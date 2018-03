Fútbol Al Torredonjimeno se le escapan dos puntos ante un rocoso Atarfe Industrial Juan Carlos celebra la consecución del tanto del empate del Torredonjimeno. / ZOTICO CASTRILLO Los tosirianos firmaron una pésima primera mitad, pero reaccionaron en un segundo round muy duro y plagado de jugadas polémicas JUAN LUIS ORTEGA TORREDONJIMENO Viernes, 30 marzo 2018, 03:41

El encuentro tuvo dos partes muy diferentes. La primera fue dominada totalmente por un Atarfe que se adelantó en el marcador al cuarto de hora y que pudo sentenciar. Y en la segunda el Torredonjimeno logró pronto el empate y a punto estuvo de quedarse con los tres puntos, de no ser por la polémica actuación del árbitro que no pitó dos claros penaltis.

La primera parte con dominio total del cuadro granadino, muy bien asentado sobre el terreno de juego, controlando el centro del campo y acercándose con bastante peligro a la puerta de Juanma. Ya en el minuto 8 tuvo el Atarfe la primera clara ocasión tras un garrafal fallo de Juanma, que no acierta a despejar bien el balón, quedando este a merced de Ortega, que finalmente disparaba muy desviado. A los 13 minutos, una contra muy bien llevada por los visitantes, sorprende a la defensa rojiblanca y termina con centro de Bolívar para que a placer Funes logre adelantar a los verdiblancos en el marcador.

Dominaba claramente el Atarfe en esta fase del encuentro, fruto de lo cual a punto estuvo de nuevo Funes de hacer el segundo cuando se llegaba a la media hora de partido. Los locales estaban totalmente negados, no les salía ninguna jugada que diera visos de lograr entrar en el partido y solo en los cinco minutos finales, comenzaron a hilvanar alguna jugada que a punto estuvo de culminar en el que hubiese sido la igualada, sobre todo en una doble ocasión de Carrillo y Juan Carlos, anuladas en último momento por la soberbia intervención del meta visitante Darío.

Lo intentó también Adri al borde del descanso con un tiro raso que pararía sin problemas el portero granadino. Con el 0-1 concluía una primera mitad donde vimos la versión mala del cuadro de Chumilla, y eso que en esta ocasión estaban sobre el terreno de juego los considerados indiscutibles a lo largo de esta tan brillante campaña que ya disputa las últimas jornadas.

Se esperaba la reacción de los tosirianos con el inicio de la segunda mitad. La más que posible arenga del míster tosiriano en el vestuario durante el descanso hizo sin duda salir a los locales con otra actitud. De hecho, no se había cumplido el primer minuto de la segunda parte, cuando un ataque en tromba de los locales, acababa rematado de cabeza por Juan Carlos teniendo que despejarlo a córner Darío. Fue un serio aviso de lo que estaba por llegar, que no era otra incidencia que el gol del empate cuando se cumplía el minuto 3 de la reanudación, en un pase de Adri a Juan Carlos que coge desprevenida a la defensa visitante batiendo por bajo al meta del Atarfe. Muy protestada fue la jugada por los granadinos, que reclamaban un posible fuera de juego, que en ningún caso existió.

El empate supuso el inicio de otro partido, en el cual los locales se volcaron sobre el área contraria tratando de conseguir el tanto de la victoria, pero estaba claro que no era la mañana de los hombres de Chumilla. Las ideas seguían sin estar claras, no se generaba ese juego que de memoria vienen haciendo esta temporada los rojiblancos y para colmo enfrente había un equipo tosco, rocoso y muy marrullero, que no estaban dispuestos a irse del Matías Prats de vacío.

El partido se volvió muy duro en muchas fases de esa segunda mitad. La victoria para los locales, tal vez pudo estar en dos posibles penaltis no pitados dentro del área del Atarfe, uno sobre Juan Carlos y otro sobre el debutante Paco Anguita, que el árbitro no vio.