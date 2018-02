CICLISMO Ulman sorprende a los favoritos en la 'crono' Linares vivió una intensa jornada de 'mountain bike'. :: enrique El 'biker' checo superó en 15 segundos al vigente campeón y máximo candidato a la victoria, el portugués Tiago Ferreira JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 26 febrero 2018, 03:13

La Andalucía Bike Race presented by Shimano 2018 arrancó con una contrarreloj en la que se impuso el 'biker' checo Matous Ulman (1:05:23), tras conseguir ayer la victoria en la primera etapa, una 'crono' individual de 33 kilómetros disputada en el distrito minero de Linares. Ulman fue el más rápido, superando al gran favorito de la prueba y vigente campeón, el portugués Tiago Ferreira, segundo a 15 segundos, y al holandés Hans Becking, tercero a 35. En categoría femenina, la clasificación general la comanda la americana Chloe Woodruff (1:18:01), seguida por la malagueña Natalia Fisher, a 2:16, y en tercera posición, Marlen Jakobsen, a 4:10.

El trazado de 32,66 km transcurrió por el distrito minero de Linares, pasando por senderos fáciles, divertidos y rápidos. Una buena primera toma de contacto que no comenzó de la mejor manera, ya que la lluvia hizo acto de presencia con los primeros participantes. Pese a ello, la etapa transcurrió como se preveía, rápida, divertida, y muy exigente, con un perfil más señalado para 'mountain bikers' de 'cross country', pero haciendo disfrutar a todos los participantes.

El trazado pasó por senderos y caminos que ostentan la denominación de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía, impulsado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. De igual manera, los 'mountain bikers' pudieron conocer de primera mano el paisaje del olivar de Linares, que aspira a ser considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

En categoría femenina se impuso Chloe Woodruff, seguida de la malagueña Natalia Fisher

Todos los grandes nombres de esta Andalucía Bike Race presented by Shimano desarrollaron la etapa bajo el patrón esperado. El único borrón en la jornada inaugural fue la retirada forzosa de José Antonio Hermida, aquejado por una fuerte crisis alérgica. El intenso polvo con el que los 'mountain bikers' tuvieron que luchar, sumado a un trazado en el que predominaba el olivar, hicieron que Hermida tuviera que ser tratado en la ambulancia de los problemas respiratorios propios de una crisis alérgica.

En definitiva, una jornada inaugural que todos los Mountain Bikers tomaron con muchas ganas, que cubrió las expectativas y que originó las primeras caras de satisfacción, y de cansancio a la vez, por parte de todos los participantes.

En categoría masculina, Matous Ulman reconoció lo siguiente: «Honestamente, estoy sorprendido con el resultado. No esperaba sentirme tan bien desde el principio y cuando llegué al kilómetro cinco pensé que no estaba tan mal, continué en mi ritmo y al final la victoria fue una sorpresa para mí».

El corredor del Ceska Sporitelna-Accolade añadió: «La victoria no quiere decir que en la segunda etapa se vuelva a repetir, porque es la primera de seis y es la más corta. Yo haré todo lo que pueda y lucharé por conseguir otra etapa más, pero creo que Tiago es el favorito de la prueba y es el 'mountain bikers' más fuerte. Además, el tener un gran compañero de equipo, Hans Becking, hará que sea más difícil luchar con ellos y con Tiago en concreto. Pero igualmente, mi compañero, Thomas Visnovsky, ha sido el noveno y creo que lo va a hacer bien y me ayudará en las próximas etapas».

La ganadora

Por su parte, la vencedora de la jornada en categoría general femenina, Chloe Woodruff indicó que la etapa fue «muy divertida». «Sabía que iba a ser rápida, ya que hice esta etapa hace dos días. Era la última en salir, así que sabía que tenía que superar a muchas otras participantes y he sido capaz de estar concentrada y me lo he pasado muy bien».

Pese a ser la primera clasificada en la jornada inaugural, la americana es cauta y señaló lo siguiente: «Va a ser muy difícil. Quedan aún cinco días y esta es mi primera prueba por etapas, así que toda esta experiencia es nueva y estoy muy contenta por esta oportunidad. Todo la gente que estaba en el recorrido animando era fantástica».

Chloe Woodruff, especialista en 'cross-country', afirmó: «He acabado primera, es un buen inicio y quiero seguir luchando. Se trata de ser inteligente, de mis sensaciones, no sobrepasarme y de recupera».

Hoy, salida en grupo

Hoy, lunes, tendrá lugar una nueva e inédita etapa para Andalucía Bike Race presented by Shimano. Desde Linares se irá y regresará a Baños de la Encina, bordeando el pantano del Rumblar por sus senderos adyacentes. Una etapa rodadora que finalizará recorriendo algunos de los senderos del distrito minero de Linares. Una cita de cerca de 72 de kilómetros de longitud y con un desnivel acumulado de 1.164 metros.

Los 'mountain bikers' tendrán tres avituallamientos, el primero de ellos en el kilómetro 20, el segundo en el 40 y el tercero en el 52 de etapa, justo al comienzo de la última subida antes de comenzar a bajar por el distrito minero.

Y mañana, martes, tendrá lugar la tercera etapa, también con la provincia jienense como marco. La localidad de Andújar será punto de inicio y final, con un bello recorrido por el Parque Natural de la Sierra de Andújar, para finalizar con tres citas en Córdoba.

Por su parte, el 'biker' jienense José Luis Carrasco ocupó el puesto 48º de su categoría, con 1.11:13, a 6:10 del ganador de la 'crono'. Mientras que Manuel Beltrán lo hizo en el puesto 45º, con 1.11:20, a 5:57 del vencedor de la prueba de ayer.