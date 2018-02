Atletismo Unicaja Atletismo muestra su potencial en el Andaluz de pista cubierta Lorenzo Jiménez y Manuel Pancorbo firmaron un doblete en la prueba de 1500. / IDEAL El conjunto jienense firmó 31 medallas en los distintos Campeonatos Regionales, además de un subcampeonato por equipos en el Sub 20 femenino JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 8 febrero 2018, 02:03

El Unicaja de Atletismo cosechó un total de 24 metales en los tres campeonatos regionales celebrados este pasado fin de semana a las que hay que sumar otras siete firmadas por atletas que militan en otras regiones del territorio nacional.

De esta forma, en el Campeonato de Andalucía de Clubes sub 20 de pista cubierta celebrado en Antequera donde el equipo femenino lograba el segundo puesto. Finalizó con un ajustado margen de ocho puntos tras el Cueva de Nerja que consiguió 116 puntos. El tercer equipo clasificado fue el Bahía de Algeciras con 85.

Hay que destacar los 10 puntos conseguidos por los atletas que vencieron en sus pruebas como Elena María Paulano en los 400, Mónica Alconchel en los 1500, Carmen Martínez en los 3000, Isabel Velasco en los 60 mv y Alba Martínez en peso; así como los segundos puestos de Marina Castillo en triple e Irene Jiménez en 800, junto al equipo del 4x200 formado por Yanira Sánchez, Nuria Pacheco, Andrea Serrano y Elena María Paulano y los ocho puntos conseguidos por Marta Cano en los 60 metros y Cristina Rodríguez en pértiga.

Por su parte el equipo masculino no pudo pasar del cuarto puesto con 97 puntos, por detrás del Bahía de Algeciras con 108, el Rincón Fertilidad Vélez con 113.5 y el Cueva de Nerja con 144.

El domingo en tierras antequeranas se disputó un accidentado Campeonato de Andalucía Absoluto de Pista Cubierta, debido a los problemas que derivados de las inclemencias meteorológicas.

En lo estrictamente deportivo hay que destacar el poderío que demostraron los representantes del Unicaja de Atletismo al encabezar el medallero con 17 medallas de las cuales 7 fueron de oro, 5 de plata y 5 de bronce.

Los dorados metales fueron para Juan Ramón Barragán en los 60 mv con un tiempo de 8.24, Adriana Cagigás en los 800 con una marca de 2:11.32, en una prueba en la que también estaba presente la atleta master Encarnación Gutiérrez, que finalizó tercera con 2:22.03. Un resultado que supone una inyección de motivación para afrontar el próximo Campeonato de Europa Master de Pista Cubierta que se celebrará en marzo en Madrid.

La longitud también se vistió de verde al vencer el atleta cordobés del Unicaja José Luis Fernández con un mejor intento de 7.38, secundado por Pedro Marín con 7.30 lo que le supuso subir al segundo cajón del podio. El triplete se completó con el bronce de Daniel Beltrán que saltó 6.97 en una prueba en la que en la categoría femenina Dolores Morillas con 5.86 se proclamó campeona de Andalucía.

Otro doblete llegó en la prueba de los 1500 ya que los pupilos de Manuel Pancorbo, Lorenzo Jiménez y su propio hijo Manuel Pancorbo Serrano cruzaron la línea de meta en primer y segundo lugar respectivamente con unos tiempos fantásticos de 3:53.69 y 3:56.25.

El atleta que parece incombustible es Manuel Marín, que tras su fantástica actuación en la pasada Copa del Rey de Clubes en Pista Cubierta volvió a ratificar su fantástico estado de forma al vencer en triple con un salto de 15.28. Si a alguien le pudo afectar el estado de la pista tras los problemas de las goteras fue a Carlos Rojas en la prueba de altura donde venció con 2.11, una marca lejos de sus mejores registros.

Destacables fueron igualmente las platas conseguidas por la joven atleta internacional Alba Borrero en los 60 metros con un registro de 7.78, Elena María Paulano Cañete que en los 400 cruzó la meta en 58.46 y Paloma Romero que voló sobre los 3.40 en pértiga. Así mismo la cosecha de medallas finalizaría con los bronces de Juan Ramón Bailón en los 60 con una marca de 6.87, Nuria Díaz en peso con un lanzamiento de 11.66 y de la vallista Sheila Prados que en los 60 mv marcó 8.87.

«Con estos resultados confiamos en que los atletas de Unicaja consigan grandes actuaciones en los campeonatos nacionales que se celebrarán en las próximas semanas», explican desde la entidad.

Andaluz de lanzamientos

Por otro lado, Jaén fue la localidad elegida por la Federación Andaluza de Atletismo para la celebración del Campeonato de Andalucía de Lanzamientos Largos en las categorías Sub 18 y Sub 20, donde se dieron cita 80 atletas en la pista de atletismo ‘Ángel Cortés’.

Los jóvenes lanzadores del Unicaja consiguieron seis medallas, de las cuales tres fueron de oro de la mano de Celia González en martillo sub 18, con un lanzamiento de 43.55. Carlos González en disco, en sub 18 con un registro de 40.11. Este mismo atleta en martillo consiguió una plata tras lanzar el artefacto de 5 kg a 57.74 metros. Y por último Alba Martínez en jabalina sub 18 con una medición de 39.43. Además destacar los bronces de Victoria Carazo en disco sub 18 con 29.93 y Eliana Luque en martillo sub 18 con un mejor lanzamiento de 42.20.

Además, en Algeciras se celebró el Campeonato de Andalucía de 10 km Marcha en Ruta, donde la representante del Unicaja Atletismo, Jennifer Raya, se proclamó campeona de Andalucía en la categoría sub 20 al ser la primera andaluza en cruzar la meta, ya que la ganadora de la prueba fue la extremeña Laura Sanabria que no podía optar a subir al podio por no tener licencia andaluza.

Y para finalizar los atletas del Unicaja que tienen licencia de otras comunidades también cosecharon grandes actuaciones el pasado fin de semana. En el Campeonato de Madrid sub 23, Natalia Eyi Cubacuba en los 20 logró la medalla de plata al igual que Ángela Hernández en longitud. Ángela firmó también un bronce en los 60 mv.

En Murcia, en el Campeonato de Lanzamientos Largos de Invierno de la región Carmen María Méndez logró el oro en martillo y la plata en disco.