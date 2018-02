División de Honor El Torreperogil da un paso de gigante hacia la Tercera Una formación del Torreperogil esta temporada. / LA PREFERENTE El Estepona buscó la igualada sin descanso, pero los pupilos de Torres construyeron una muralla alrededor de su portería y lograron sentenciar el partido mediada la segunda mitad ANTONIO NAVARRO ESTEPONA Lunes, 19 febrero 2018, 00:34

El Torreperogil dio un paso de gigante hacia el Grupo IX de Tercera división al imponerse en la mañana de ayer a domicilio al Estepona por cero a dos.

Los jienenses lograron poner el marcador a su favor en el minuto ocho de partido y a partir de ahí todo fue más sencillo a la hora de trabajar para mantener un resultado que les permite acariciar el soñado ascenso de categoría. El Estepona buscó la igualada sin descanso, pero los pupilos de Torres construyeron una muralla alrededor de su portería y lograron sentenciar el partido mediada la segunda mitad.

Fue un desafortunado intento de despeje de Barrios el que terminó enviando el balón hacia su propia portería para desesperación de una hinchada que veía como el partido se le ponía muy cuesta arriba a su equipo. La expulsión de Iván González en el minuto 77 terminó de minar la moral de un Estepona que llevaba todo el encuentro intentando hacer daño al líder, pero que no lo había conseguido y encima tenía que afrontar la recta final con un marcador desfavorable.

Finalmente, el resultado no se alteró en los últimos compases del encuentro y el cuadro malagueño no termina de alejarse de una zona de descenso, en la que equipos como el Churriana, el Arenas de Armilla Cultura y Deporte, el Atlético Monachil o el Berja confían en no haber dicho aún su última palabra por mantenerse.