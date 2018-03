Fútbol Un Villacarrillo CF inoperante no puede ante un rival directo No hubo goles ayer en el municipal de Veracruz. / DIEGO J. GONZÁLEZ Los celestes siguen lejos de la salvación y en el Veracruz cunde la resignación ante la pérdida de la categoría lograda la pasada campaña DIEGO J. GONZÁLEZ VILLACARRILLO Lunes, 5 marzo 2018, 00:03

Podría continuar jugándose a estas horas (da igual cuándo lea usted la crónica) el Villacarrillo-Atarfe y seguramente perduraría el empate a cero inicial. Empate a cero, a nada. Hay partidos en los que no hace falta ni sacar la libreta para apuntar algo reseñable. Ni ocasiones, ni trifulcas, ni polémica arbitral; ni siquiera algún exabrupto desde la grada que reír o vituperar. Por no haber no hubo ni niebla en el Veracruz, en una tarde desapacible propicia para ello. Ya ni eso.

Llegaban los celestes espoleados tras la victoria en Huétor Vega el pasado miércoles, aferrándose a unas mínimas opciones de salvación que pasaban por vencer en los a priori factibles tres partidos ante rivales directos que encaramaban tras ello. El Atarfe, que precisamente marcaba la franja de la salvación, era el primer adversario de dicha trilogía. Pero no, no se pudo. No, we can't.

Las carencias del Villacarrillo se mostraron este domingo en su máximo esplendor. Los de Párraga fueron incapaces de doblegar a un oponente directo que fue al Veracruz a por el empate, y lo logró. El guardameta Darío, perdiendo tiempo desde los albores del choque, mostró a las claras cuál era el objetivo granadino en la lluviosa tarde campiñesa.

Quien anduvo más cerca de la victoria fue el cuadro verdiblanco, pues el único disparo a puerta en todo el encuentro lo estrelló el extremo Jorge en la cruceta de Samu, al cuarto de hora de juego. Al Villacarrillo le quemaba el balón en sus pies, naufragaba en la medular y adolecía de una referencia en ataque. Párraga, desde la grada, permutaba sin éxito las posiciones de sus jugadores ofensivos. Toni no se hallaba cómodo y se añoraba a Cuevas, sancionado en la grada también. Tal era el nivel exhibido por el equipo que antes de terminar el primer acto ya habían saltado a calentar Favio y Juan Ángel, con la misión de acabar con un centro del campo inane, que ni creaba ni destruía.

Mejoraron los celestes con dicho doble cambio tras el descanso, formándose un 4-1-4-1 con Favio como hombre ancla y Cristian y Juan Ángel más adelantados, presionando arriba. Por momentos pareció vislumbrarse un Villacarrillo vehemente e incisivo, coherente con su desesperada situación en la tabla. Sin embargo, el fulgor inicial de este segundo acto se iría diluyendo con el paso de los minutos.

El Atarfe firmaba descaradamente la igualada y, salvo algún destello de Álex Ortega, no propuso nada para intentar llevarse el triunfo. Dispusieron de espacios para montar alguna que otra contra cuando el Villacarrillo se echó arriba por inercia, pero sus limitaciones y falta de ambición les privaron de luchar por los tres puntos. Lo de los locales era inoperancia pura y dura. Sin recursos, con Abraham como tercer cambio y con los de arriba haciendo cada uno la guerra por su cuenta. Sólo una acción de carambola, tras varios rechaces a la salida de un córner, pudo desnivelar la balanza del lado celeste.

Se imploraba en la grada eso, una carambola, un golpe de suerte en los estertores del envite que desembocara en gol, aunque fuese sólo por compensar tantos infortunios pasados. Tampoco la suerte haría acto de presencia en el Veracruz. Ni para un lado ni para el otro. El Villacarrillo agoniza, impotente. Diez partidos restan para finalizar la temporada, en una triste cuenta atrás que terminará allá por mayo. En cero.