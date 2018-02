Fútbol Sala El Zaragoza sufre un accidente de tráfico y aplaza la semifinal Rastro del accidente del autobús del cuadro zaragozano. / RÍOS RENOVABLES ZARAGOZA El Jaén Paraíso Interior FS tiene tres días de plazo para ponerse de acuerdo con los maños para establecer una nueva fecha para choque ALBERTO ORTEGA JAÉN Miércoles, 28 febrero 2018, 01:47

Tendrá que esperar Jaén para vivir la noche que tanto tiempo llevaba marcada en rojo en el calendario. El autobús en el que viajaba el Ríos Renovables Zaragoza hacia tierras jienenses para disputar las semifinales de la Copa del Rey sufrió en la madrugada del martes un accidente de tráfico en la autovía A-4 a la altura de Almuradiel. Por fortuna, en el percance en el que se vieron envueltos el autobús y un camión solo hay que lamentar un herido de carácter leve que es el conductor del camión.

A pesar de la ausencia de lesión alguna en la expedición del Ríos Renovables Zaragoza, el susto en la misma fue considerable y por ello lo primero que decidió hacer el conjunto aragonés fue pedir la suspensión del partido que debía decidir por la noche en la Salobreja quien pasaba a la final de la Copa del Rey. Desde el Jaén Paraíso Interior FS se pusieron todas las facilidades posibles a su adversario desde un primer momento, asegurando desde la entidad amarilla que comprendían la situación que atravesaba el cuadro zaragozano y que correspondía a este último la decisión de si el encuentro debía disputarse o no.

«Desde nuestro club creemos que lo humano está por encima de todo. Iremos informando puntualmente con los avances de la situación. Gracias por la comprensión», explicó en un comunicado oficial el club jienense. Ya en las redes sociales pudo verse que, al margen de los inconvenientes que el aplazamiento del partido haya podido ocasionar en la masa social de los lagartos, la decisión del club presidido por Germán Aguayo fue aplaudida prácticamente con unanimidad.

Nueva fecha

Tras la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol, ahora se abre un plazo de tres días para que ambos conjuntos se pongan de acuerdo a la hora de establecer la que finalmente será la fecha de disputa de una semifinal en cuya ida los jienense vencieron por cero a uno en el Siglo XXI. Todavía no hay ninguna fecha establecida aunque fuentes cercanas al club apuntan a que la eliminatoria podría terminar de decidirse entre los días 4 o 5 de abril.

El calendario que tienen por delante ahora ambos equipos en la Primera División de al Liga Nacional de Fútbol Sala no deja mucho margen de maniobra. En apenas dos semanas ambos conjuntos tendrán que desplazarse a Madrid para disputar la Copa de España y la última semana del mes de marzo estará copada por la Semana Santa. Unido esto a los exigentes duelos ligueros a los que tienen que hacer frente uno y otro conjunto cada semana, todo parece indicar a que habrá que esperar más de un mes para saber si el Jaén Paraíso Interior FS se mete por primera vez en su historia en unas semifinales de la Copa del Rey.

El club también manda un mensaje tranquilizador a la hora de ser cuestionado por cómo se resolverá la situación en lo referente a aquellos aficionados que tuviesen una localidad para el partido que debía disputarse ayer y que no puedan acoplarse a la nueva fecha sea cual sea esta. La entidad no pondrá problema alguno a la hora de devolver del dinero a aquellos que no vayan a poder asistir finalmente al encuentro y asegura que la demanda de entradas para el partido ha sido tan alta que no dudan que el pabellón registrará un lleno completo.

A la espera de conocer cuál será finalmente la nueva fecha para la disputa del choque, los amarillos ya se centran en la competición doméstica que les llevará a visitar este próximo viernes a su más directo rival en la tabla clasificatoria: el Osasuna Magna.