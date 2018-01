Mancha Real Rizos: «El Mancha Real aspira a lo máximo» El entrenador está contento con su plantilla. / JUANCA MARTOS El entrenador de los verdes no quiere que los suyos miren más allá del próximo choque, pero admite mejoría | Los manchegos suman cuatro victorias seguidas y, aunque con cautela, su técnico quiere que al final de temporada se esté luchando con los de arriba JESÚS MUDARRA Jaén Miércoles, 24 enero 2018, 00:30

Llevábamos hablando durante toda la temporada del potencial oculto que atesoraba el Mancha Real pero no ha sido hasta después de las vacaciones invernales cuando hemos podido verlo sobre el césped. Rizos, su entrenador, siempre ha mostrado su confianza en que los resultados acabarían llegando y el tiempo le ha acabado dando la razón. «Antes no estábamos haciendo las cosas tan mal como para haber perdido tantos partidos. Todo proceso y todo diseño de una plantilla nueva necesita de un tiempo en el que hay que tener paciencia para llegar a donde estamos ahora mismo. Ahora tenemos más claras las ideas y los conceptos y estamos recuperando a gente lesionada», explica a IDEAL un entrenador que cree que la primera vuelta de competición ha sido injusta con su equipo.

Muchas veces la mente también juega a este deporte y el descanso no ha de ser solo físico sino también psicológico. Parece que en la reanimación de los verdes lo segundo ha jugado un importante papel. «Nos ha sentado a todos muy bien el descanso y hemos venido con las ilusiones renovadas. A esto le unimos que han llegado jugadores nuevos que nos han aportado frescura y ganas de crecer y que, aunque el equipo siempre ha entrenado bien, desde las vacaciones lo está haciendo mejor que nunca. Desde el día 2 de enero vimos que el equipo venía con alegría y lleva unas semanas espectaculares de entrenamientos y así es más fácil que lleguen los resultados», analiza Manuel Moreno 'Rizos' sobre los motivos por los que su equipo encadena cuatro victorias consecutivas.

Claro que al descanso y las vacaciones hay que adjuntar unos refuerzos que han mejorado la plantilla y que el entrenador valora así: «Con Fernando (Lopito) estamos súper contentos. Nos ha dado serenidad atrás. Ordóñez desde que llegó parecía que llevaba con nosotros desde pretemporada. Y el fichaje de Vitu creo que nos va a dar un salto de calidad sobre todo en lo que se refiere al gol. Pero lo mejor de todo es que estamos recuperando a jugadores lesionados, como Corbacho, y que algunos jugadores están alcanzando su mejor versión como Manu Castillo, Joaquín, Albertillo, Garrido o Armando. Estoy contento no solo con lo que ha entrado sino también por haber recuperado gente».

Menos lesiones

Además de recuperar jugadores, el cuerpo técnico parece haber dado con la tecla para evitar que más futbolistas ocupen la enfermería por problemas musculares: «Hemos cambiado la metodología de los entrenamientos. Ahora en vez del lunes descansamos los martes y los lunes hacemos trabajo de regeneración activa. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras pero parece que el equipo se adapta mejor a esta».

Sea por lo que sea, el Atlético Mancha Real ha encontrado la senda de los resultados y no la quiere abandonar: «Nuestra intención es seguir con esta dinámica pero lo que sí tenemos muy claro desde el cuerpo técnico es que ahora vamos a ser más observados y esto implica que vamos a tener que dar más. De aquí a final de temporada todos los equipos quieren sumar y que todos los partidos van a ser muy difíciles. Habrá que trabajar, si cabe, más fuerte e ir partido a partido. Creo que el equipo ya tiene capacidades y recursos para ganar a cualquier rival».

De hecho, a pesar de que aun es mucha la distancia con los equipos de la parte alta, es el propio Rizos el que reconoce que su equipo quiere luchar por objetivos importantes. «El Mancha Real aspira a lo máximo posible pero sobre todo a hacer una mejor segunda vuelta que la primera. Es verdad que en la primera, por diversas circunstancias, no ha faltado sumar en algunos partidos y crecer. Estamos en mejorar lo que hemos hecho en la primera vuelta y tenemos la ilusión de ir superando equipos y llegar con opciones a final de temporada, sabiendo que es complicado», cuenta.

Estabilidad

Ya son muchos los meses que Rizos lleva en el club verde y ha podido comprobar de primera mano que la seriedad de la que hace gala es real. De hecho, se brinda a continuar: «Cuando tanta gente, entrenadores y jugadores, hablan bien del Mancha Real es por algo. Si me preguntas que si estoy contento te diré que no estoy contento estoy lo siguiente, supercontento. Hoy en día, tal y como están el fútbol y la vida, siendo tan resultadista y queriéndolo todo y ya, creo que esta directiva está teniendo la paciencia necesaria para dar continuidad y transmitir confianza. Eso hoy en día es digno de alabar. Somos una gran familia, esta directiva es increíble y mi continuidad dependerá de cómo vaya esta segunda vuelta y de lo que la directiva quiera. A lo mejor hay que plantearse que los proyectos, sobre todo cuando se hace una plantilla casi nueva, deben ser a medio plazo. Solo puedo mostrar mi agradecimiento porque gracias a esta paciencia están saliendo las cosas y me consta que ha habido bastantes críticas y ahora el equipo está respondiendo gracias a su paciencia y su confianza».