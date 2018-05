FÚTBOL SALA El play off no da lugar al respiro para el Jaén Paraíso Interior FS Los amarillos ya saben que este próximo viernes jugarán en casa del Osasuna Magna y que el segundo choque será el jueves día 17 ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 8 mayo 2018, 03:21

No va a tener tiempo alguno para detenerse a pensar en lo que pudo ser y no fue el Jaén Paraíso Interior FS. Una vez pasada la final de la Copa del Rey, a los amarillos solo les queda cerrar una competición y en esta siguen teniendo una oportunidad más de hacer historia. Nunca han conseguido los de Dani Rodríguez estar en una semifinales de los play off por el título y este año en el vestuario quieren que este logro sea la guinda a una campaña para enmarcar.

Además el rival también invita a la motivación. Son pareja de baile habitual el Jaén FS y el Osasuna Magna, sobre todo en la lucha por ese trono de 'rey de los mortales'. Al igual que ocurriese el año pasado, son los jienenses los que han conseguido ganar la liga de los modestos pero eso no es síntoma de que vaya a haber facilidad alguna en la liguilla. El engañoso factor cancha es para Jaén pero la temporada pasada los navarros lo utilizaron como método de presión para acabar consiguiendo el pase.

Quieren vendetta los de Dani Rodríguez y tendrá su primera oportunidad para lograrla este próximo viernes en Anaitasuna, en un encuentro que comenzará a las 21:15 horas y que será retransmitido a través del canal Eurosport 2. Solo una vez en su historia han sido capaces los amarillos de vencer en Pamplona y ha sido esta presente temporada.

No han logrado los de Imanol Arregui robar punto alguno a los jienenses en una campaña que, pase lo que pase en estos últimos enfrentamientos, ya ha pasado a los anales de la historia del deporte de nuestra provincia. Falta el broche y para conseguirlo el Jaén Paraíso Interior FS deberá imponerse en dos partidos a su rival.

El primero como hemos dicho será este viernes y el segundo, en el que podría jugarse el pase si se consigue ganar el primer round, se disputará el próximo jueves 17 de mayo a las 21:15 horas en la Salobreja. Así lo ha hecho saber el club, que también ha anunciado que, en caso de ser necesario un tercer partido de desempate, este tendría lugar el sábado a las 18:30 horas, horario habitual de fútbol sala en la capital del Santo Reino.

Bajas en el equipo

Está pasando factura además el exigente final de temporada para el Jaén Paraíso Interior FS. De hecho Dani Rodríguez no tendrá a todos sus efectivos en plena forma para la eliminatoria de cuartos de final. A la ya conocida baja de Ángel Bingyoba (el madrileño se está entrenando con el grupo pero aun no puede hacer un excesivo contacto por la fractura que sufrió en su mano izquierda) se sumó en la final de la Copa del Rey la de Giasson. Llegaba entre algodones el italo-brasileño, al igual que le ocurrió en la Copa de España, pero en esta ocasión su muslo dijo basta. Se lesionó el cierre en el calentamiento y una dolencia muscular como la que sufre podría hacerle perderse toda la eliminatoria ante los navarros.

Jugadores como Jordi Campoy o Chino también acabaron con molestias el encuentro ante el FC Barcelona Lassa aunque en principio su participación parece peligrar en menor medida que la de sus compañeros.

En cuanto a las entradas para estos últimos encuentros en casa de la temporada para el Jaén Paraíso Interior FS, esta redacción ha podido saber que la intención del club es sacarlas hoy mismo a la venta y con un proceso que dará prioridad a los socios abonados a la hora de adquirirlas.