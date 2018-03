El sueño que no tiene fin del Jaén FS

El Jaén FS mantiene un idilio difícilmente explicable con la Copa de España. Territorio de caza de los lagartos amarillos. El conjunto dirigido por Dani Rodríguez vive en un estado de sueño sin final. Si lo que hace la vida interesante es la posibilidad de cumplir una meta, ayer el Paraíso de Jaén conquistó Madrid e hizo feliz a toda una provincia.

El triunfo del Jaén FS fue épico, una gesta, pero cuando se mira el historial (dos Copas de España en los últimos cuatro años y ganadas ante gigantes de la talla de Barcelona y Movistar Inter) lo extraordinario hay que empezar a justificarlo como fruto del trabajo bien hecho. Y ahí toca acordarse de la directiva y del 'arquitecto' Dani Rodríguez. La historia les pondrá en su sitio, porque en el presente quizás no se les esté valorando lo suficiente.

Nada más empezar, Boyis partió el entramado defensivo azulino por el centro y soltó un latigazo que no encontró portería por poco. El de Doña Mencía fue el primero en dejar su sello. Suyo fue también el segundo disparo a los tres minutos que blocó Jesús Herrero. Y Bingyoba la mandó al palo poco después. Los lagartos afilaban sus garras. La única mala noticia para los amarillos era la tercera falta cuando solo se habían jugado cinco minutos de la final.

Daniel robó la bola en campo amarillo y cruzó en exceso. En la siguiente acción le caía la cuarta al Jaén FS. La afición coreaba un presunto atraco arbitral.

Los estudiosos de este apasionante deporte aseguran que en los primeros minutos se juega el partido que quieren los entrenadores. Sólo un gol es capaz de sacar ese tapón táctico, y darle un mayor protagonismo a la rebeldía de los futbolistas. Y en una final esta ley se acentúa mucho más. Ayer el primero tardó en llegar.

Los jienenses han destilado en esta Copa garra y pasión, aderezada con momentos épicos como los vividos en las semifinales.

Escribiendo la historia

El duelo entre dos grandes de este deporte y en un escenario, que colgó el cartel de no hay billetes en el WiZinc Center (12.632 localidades) obligaba a mimar la pelota, a que el balón lo pasara bien, lo contrario podría ser un sacrilegio. El dato supone un registro histórico, la asistencia más alta en España para ver un partido de fútbol sala entre clubes. El anterior registro estaba en el duelo en el Príncipe Felipe de Zaragoza para ver un Movistar Inter- Pinturas Levante, con 11.000 espectadores. El techo para este deporte está en los 16.000 espectadores que presenciaron la final del Mundial en el Palau Sant Jordi de Barcelona entre España y Brasil.

Carlitos firmó el segundo palo del partido para los amarillos. El rechazo le cayó da Dídac que, valiente, lo intentó desde su campo. Pero el esférico acabó en un disparo desde campo del Inter que, con Dídac superado por alto, sacó Mauricio de cabeza. Fue el preámbulo de lo que pasaría después. Gadeia firmó el primer tanto de la final en el minuto 12 tras una brillante acción individual y además el Jaén FS fue castigado con la quinta falta.

1 La fe amarilla El equipo no se rindió pese a la crudeza del tres a uno en contra Pocos equipos han logrado remontar un marcador tan adverso a un coloso como Movistar Inter 2 Chino Fue fundamental en semifinales y en la final acabó siendo elegido como mejor jugador de torneo Además puede presumir de ser su máximo goleador con seis tantos. 3 Marea Amarilla Mayoría en Madrid, casa del Movistar Inter No dejaron de animar y celebraron por todo lo alto un nuevo triunfo épico.

Ambos equipos seguían dándole importancia al balón, necesario porque sólo hay uno, y pensaban en algo más que defender la portería. El espectáculo lo agradecía. Mauricio, muy inteligente, se cobró la quinta falta de Movistar a falta de seis para llegar al descanso.

