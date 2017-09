FÚTBOL PROVINCIAL El Villacarrillo tratará de puntuar por primera vez ante el Torremolinos Los celestes juegan hoy su segundo partido seguido fuera de casa ante otro de los recién ascendidos a la categoría con la idea de ganar J. MUDARRA JAÉN Miércoles, 13 septiembre 2017, 01:28

Hoy el Villacarrillo tendrá una nueva oportunidad de poner fin a un arranque liguero que comienza a ser preocupante. Ya son cuatro las jornadas que han transcurrido de competición y todavía no han conseguido sumar punto alguno a su casillero, por lo que el partido de esta tarde ante el Juventud de Torremolinos tiene una importancia capital a pesar de tener lugar con la competición todavía prácticamente en pañales.

A las 19 horas comenzará en El Pozuelo el partido. No se ajustan las cuatro derrotas a los méritos que sobre el césped han hecho los celestes y por eso tratarán hoy de demostrar en la Costa del Sol que el equipo merece estar mucho más arriba en la tabla clasificatoria de lo que lo está ahora mismo. Cabe recordar que los celestes afrontan esta jornada siendo el farolillo rojo de la categoría.

También es cierto que con una victoria los villacarrillenses pondrían salir de los puestos de descenso, aunque no será sencilla la tarea teniendo en cuenta que tendrán enfrente a un equipo que no está teniendo tantos problemas en este inicio de temporada.

Los malacitanos comenzaron como un tiro en las primeras jornadas y de hecho solo han perdido un partido hasta el momento. Este fue precisamente ante el Martos CD. La moral de los boquerones está por las nubes y no es para menos ya que la pasada jornada fueron capaces de arrancarle un punto a uno de los pesos pesados del Grupo IX, el Antequera, con un empate a dos.

Tendrán que tirar de casta y trabajo en equipo los celestes para sobreponerse a una dinámica que no es la adecuada y que además se ve acompañada de una plaga de lesiones que no está dando tregua alguna. La más sensible entre todas las ausencias que tiene ahora mismo Rafa Ruano es sin duda la de Miguel. Se echará en falta la capacidad goleadora del ariete durante las semanas que no pueda ser alineado junto a sus compañeros. Tendrán que aferrarse los celestes al buen momento de forma de Jacob.

El árbitro será Javier Francisco Cabrera De La Hoz del colegio de Sevilla que, pese a militar la pasada temporada en el mismo Grupo II de la División de Honor que Juventud de Torremolinos y Villacarrillo, no arbitró a ninguno de los dos durante el pasado curso.