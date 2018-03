Fútbol sala Tres años desde que Jaén llegó al Olimpo Jordi Campoy. Chino, Víctor Montes y Dani Martín cuentan cómo afrontan esta Copa. / J. MUDARRA Hoy se cumple el tercer aniversario desde que el Jaén Paraíso Interior FS se alzase con el título de campeón tras ser el primer andaluz en jugarla Los cuatro jugadores del Jaén FS que estuvieron en 2015 comparan aquella Copa con la que empieza hoy JESÚS MUDARRA JAÉN Jueves, 15 marzo 2018, 03:16

Hoy hace tres años que el Jaén Paraíso Interior FS escribió la página más gloriosa de su historia reciente. Tres años desde que Ciudad Real se tiñese de amarillo por cuarto día consecutivo para ver como todo un FC Barcelona hincaba la rodilla ante un equipo que se erigía como matagigantes en la mejor competición del mundo. Mucho ha cambiado las cosas desde entonces en el conjunto jienense pero en el plantilla aun quedan cuatro futbolistas que estuvieron sobre la pista aquel 15 de marzo.

Chino describe aquella primera participación en la Copa de España como «inolvidable», Jordi Campoy como «histórica», Dani Martín la tilda de «irrepetible» mientras que Víctor Montes la califica como «mágica». Este último será además en la edición de este año que empieza hoy mismo el único jienense que participe en ella. «La verdad es que fue maravillosa e inolvidable. Se nos pone el vello de punta a todos los que vivimos aquello cuando nos acordamos. Esperamos seguir soñando y con el trabajo diario poder conseguir otra o llegar lo más lejos posible por nuestra afición», explica el ala para IDEAL.

Pese a lo especial de esta cita que siempre está marcada en rojo en el calendario, no parece que la ansiedad vaya a ser un problema. « No hay nervios. Sí que hay muchísima ilusión. Que en cinco años el club se haya clasificado tres veces para la Copa de España dice mucho de lo que está creciendo y de lo que quiere llegar a alcanzar. Estamos todos con una ilusión enorme pero nervios ningunos», cuenta Jordi recibiendo la aprobación de los compañeros entre risas. «Ha estado muy bien Campoy», dice Montes.

Cambio en el club

Son muchas las cosas que han cambiado en el Jaén Paraíso Interior FS desde aquel 2015 en el que se tocó el cielo y de toda la transformación Dani Martín destaca lo siguiente: «El club ha cambiado sobre todo en lo institucional. El club ha crecido tanto en ese aspecto como deportivamente. Tenemos una plantilla con muchísima más experiencia que la de 2015. Entonces íbamos de novatos y ahora es la tercera Copa en cinco años. Hemos progresado todos y encima ha venido gente al equipo con mucha experiencia. Creo que somos un equipo muy a tener en cuenta en esta Copa. Ya no vamos con la vitola de cenicienta sino siendo favoritos en la primera eliminatoria. Creo que esa es la principal diferencia entre la Copa de 2015 y esta».

«No se si es bueno o malo para la Copa pero el club ha cambiado en cuanto a grandeza. Antes éramos un club pequeño con mucha ilusión de debutar y ahora nuestra ilusión pasa por llegar lo más lejos posible para darle una alegría a nuestra afición», adjunta Campoy.

Preguntados acerca de lo que quieren que se repita de aquella experiencia Chino lo tiene claro: «Ojalá nos salga todo de cara como en aquel año. Creo que entonces tuvimos la pizca de suerte que hay que tener este tipo de torneos y esperemos que se vuelva a repetir. Ahora somos un equipo experimentado y si nos acompaña la suerte llegaremos bastante lejos». «Cuando algo es tan especial y tan mágico si se repitiera todo sería perfecto. No creo que haya nada que no se deba repetir de 2015 porque cuando ganas todo es idílico. Ojalá se repitiera todo», corrobora Martín. Sobre todo los goles de Chino, apostilla Campoy antes de que Montes remate: «Y los de Dani Martín en el último segundo».

Necesitarán toda la capacidad goleadora la plantilla los jienenses para batir a un rival (El Cartagena) que llega en uno de los mejores momentos de la temporada. «Creo que el partido que vamos a tener que afrontar va a ser muy abierto y bonito para el espectador», aventura a decir Víctor Montes. Chino pide entonces la palabra como pediría un balón en medio del partido (con las consiguientes carcajadas de sus compañeros) y añade: «La clave creo que va a estar en que podamos materializar las que tengamos y en la defensa sobre todo. Ellos son un equipo que juega muy bien, que mantiene muy bien el balón y que genera ocasiones entonces, si en defensa estamos fuertes, el equipo va a dar un paso adelante y ahí somos fuertes».

Que pasen de eliminatoria es lo que casi todo el mundo espera de ellos por eso a Chino no le cuesta reconocer lo siguiente: «Yo creo que en este caso si que tenemos un poquito de presión porque el club ha crecido mucho deportivamente e institucionalmente y ellos son un poco los novatos. Por eso digo que sí tenemos un poco de presión y de favoritismo pero no hay que confiarse porque Cartagena está haciendo las cosas muy bien y va a ser un rival serio y muy complicado. No nos podemos confiar y tenemos que salir a por todas».

Un plus en la pista

Y por supuesto los jugadores, como ahora expone Víctor Montes, lo notan: «Todo esto es muy positivo. Llevo ya mucho tiempo diciendo que la afición es el principal motor de este equipo y es muy importante para nuestra motivación por cómo nos hace sentir en la pista en los momentos difíciles sobre todo».

Con el equipo a punto de aterrizar en Madrid y la Marea Amarilla empezando su movilización, el último en dirigirse a ella es Dani Martín: «Espero que disfruten. Si nosotros hacemos lo que debemos les haremos disfrutar y estamos seguros de que nos van a ayudar a lograr el objetivo de estar como sea el sábado otra vez en ese pabellón jugando y haciendo historia al jugar la tercera semifinal. Si nos empujan ese pizquita que necesitamos creo que el sábado estaremos otra vez en el WiZink Center disputando otra eliminatoria».