CICLISMO Tercer Top 10 del biker jienense Manuel 'Triki' Beltrán en la Titan Desert Beltrán preparado antes de una de las salidas de etapa de la Titan Desert. / IDEAL Finaliza en 10ª posición en su sexta participación en la carrera tras completar un recorrido total de 619 kilómetros y 7.519 metros de desnivel positivo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 7 mayo 2018, 02:51

El ciclista exprofesional Manuel 'Triki' Beltrán ha firmado una gran actuación en Maadid, donde ha disputado la decimotercera edición de la Gaes Titan Desert by Garmin. Se trata de la sexta ocasión en la que el jienense completa la mítica prueba y la tercera en la que lo hace entre los diez primeros clasificados. Beltrán, que ha competido formando parte del equipo Naviera Armas por tercer año consecutivo, ha superado el recorrido más completo y exigente de la historia de esta carrera, con un total de 619 kilómetros y 7.519 metros de desnivel positivo acumulado en seis exigentes etapas.

Beltrán, que a finales de este mes cumplirá 47 años, ha demostrado un gran estado de forma y durante las tres primeras etapas estuvo situado en cuarta posición, a un solo segundo de meterse en el podio de la competición. Cuando la Gaes Titan Desert by Garmin entró en el sector con dunas y donde más primaba la navegación, el objetivo de Triki pasó a ser conservar el top 10. En la última etapa, con un trazado de 79 kilómetros, entró en 6ª posición para asegurar su 10ª plaza en la general, repitiendo la misma clasificación del pasado año.

El biker del Bujarkay-Wolfbike durante el resto de la temporada marcó un tiempo de 3:04:44 con una media de 25,66 kilómetros por hora, a 6:38 de Ramón Sagues, ganador de la etapa. El jienense, que ha sido además 6º en la categoría de máster 40, suma así un tiempo total en las seis etapas de 25:07:26, a 1:05:04 de Josep Betalú, dominador absoluto de la carrera, que ha vivido la edición con más navegación en el desierto, con más pasos de dunas y con una primera etapa con el mayor desnivel positivo de su historia.

A su llegada a la meta de Maadid, Manuel Beltrán se mostró muy satisfecho por lograr finalizar por sexta ocasión una prueba «tan exigente y mítica como la Gaes Titan Desert by Garmin» y calificó de «éxito» finalizar en el top 10 de la carrera. «Era muy complicado por el nivel de participantes que había volver a conseguir acabar esta competición entre los diez primeros clasificados, pero lo he conseguido por tercera vez. Estoy muy contento a nivel personal y, sobre todo, por Naviera Armas, que ha contado con Víctor Manuel Fernández y conmigo para vivir esta gran aventura». Además, el jienense ha agradecido a Wolfbike y Gsport su apoyo para poder correr esta edición, así como a todos los aficionados. «Tengo que dar también las gracias a mucha gente por estar cerca durante estos días, a través de las redes sociales, de mensajes... Me he sentido desbordado por tantas muestras de cariño, ha sido increíble sentirme desde Marruecos muy cerca de todos ellos».

Última etapa

Respecto a la última jornada, el biker explicó que el equipo TBelles ha sido el que ha marcado el ritmo de carrera, «pero el poderío físico de Ramón Sagues y Josep Betalú han decantado el resultado de la etapa». Triki ha relatado que «la carrera se rompió en uno de los puntos de control que estaba situado en un alto. Ahí marcaron la diferencia Sagues, Betalú, los hombres del Tbelles, Oriol Colomé y Víctor Manuel Fernández, que ha sufrido un pinchazo y ha perdido el contacto con el grupo cabecero».

El de Jaén se ha quedado detrás con Julen Zubero, Moisés Dueñas y Sebastián Tamayo, a los que se ha unido Colomé, quien se ha descolgado de los escapados. La etapa se aproximaba a los kilómetros finales. «Ha habido un paso complicado de un río en el que nos hemos dispersado, pero nos hemos vuelto a unir en el último cordón de dunas que había previo a la meta. Ahí he salido detrás del grupo en el que iba, pero Oriol ha empezado a navegar fuera de pista y me la he jugado con él, y nos ha salido bien, adelantando algunas posiciones, para llegar sexto».