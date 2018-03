Fútbol sala Toca la era post Copa de España para el Jaén Paraíso Interior Los amarillos están listos para luchar por el resto de objetivos. / PEDRO J. CHÁVES Les toca bajar de la nube a los amarillos para jugar de nuevo en la liga regular ante un Levante que quiere aguar la fiesta y luchar por el play off ALBERTO ORTEGA JAÉN Sábado, 24 marzo 2018, 03:14

Nunca es fácil volver a ponerse el mono de trabajo después de haber logrado un hito histórico como el que ha conseguido el Jaén Paraíso Interior FS. Pase lo que pase de ahora en adelante, la temporada de los jienenses ya puede catalogarse de histórica pero esta calificación puede subir aun un grado más si los de Dani Rodríguez cumplen los objetivos que se han marcado: final de la Copa del Rey y play off por el título de liga.

Esta última meta se encuentra realmente cerca y hoy, a partir de las 18:30 horas y ante el Levante Futsal, los amarillos tienen la opción de acompañar la presentación de la Copa de España a la Salobreja con tres puntos que terminen por certificar que el Jaén Paraíso Interior FS estará en la pugna final por el campeonato.

Las condiciones en las que llega el equipo al encuentro no son las mejores. El cúmulo de partidos del pasado fin de semana, las celebraciones y la falta de entrenamientos jugarán en contra de los futbolistas de la capital del Santo Reino.

Dani Rodríguez advirtió en las declaraciones previas al partido de que no será para nada fácil la empresa de lograr los tres puntos ante el Levante Futsal: «En plena vorágine de acontecimientos y celebraciones, no es para menos lo conseguido y de hecho firmaba al menos una semana así todas las temporadas, nos llega esta jornada liguera contra el Levante Futsal. Un encuentro marcado por la escasa preparación del mismo y tras tres partidos muy intensos en tres días pero que no será excusa para competir y para intentar que los tres puntos se queden en casa».

El técnico jienense encuentra en el estado de su propia plantilla la principal dificultad para este partido antes que en su rival. «La preocupación principal para el encuentro es mirarnos a nosotros mismos y bajar de nuevo de la nube en la que estamos y saber y claro que nuestra gente sepa también que no somos ni más ni menos que los mismos que nos fuimos el jueves pasado para Madrid a disputar Copa de España», confirma.

«Esa es nuestra principal preocupación y a partir de ahí pues tendremos claro la igualdad que sigue habiendo en cada partido y todas las cosas que debemos hacer bien si queremos ganar los partidos, es más, incluso ahora nos costarán bastante mas ganarlos porque los equipos nos cogerán con mas ganas, con mas precauciones, incluso algunos podrán justificar la temporada con nosotros», adjunta.

Rival a batir

La motivación será máxima en una plantilla levantinista que llega con la baja de Pizarro pero a sabiendas de que una victoria ante el campeón de España en el partido justo después de que este consiga su gesta es una buena prensa muy suculenta. No pillará sin embargo desprevenido el cuadro de David a un Dani Rodríguez que tiene claro que el encuentro no será sencillo.

«En cuanto al partido propiamente dicho, pues sabemos que nos visita un Levante que busca meterse en playoff, y que tiene una gran plantilla para disputarle un partido a cualquiera y para cumplir ese objetivo de sobra a pesar de no haber sido regular del todo. Un equipo con una defensa presionante en cuatro y que se caracteriza por su intensidad defensiva ya que son un equipo muy rocoso y que intenta aprovechar su defensa para generar situaciones de robo y contraataque y que en ataque suelen mezclar su ataque con pívot con el juego de cuatro ya que dispone de mucha variedad de jugadores talentosos y desequilibrantes», aclaró sobre la entidad del equipo que tendrán enfrente sus jugadores.

«Por tanto será un partido de esos cómo ya sucedió en la ida, en el que la igualdad será la que impere y en el que cualquier chispazo de cualquier jugador será el que pueda desequilibrar el encuentro en cualquier momento», adjuntó para terminar el entrenador del Jaén Paraíso Interior FS.

Tiene varias dudas Rodríguez para confeccionar la convocatoria de cara a este partido y es que la Copa de España ha pasado factura en el físico de los hombres que más minutos han disputado de la misma. Mauricio podría causar baja por los problemas que arrastra de uno de los golpes recibidos en el WiZink Center y Chino también se encuentra con molestias físicas que podrían impedirle estar junto a sus compañeros sobre la pista.

Desde la grada o desde el parquet seguro que disfrutará el albaceteño del homenaje que la grada hará a un equipo que ha vuelto a ilusionar a la provincia con un título que parecía imposible de repetir.

Sin entradas

El ambiente que se prevé en la Salobreja es aun más espectacular que el de costumbre. Las pocas entradas que se pusieron a disposición del público en general se agotaron en cuestión de horas y desde el club aseguran que la demanda que había para este choque habría bastado para llenar tres pabellones como jienense.

Nadie quiere perderse un encuentro que puede ser una auténtica fiesta. Veremos si le pasan factura las celebraciones al Jaén FS o si este sigue dando motivos para ellas.