pudiera concretar su regreso, se encarga de «la puerta». De una tarea que tiene su aquel, su ciencia y su psicología. Vayan a creer que lo suyo podría hacerlo cualquiera. «Más que las taquillas controlo a los periodistas, a la gente de fútbol que viene de fuera, con los que siempre hay trabajo». Y avisa de que el protocolo de actuación obedece a un ritual que arranca por recordar que «quien quiere pasar siempre se tiene que acreditar». Es por ello también por lo que «me tienen que enseñar su carné los entrenadores de otros equipos», que son con quienes extrema las formas al objeto de que «los nuestros no tengan problemas cuando quieran ir a ver partidos a otros sitios». Dice que «jamás tuve un problema», más que el que le ocasionó aquel compañero de fatigas que «se empeñó en meter al campo a alguien al que yo no se lo había permitido». «Hasta ahí podíamos llegar», proclama quien siente que entonces le dejaron «como una m...».

Tiene más que asumido que el ser un hombre de ley comporta indirectamente un perjuicio del que realmente no se siente responsable. Cree que «es una pena» mirar a los graderíos y «ver sólo cemento». Porque es que encima «la gente quiere luego que vayan bien los resultados». Pero sin pretenderse meter en 'campos' donde no le llaman desliza que la falta de afluencia se puede deber a que «en el primer equipo sólo haya tres jugadores del pueblo», lo que dificulta que se cree afición o a que el estadio «vengan padres y familiares». Tiene claro que siempre vienen bien «iniciativas como la de día del Jaén, en que entraron los niños de la cantera con sus padres para hacerse una foto» y en el campo llegó «a haber más de mil personas». Pero es que aparte, el hecho de que las entradas «estén a ocho o cuatro euros» que no considera «excesivamente caras» le libera de cualquier cargo de conciencia.

El corazoncito ya lo demuestra cuando «a lo mejor dejo pasar al típico señor mayor que va con bastón, pega en la puerta y pregunta qué es lo que está pasando en el campo». Y aparte considera que será responsabilidad «de los cinco fichajes que hemos hecho» que el Maracena pueda mejorar su rendimiento y causar tal sensación entre la afición para que haya colas en las taquillas con la consiguiente reventa.