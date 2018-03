Fútbol El Torredonjimeno sucumbió ante un buen Juventud de Torremolinos Se temía la ausencia de los dos peloteros, y vaya si al final de los noventa minutos se les echo de menos JUAN LUIS ORTEGA TORREDONJIMENO Lunes, 19 marzo 2018, 02:26

Partido jugado sobre un campo bastante pesado, por las lluvias acumuladas de estos días. Sorprendió el Torremolinos, muy bien situado sobre el campo desde los primeros minutos. En los locales, dos ausencias significativas como eran el goleador Juan Carlos y el catalizador del juego tosiriano Adri. Se temía la ausencia de los dos peloteros, y vaya si al final de los noventa minutos se les echo de menos.

Comenzó el encuentro con dominio alterno de ambos equipos. Ninguno se acercaba con peligro real al área contraria, si bien ya se intuía que el Torremolinos estaba mejor situado sobre el pesado césped del estadio tosiriano. Tuvo Agüero la primera clara ocasión para los visitantes, cuando un resbalón de Juanma dejó el balón para que el delantero malagueño rematara finalmente fuera. Reaccionaron los locales con dos claras ocasiones de Carrillo y de Rubén Ureña a pase de Lara. Pero cuando ya se enfilaba el descanso, llegó el gol psicológico obra de Ibón, tras un balón rechazado por Juanma y que quedó perdido en el área.

La segunda mitad comenzaba con los locales volcados sobre la meta de Ávila, y con muy buenas ocasiones para Carrillo y Javi Quesada, pero ni uno ni otro estaban finos en este partido. De nuevo la tuvo Javi Quesada en un libre directo que salió rozando el larguero. Pero sería de nuevo los de la Costa del Sol los que pondrían tierra de por medio en un veloz contraataque que sorprendió a la defensa tosiriana con gol de Miguel cuando transcurría el minuto 22 de la segunda mitad. Era el 0-2 que prácticamente sentenciaba el encuentro.

Ya al final, Carrillo acortaba distancias y pudieron los locales incluso lograr la igualada en los minutos de descuento, por medio de Iván Vico y de Vicente. Ya en el descuento, unas protestas de Juanma le valieron la segunda amarilla y la consiguiente expulsión.

Derrota

Al final, derrota como local después de muchos encuentros, en los que pesó muy mucho las ausencias de Juan Carlos y de Adri. Si a ello le unimos, que los locales no tuvieron su mejor tarde y enfrente el Torremolinos hizo un muy buen planteamiento, teniendo incluso ocasión de aumentar su cuenta de goles, podemos considerar el resultado hasta justo. No siempre se puede ganar, pero este tropiezo no empaña la excelente temporada rojiblanca.