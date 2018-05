Fútbol Úbeda Viva y Baeza se jugarán esta jornada el play off por el ascenso El Úbeda Viva es el mejor posicionado para lograrlo. / ÚBEDA VIVA Un punto separa a los equipos vecino antes de comenzar una jornada que tendrá horario unificado y en la que se mira a la División de Honor JESÚS MUDARRA JAÉN Miércoles, 2 mayo 2018, 00:42

Con horario unificado y toda la emoción que un derbi a la distancia puede aportar, el CD Úbeda Viva y el Baeza CF vivirán este próximo domingo una de esas jornadas que hacen que el fútbol modesto reciba la atención que merecería tener más a menudo. En juego entre ambos equipos está el meterse en el play off por el ascenso a División de Honor. La tabla clasificatoria es el principal aliciente para este fin de semana. Los ubetenses son segundos son 60 puntos en su haber y ocupan de momento la última plaza que da derecho a jugar esa liguilla por subir.

Por su parte el cuadro baezano afronta esta última jornada de liga con solo un punto menos que su adversario y con unas ganas inmensas de conseguir dar la sorpresa sobre la bocina. No lo tiene fácil ya que para conseguirlo tiene que ganar su partido y este será nada más y nada menos que ante el líder de la categoría. El Begíjar ya sabe que cuando termine la temporada regular jugará el play off por el ascenso pero eso no parece hacer que vaya a haber relajación en sus filas y menos aun siendo consciente el equipo de la importancia que tiene para la categoría el choque.

El Úbeda Viva también se medirá a un conjunto que ya no tiene más aspiración que la de terminar la temporada con la mejor imagen posible. El Iliturgi hará de anfitrión del equipo que de momento tiene todas las papeletas para acompañar al Begíjar en esa lucha por subir a la categoría alfombra de la Tercera División. Dada la importancia de lo que hay en juego en ambos partidos, la Federación Jienense de Fútbol ha impuesto un horario unificado para ellos para que no haya suspicacias ni ventaja de ningún tipo para alguno de ellos. Ambos choques arrancarán a las 18:00 hora de este próximo domingo día 6 de mayo. Sobre el césped las ilusiones de dos localidades vecinas y una oportunidad para ambos equipos de hacer historia en sus clubes.