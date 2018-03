Raquel Pinel supera sus problemas físicos y pelea por la titularidad en el Sevilla FC

La delantera Raquel Pinel Sáez (Jaén, 30/08/1994) ya se ha asentado en el Sevilla FC femenino tras fichar por este equipo el pasado mes de febrero, procedente de la UD Aldaia. La jugadora jienense se muestra dispuesta a pelear por un puesto en el once titular. «La verdad es que cuando llegué no llevaba el ritmo de competición que se lleva en Primera, ya que en un equipo de Segunda se entrena menos y es diferente. La primera semana me lesioné, pero la semana pasada ya me empecé a encontrar muy bien y actualmente creo que estoy en un buen momento, esperando oportunidades. En el amistoso que jugamos, por ejemplo, marqué dos goles, y como he dicho, me vengo encontrando muy cómoda tanto en entrenamientos como en ese partido y espero poder demostrarlo este domingo», explicó a la web oficial de la entidad sevillista.

Su equipo se mide este domingo a la Real Sociedad. «La Real Sociedad es un rival muy complicado al que ya conocemos, juega muy bien al fútbol, además lleva una racha buena desde el cambio de entrenador, pero también nosotras llevamos cuatro partidos muy buenos y tenemos que seguir jugando como venimos haciendo, plantarles cara como sabemos», indicó la delantera del Sevilla.

Escenario talismán

Además, se refirió a lo que supone jugar en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, un escenario hasta el momento talismán para ella desde su llegada. «En casa siempre es un plus el que venga tu gente, tu afición... Conocemos el campo y siempre suma. De los cuatro partidos que yo llevo aquí hemos ganado dos en casa y espero que sigamos en la misma línea», reflexionó.

Pinel tiene claro también que hay que ir paso a paso para afianzar el objetivo. «Ahora tenemos que pensar exclusivamente en la Real Sociedad, pero es verdad que la próxima semana visitamos al Santa Teresa Badajoz, y son estos partidos los que ganar. A partir de ahí ya nos vienen los equipos grandes, pero de momento vamos a pensar en conseguir los tres puntos de este domingo», consideró.