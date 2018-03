Fútbol El Villacarrillo gana en casa del Huétor Vega y promete 'guerra' hasta el final D. J. GONZÁLEZ Los celestes, a pesar de sus complicadas opciones, siguen dando muestras de que sin ese nefasto inicio de curso hubiera sido otra historia JESÚS MUDARRA JAÉN Y HUÉTOR VEGA Jueves, 1 marzo 2018, 01:27

El Villacarrillo sigue jornada tras jornada dando una lección acerca de cómo, por muy difíciles que se pongan las cosas para un equipo, este debe seguir sin darse por vencido y pelear cada punto sin pensar en si este va a ser suficiente para lograr el objetivo marcado. Con remontada incluida fueron ayer capaces los de Párraga de conseguir tres puntos que tal vez a final de temporada no valgan para mantener la categoría pero seguro que sirvieron para que más de uno se tome mucho más en serio a su equipo.

El conjunto metropolitano por su parte no supo mantener la renta tras adelantarse y dio mucha ventaja a un rival que, sin nada que perder, remontó la contienda, dejando a los jugadores locales en zona de descenso al sumar la quinta derrota consecutiva.

El Huétor Vega ha entrado en una situación que le lleva a la deriva total y que ha propiciado su acceso a la zona de descenso. Los verdiblancos tenían ante sí una oportunidad inmejorable de sumar victoria ante un rival casi descendido y vieron como en un partido sin ideas, el Villacarrillo se llevaba los tres puntos remontando el choque.

Los hueteños saltaron al terreno de juego sin titubear con el claro objetivo de marcar lo antes posible. El rival era propicio para vencer varias jornadas después de la última victoria cosechada a mediados de enero en Linarejos y Manolo Castilla en un córner cabeceó muy cerca del palo en el primer minuto. Los locales dominaba n pero hubo que esperar hasta el ecuador del primer periodo para que Pablo adelantara a los verdiblancos en una acción colectiva que desarboló a la zaga jienense. El tanto hizo reaccionar al Villacarrillo, quien gozó de una pena máxima por derribo dentro del área que detuvo con una gran intervención el arquero Sergio Caballero. El partido se abrió y los hueteños aprovecharon la euforia del penalti errado por su rival para dejar a Romero solo ante el meta visitante, sin embargo el ariete no remató bien y mandó la bola fuera. Los locales dispusieron de otra acción con claridad al recibir Antonio Peso un balón filtrado por Pablo. El arquero jienense estuvo más acertado y paró lo que se cantaba como el segundo gol local. El Villacarrillo cogió aire y consiguió igualar la contienda en una indecisión al sacar un balón que Fran aprovechó para marcar antes del descanso.

La reanudación no deparó novedades. Continuaba la intensidad pero no existían llegadas ni ocasiones claras. La incertidumbre que generaban los locales, que no se sentían del todo cómodos propició que el Villacarrillo tuviera opciones. Tanto que un gran disparo de Toni logró sorprender a Sergio Caballero, dando la vuelta al marcador los visitantes.

Golpe duro

El gol noqueó a los de Manolo Rojas, que comenzaron a ponerse nerviosos y no conseguían hilvanar jugadas ofensivas ante un adversario que dejó bien guarnecida su parcela defensiva para conservar tan suculento botín. Los verdiblancos, a pesar de los cambios para meter más fuerza en ataque, lo intentaron más con el corazón que con la cabeza y no pudieron franquear el arco jienense, cosechando la quinta derrota consecutiva ante un rival que se encontraba casi desahuciado.

Once puntos son los que separan al Villacarrillo del UD San Pedro que es el equipo que marca en estos momentos los puestos de salvación y, aunque las matemáticas dicen que la probabilidad de que el celeste vuelva a verse por los campos de Tercera la próxima temporada es muy escasa, los villacarrillenses no quieren ni oír hablar de ello y ya se centran en la final que disputarán este próximo domingo en el Veracruz ante el Atarfe Industrial.