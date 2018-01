Atlético Mancha Real Los verdes ya asustan arriba Los verdes están en su mejor momento. / JUANCA MARTOS El At. Mancha Real pasa por encima del Huétor Tájar y empieza a apuntar alto 1 Pese a que el encuentro quedó dos a cero a favor de los manchegos, la sensación tras el partido fue de que el resultado se quedó corto JESÚS MUDARRA MANCHA REAL Lunes, 22 enero 2018, 02:18

Si la semana pasada se confirmaba que la racha del Atlético Mancha Real iba muy en serio esta ya se puede asegurar que habrá que contar con los verdes entre los candidatos a estar arriba al final de temporada. Se pusieron ayer los de Rizos el traje de apisonadora y pasaron por encima de un Huétor Tájar en el Juventud.

Los veinte primeros minutos del encuentro supusieron un prólogo demasiado extenso, escrito con más tintes tácticos que atractivos y pensado como introducción de un partido en el que ambos equipos querrían la posesión de la pelota por encima de todas las cosas. Desde el inicio se convirtió el Huétor Tájar en el equipo que más ha propuesto como visitante en el Juventud en lo que llevamos de temporada. Los dos equipos se empeñaron en presionar arriba y en sacar el balón jugado, siendo más efectivos en esta última faceta que en la primera.

Pero cuando llegó el minuto 20 los manchegos decidieron que ya se había acabado el estudio, que era la hora de atacar. La primera acción de verdadero peligro llegó gracias un contragolpe dirigido por Joaquín que acabó en un centro desde la banda derecha. Pedrito, haciendo laborales que no le corresponden ni por estatura ni por posición, remató con la testa dentro del área. El balón acabó en las manos de Buba pero no tardaría en rondar su portería.

Trifulca en la grada

Ordóñez mandó por encima del larguero un balón en una nueva incursión por la diestra y, aunque los granadinos se salvaron del tanto en esa ocasión, los verdes ya habían visto la brecha y se dedicaron a explotarla en su beneficio. Un balón en largo sirvió para que Manu Castillo ganase la espalda al lateral y estuviese a punto de plantarse en el mano a mano. Parecía que el delantero de los manchegos se había quedado sin saluda cuando sacó un pase raso al primer palo que Albertillo se encargó de convertir en el primer gol del choque.

No debió sentar nada bien ese gol entre los aficionados del Huétor desplazados a Mancha Real ya que, a raíz del mismo, protagonizaron un incidente con los seguidores locales. La Policía Local no parecía tener ninguna prisa por solventarlo y la cosa, aunque hubo que parar el partido durante un par de minutos y hasta se dio aviso al 112 que pidió la colaboración de la Guardia Civil, no fue a mayores de milagro.

Una vez que lo extradeportivo quedó al margen, los mancharrealeños se reafirmaron en su control del partido con un Albertillo que estaba dando al juego de su equipo la verticalidad necesaria para generar peligro. Siguieron encontrando los verdes por lo costados resquicios en la defensa granadina y por uno de ellos llegó un balón al corazón del área que Carlos Jiménez no alcanzó a enviar a las redes de Buba.

Tuvo Manu Castillo la suya en el descuento del primer tiempo cuando le fue servido un balón a la espalda de la defensa pero, como le faltó una pizca de velocidad, se le acabó haciendo de noche y el encuentro se fue al descanso con una mínima ventaja a favor de los locales.

La segunda mitad arrancó sin el pudor que sí hubo en el comienzo de la primera. Manu Castillo fue el primero en asomarse el área rival gracias a que Garrido recogió un balón perdido en tres cuartos pero los primeros minutos tuvieron más peligro para la integridad física de los jugadores (se calentó el duelo) que para las porterías.

Volvió el control verde

Hasta que los manchegos no se volvieron a hacer con la riendas del partido no volvió a verse buen fútbol. Esto sucedió en el 60, cuando los de Rizos hilvanaron con esmero la mejor jugada hasta el momento. Carlos Jiménez la sacó jugando con potencia por la derecha y una triangulación acabó en balón en largo para Ordóñez. Se proyectó el lateral y la puso rasa al primer palo donde Garrido, haciendo un alarde de la enorme calidad que atesora, la dejó muerta con la espuela cerca del punto de penalti. Pedrito llegó sin oposición hasta el balón y a día de hoy aun nadie se explica cómo pudo el mediapunta enviar tan alto ese esférico.

A veinte minutos para el final, Mario protagonizó, con un disparo desde la media distancia que le salió centrado, el primer disparo a portería de Huétor Tájar que ayer se encontró con un equipo a la alza. Con uno con el que habrá que contar para cotas altas esta temporada. Pudo cerrarse una victoria merecida para los manchegos si Óscar no hubiese errado de forma inexplicable un remate de cabeza en el segundo palo y con el portero ya vencido.

Por fortuna para él ningún aficionado se acordará de su fallo ya que, en la siguiente jugada, el HUétor Tájar decidió regalar el segundo gol a los de Rizos. No es Manu Castillo jugador que rechace presentes tan suculentos como el que le puso en bandeja un balón atrás de los granadinos que lo dejó solo ante Buba. Tuvo tiempo de mirar, apuntar y disparar un delantero que cerró así el choque con gol y asistencia.

Terminó justo después Joaquín (que acababa de entrar en el terreno de juego) con cualquier esperanza granadina, ya que vio dos cartulinas amarillas consecutivas y dejó a su equipo con un futbolista menos para los diez minutos que quedaban todavía.

Trataron entonces de hacer sangre los verdes al contragolpe, usando la velocidad de Paredes para asestar el golpe definitivo y hubo dos ocasiones inmejorables para haber aumentado la renta. Joaquín se gustó demasiado tratando de dar con el tacón a un balón a bocajarro que acabó pasando entre sus piernas y Armando falló al empujarla, dejando en la grada la sensación de que cualquier otro día el partido de ayer habría acabado con una manita endosada al Huétor.

Paso adelante

Hubo que conformarse con ver solo dos goles y, aunque podrían haber sido muchísimo más, al Atlético Mancha Real le valen para dar un toque de atención a los equipos que hasta ahora han dominado la clasificación y para confirmar que la segunda vuelta se presenta con mucho optimismo para ellos.

De momento los de Sierra Mágina ya pueden decir que la distancia con los puestos de play off se ha reducido considerablemente (doce puntos) y que ya se ocupa décima posición. Además el calendario que viene por delante es prometedor para poder dar continuidad a su racha. Habrá derbi la próxima semana y los de Rizos acudirán al Ciudad de Martos con cuatro victorias consecutivas en la buchaca y sin perder desde hace seis jornadas. Cuenten con los verdes.