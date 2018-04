Fútbol El CD Torreperogil vence al Poli Almería y acaricia el ascenso a Tercera Los rojillos están a un paso del ascenso. / CRISTINA CAMPOS Los de Torres, después de esta jornada, sacan cuatro puntos al segunda en la tabla clasificatoria y esta semana ya depende de si mismo para ascender JESÚS MUDARRA JAÉN Martes, 1 mayo 2018, 00:06

Paso de gigante el que ha dado este pasado fin de semana el CD Torreperogil hacia el ascenso a Tercera División. Los de Torres mantenían una ventaja de siete puntos con respecto al Alhaurino, que es el tercer clasificado (ascienden de forma directa los dos primeros), al comenzar una jornada en la que debían enfrentarse al Poli Almería, uno de los equipos que más fuertes se han mostrado durante el curso.

El rey de reyes sin embargo esta temporada está siendo el Torreperogil y consiguió solventar el partido con un sólido dos a cero que ha hecho que la próxima jornada tenga mucha papeletas para ser una de fiesta para la afición torreña. Quedan aún tres semanas más de competición pero las intenciones rojillas pasan por que el ascenso se consiga de forma matemática en la visita que deben realizar al Navas.

No se juegan prácticamente nada los locales, que ya están casi salvados, en un derbi en el que a los torreños podría valerles incluso con perder. Todo dependerá de lo que haga el Alhaurino contra el Poli Almería. Si los malagueños no ganan, el CD Torreperogil sería automáticamente equipo de Tercera División. En caso de que ganen los de la Costa del Sol, esto obligaría a ganar a los rojillos aunque, pase lo que pase todo apunta a que no habrá tropiezo final que empañe una temporada de ensueño.

Los de Torres tienen tres partidos para el menos sumar un punto y, con el año que están cuajando, nada hace presagiar que el resultado sea otro que el ascenso.