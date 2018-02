Andalucía Bike Race DMT Racing marca los tiempos y Tiago Ferreira sigue líder La prueba, tras tres jornadas en tierras jienenses, se desplaza ahora a Córdoba para vivir su desenlace en tres etapas. / ANDALUCÍA BIKE RACE La malagueña Natalia Fischer asalta el liderato de la categoría femenina de la Andalucía Bike tras el primer test serio en la localidad de Andújar JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 28 febrero 2018, 01:50

El portugués Tiago Ferreira y su conjunto, el DMT Racing, fueron los grandes triunfadores de la tercera etapa de la Andalucía Bike Race, con victoria de Ferreira (3:05:16), que sigue líder de la carrera, y que tuvo en el podio a dos compañeros, el también luso José Dias y el holandés Hans Becking, segundo y tercero en la llegada de Andújar. En categoría femenina, la malagueña Natalia Fischer (3:48:35), del equipo TBellès-Cannondale, se impuso este miércoles en la tercera etapa de la VIII edición de la Andalucía Bike Race, con salida y llegada en Andújar, firmando una ventaja que le permite acceder al liderato de la clasificación general femenina.

La jornada amaneció lluviosa en Andújar. Los Mountain Bikers veían con recelo como la nubes teñían de gris una jornada que se esperaba intensa, ya que esta etapa de transición, para muchos, iba a ser clave en la recta final de la competición.

Andújar siempre es sinónimo de dureza para los Mountain Bikers. Una etapa de 70 km con cerca de 2.000 metros de desnivel acumulado, marcaban esta jornada como de muy exigente. El que se relajara en Andújar lo pagaría en Córdoba. Y eso lo sabía el líder provisional, Tiago Ferreira. El recorrido comenzó con un largo ascenso hasta la Virgen de la Cabeza pasando por La Centenera. Acto seguido, los Mountain Bikers afrontaron el sinuoso descenso de los Caracolillos, seguido del exigente ascenso de El Madroño para finalizar descendiendo Camino Viejo. Una etapa para comenzar a marcar diferencias.

Como ya ocurriera en la jornada anterior, Tiago Ferreira impuso el ritmo y el control de la etapa. Bajo su tutela le seguían sin descanso Rabensteiner, Ulman, Swenson, Becking, todos trababan de arrebatar el liderato al portugués. Por el paso del segundo punto de control, el que mandaba sobre la cabeza de carrera era el compañero de equipo de Ferreira, Hans Becking, seguido de Swenson y Rabesteiner que veían la oportunidad de sacar distancia al líder de la general. El portugués pasó apuros en el descenso de Los Caracolillos y se distanció del grupo de cabeza en veinte segundos. Quedaba un ascenso duro que sería decisivo en el tramo final.

Tiago Ferreira asumió el papel de líder y tras la pérdida de segundos en Los Caracolillos, recuperó la distancia en el ascenso de El Madroño. Una subida dura en la que el portugués estuvo intratable y logró colocarse de nuevo en la cabeza de la carrera. La parte última de la etapa era un descenso por El Camino Viejo que desembocaría en la línea de llegada instalada en Andújar.

Miguel Muñoz, en casa

La jornada de ayer era especial para todos los Mountain Bikers, pero es especial para Miguel Muñoz del BUFF® Scott MTB que corría en casa. Muñoz señaló que «al principio había cogido al grupo de cabeza y tras un pinchazo me han pasado muchos corredores, al menos 50 Mountain Bikers se pusieron por delante. Una vez reparado el pinchazo la carrera ha empezado de nuevo para mí y he ido remontando corredores hasta colocarme en la parte delantera que era lo más importante. No quería perder mucho tiempo que era lo que quería». Muñoz conocedor del terreno aseguró a su llegada que «ha sido la etapa más dura de todas las que llevamos en Andalucía Bike presented by Shimano».

El vencedor de la etapa y a su vez, líder de la general, Tiago Ferreira afirmó en su llegada a meta que «la etapa ha ido muy bien. Primero porque ya la conocía del año pasado, después porque con la lluvia de esta noche, se quedó en una etapa más dura con lo que para nosotros ha ido mejor. El terreno estaba muy pesado y la parte física ha aumentado y hemos tenido más diferencias por esto».

Sobre el transcurso de la jornada Tiago señaló que «Hans José y yo hemos liderado casi toda la carrera y un par de veces Swenson se ha puesto delante pero arriesgando un poco hemos salvado el material. Hemos controlado toda la carrera». El portugués lo tiene claro para el segunda tramo de competición e indicó que «ahora se basa en conservar el maillot que tenemos y día a día lo principal es conservar el liderazgo. Creo que la más dura será este miércoles».

En categoría femenina, la malagueña Natalia Fischer le ha dado la vuelta a la clasificación tras realizar una gran carrera en la jornada de transición. Natalia que en la segunda jornada de Linares quedó alejada del pódium, salió en Andújar con la intención única de colocarse arriba en el cajón. Dicho y hecho.

Fischer mandó en gran parte del recorrido, en el primer punto de control ya dinamitó la distancia con el grupo que lideraba la clasificación general, pero todavía quedaban muchos kilómetros. La Mountain Biker del TBellès-Cannondale-Gaes by Sural en el segundo punto de control ya se distanció de Naima Madlen que era la segunda clasificada. De ahí hasta el final, la malagueña no se amilanó y trabajó duro por llevarse la victoria: arriesgó y la etapa se la adjudicó con solvencia respecto a la segunda perseguidora.

La que hasta el momento era líder de la clasificación sufrió por las características de la prueba. Chloe Wooddruff no es especialista en competiciones de tan larga duración por lo que la americana tuvo que reservar fuerzas para llegar a línea de meta el viernes.