Hay que reconocer el empeño del Jaén Paraíso Interior porque la pelota fuera comunitaria y nadie resultara secundario en el reparto de papeles. Intentó ser protagonista ante todo un Movistar Inter, no despreció la tenencia de la pelota y apostaron por provocar y no esperar el error del rival como único argumento ofensivo. Pero no tuvieron fortuna a la hora de encarar los tres palos en este primer round.

Elisandro estuvo a punto de ampliar la renta del Inter tras una jugada embarrada, pero el balón se estrelló en el palo.

Dídac salvó con el pie el segundo después de que los colegiados se inhibieran a la hora de señalar la sexta falta a los madrileños. El esférico tenía mayor presencia en campo jienense.

El Jaén FS se resistía a abandonar el sueño del paraíso copero. Batalló y dio la cara ante un coloso de este deporte, ganador de las últimas dos ediciones de esta competición. Se da la circunstancia de que el bloque dirigido por Dani Rodríguez es el único campeón, distinto a Barcelona e Inter, de los últimos ocho años. Además, entre Movistar Inter y Jaén FS se han repartido las últimas cinco ediciones de un formato que dominan a la perfección.

Al descanso se llegó con victoria por la mínima del Inter. Tiempo para reconocer otras gestas, fuera de la cancha. Como la que protagonizaron tres aficionados jienenses: Isa Cano, Enrique Bonoso y Pepe Ángeles, que el sábado estuvieron en el WiZink Center viendo el partido ante Zaragoza, volvieron a la capital del Santo Reino para viajar el domingo por la mañana a tierras malagueñas con la finalidad de animar al Real Jaén y por la tarde cogieron un AVE rumbo a Madrid. Héroes amarillos sin capa.

Arrancó la segunda parte con un disparo de falta directa de Boyis que salvó Herrero.

Burrito puso la magia y en la siguiente acción Mauricio firmó el empate a los cuatro minutos de la reanudación. La Marea Amarilla disfrutaba como niños en el Día de Reyes. El Palacio era una suerte de Salobreja crecida para la ocasión.

Pero apareció Ricardinho para definir un mano a mano ante Dídac como sólo pueden hacerlo los elegidos de este deporte. Un jugador capaz de seducir, con sus movimientos, hasta al meta rival. Por cierto, el portugués se puso una gorra, que le llegó desde la grada, delante de uno de los colegiados y solo recibió una leve reprimenda verbal.

Y en la siguiente llegada Elisandro firmó el tercero. Se le iba la final al Jaén FS. Chino buscó la escuadra desde lejos, pero en esta ocasión se encontró con la mano de Herrero.

Los de Rodríguez siguieron aferrados a su sueño, a la caza de un gol que les diera esperanzas. Burrito estuvo cerca, pero Herrero volvió a despertar a los lagartos. Y en la siguiente acción se lució ante Burrito. Pero como la fe es muy caprichosa y no atiende a razones, en la siguiente acción Carlitos hizo saltar de sus asientos a los amarillos. Quedaban cinco minutos para la épica.

Los últimos minutos fueron muy intensos. Llovieron dudas en los cerebros de los jugadores del Movistar Inter. Quedan tres minutos y Rodríguez colocó a Mauricio como quinto hombre. A la primera no lo logró Boyis, pero en la siguiente acción Dani Martín llevó a una provincia al cielo.

El Jaén FS cometía su quinta falta, cuatro tenía el Inter. El partido se volvió eléctrico. A la altura de una final. Chino tuvo una 'picadita' ante Herrero en el último minuto que detuvo el gigante de Inter y Ricardinho un disparo cruzado que no encontró los tres palos.

Los Dioses del Deporte no querían que este espectáculo finalizara y regalaron, en forma de prórroga, seis minutos más.

Boyis salvó ante Elisandro una clara ocasión que le había dejado ante Dídac. Y respondió Chino con un bello latigazo cruzado. Los tres primeros minutos se saldaron con la quinta falta de Movistar. Ambos en bonus.

Movistar apostó por atacar de cinco con Rafael. Pero el Jaén FS se siente muy cómodo defendiendo así. Los lagartos esperaron agazapados y Chino volvió a liarla. Asestó el último zarpazo (seis en esta Copa) para que el Palacio enloqueciera y nos hiciera, a todos los jienenses, mucho más felices. Como en 2015.