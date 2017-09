Atlético Mancha Real Problemas en el centro de la defensa del Atlético Mancha Real debido a las lesiones Andoni Tello durante un partido. / Twitter de Andoni Tello Andoni Tello tuvo que salir del terreno de juego aupado por el cuerpo técnico y con un llanto desconsolado JESÚS MUDARRA JAÉN Viernes, 15 septiembre 2017, 02:27

Lo peor de la pasada jornada para el Atlético Mancha Real, más allá de la loca derrota ante el Martos CD, fue sin duda la lesión de Andoni Tello. El futbolista tuvo que salir del terreno de juego aupado por el cuerpo técnico y con un llanto desconsolado. Ello hacía prever que la lesión de rodilla podía ser grave. La primeras exploraciones no fueron muy halagüeñas pero tras una visita ayer la Clínica del Deporte, las radiografías demostraron que no tiene nada roto. Todavía queda por descartar la temida lesión de ligamento cruzado pero en el club son optimistas. Andoni no podrá acudir a un traumatólogo hasta la semana que viene.