Fútbol sala El Peñíscola asalta la Salobreja Al contragolpe consiguieron los valencianos llevarse los tres puntos del feudo amarillo. / PEDRO JESÚS CHAVES De nada sirvió el doblete que logró firmar Dani Martín ya que los puntos acabaron viajando a tierras valencianas JESÚS MUDARRA JAÉN Domingo, 19 noviembre 2017, 01:34

El fútbol sala no va de lo que mereces sino de lo que consigues. Ayer el Jaén Paraíso Interior FS protagonizó uno de esos partidos más habituales hace dos temporadas, de aquellos en los que puso todo encima de la mesa para ganar y el premio acabó siendo para el rival. Sacó mucho con poco el Peñíscola Rehabmedic de la Salobreja en un encuentro típico entre estos dos equipos.

La intensidad, el juego subterráneo y el vértigo a ráfagas no faltaron sobre el parqué jienense. Tampoco faltó Michel. El jugador mengibareño, como de costumbre cuando visita esta pista, estuvo arropado por un grupúsculo de aficionados afines que disfrutaron viendo como ganaba el Peñíscola a costa de sus paisanos. Ayer mereció más Jaén pero, viendo el juego de los de Castellón, estos han merecido mucho más de lo que llevan esta temporada.

2 Jaén Paraíso Interior FS Dídac, Mauricio, Chino, Campoy y Alan Brandi. También jugaron Ángel Bingyoba, Wendell, Carlitos, Boyis, Dani Martín y Burrito. 3 Peñíscola Rehabmedic Molina, Rubén Orzáez, Lucas Bolo, Juan Emilio y Terry. También jugaron Mauricinho, Míchel, Bagatini, Iván Rumbo y Esteban. Goles Juan Emilio 3' (0-1); Dani Martín 16' (1-1); Dani Martín 28' (2-1); Rubén Orzáez 30' (2-2); Terry 38' (2-3). Amonestaciones Los colegiados amonestaron a Boyis (22'), Wendell (24') y Dani Martín (31') de Jaén Paraíso Interior FS y a Iván Rumbo (27') y Bagatini (38') de Peñíscola RehabMedic. Incidencias Partido correspondiente a la undécima jornada de liga en la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El encuentro se disputó en la Salobreja que presentó el enésimo lleno hasta la bandera. el detalle Los postes y la falta de efectividad amarilla fueron clave en el encuentro ya que, aunque el Jaén Paraíso Interior FS disfrutó de más y mejores ocasiones de peligro, no consiguieron materializar y los puntos se acabaron escapando.

No se corresponde en absoluto la plantilla que tiene Peñíscola con la situación deportiva que atraviesa el equipo. Lo demostró desde el primer momento en la Salobreja haciendo que se cumpliese el guión que se ha ido viendo en los últimos enfrentamientos que han protagonizado ambos equipos. Salió correoso el equipo de Albert Canillas que no tuvo complejo alguno a la hora de renunciar a la posesión y esperar su oportunidad.

La tuvieron, y nada más empezar por cierto. Comenzó el Jaén Paraíso Interior FS amasando las jugadas como solo los equipos de Daniel Rodríguez saben pero en una de esas largas secuencias de pases la tocó veces Dídac Plana y los colegiados señalaron el borde del área, desde donde se botaría el libre indirecto. La jugada ensayada terminó con Juan Emilio rematando en el segundo palo y teniendo toda la suerte del mundo para que el cuero entrase en la portería de Dídac después de rebotar en las piernas de Alan.

El tanto fue un espejismo, una alucinación en mitad de un desierto amarillo de posesión al que le faltaban oasis de profundidad. Estos acabaron llegando con paciencia, aunque en un contragolpe Esteban pudo hacer el segundo. Se estrelló en esa ocasión el esférico en el larguero pero ni con esa acción fueron capaces de compensar los postes a un Jaén Paraíso Interior FS al que ayer castigaron en repetidas ocasiones.

Moría el partido en ritmo pero Dani Rodríguez tiene en su banquillo, para esos casos y bien dosificado, un desfibrilador en forma de futbolista salmantino. La Salobreja es consciente de que la entrada de Dani Martín en pista implica emociones fuertes y lo celebra como tal cada vez que esto ocurre.

No defraudó el once de los amarillos. Casi la primera ocasión que tuvo, un robo en tres cuartos y mano a mano, ya reventó el esférico contra el poste izquierdo de la portería de Molina. No volvería a avisar Martín que la próxima que tuvo (le debe una cena a Boyis) la mandó para adentro. En esta ocasión fue en una buena jugada de todo el equipo que Boyis concluyó asistiendo al segundo palo para que allí Dani la mandase a la escuadra de primeras.

A por la remontada

Mostró el camino el salmantino a sus compañeros que se lanzaron en tromba a intentar darle la vuelta al marcador antes de que llegase el descanso. Brandi hizo restallar de nuevo la madera con un disparo raso que Molina ya había dado por perdido y Juan Emilio tuvo que sacar delante de la meta un nuevo tiro de Chino, que lo intentó ayer con zurda y con diestra, de cerca y de lejos, pero no encontró el gol al que tanto empeño le puso.

Se llegó pues con el marcador empatado al descanso y con un ambiente en el pabellón jienense que auguraba una emocionante segunda mitad. Salió mejor a la misma el Jaén Paraíso Interior FS que hizo aun más descarado su control sobre el choque. Seguía faltando únicamente la precisión que consiguiese transformar en goles el dominio amarillo.

Alan Brandi lo intentó con una chilena que de haber entrado podría haberse convertido en el gol de la temporada. Con las uñas la sacó Molina cuando media Salobreja ya se había puesto en pie para celebrar el chicharrazo. En esas que el partido se puso bronco por la impotencia valenciana ante el arreón jienense.

Subió la temperatura en el pabellón y Michel, al que le gusta el sarao', se convirtió en la diana de la indignación jaenera. Gran parte de esta por culpa de un arbitraje que de nuevo fue lamentable. Disparidad de criterio en jugadas similares, evidente nerviosismo en los colegiados y decisiones erróneas en jugadas claras son los dogmas a los que nos está malacostumbrando un estamento arbitral que es sin duda el gran lastre del fútbol sala español. Estando la Federación como está, como para pedir soluciones a alguien.

Golpe y contragolpe

De nuevo con Dani Martín levantando a la Salobreja, volvió a mejorar el Jaén Paraíso Interior FS en lo que a creación de peligro se refiere. Se las apañó él solito para poner a los suyos por primera vez en ventaja en el partido. Se marchó por la izquierda Martín como acostumbra y, jugando con el pie como si fuese abanico, consiguió marcharse de su par, ganar el centro y hacer un disparo seco que entró sin que Molina pudiese evitarlo.

El tanto del salmantino fue de puro mérito, todo lo contrario que el que llegaría a continuación. Si ya había tenido suerte el Peñíscola en su primer tanto (fruto de un rebote) más aun tuvo en el segundo. Orzáez ni se imaginaba que la volea mordida que había enganchado en tres cuartos de pista conseguiría que el balón tuviese un bote extraño que acabó por despistar a Dídac. El enfado del portero catalán fue mayúsculo tras ver cómo el balón se le colaba entre las piernas sin que pudiese hacer nada.

Volvió el Jaén Paraíso Interior FS a arrinconar a su adversario, a ponerlo en diez metros de pista sin que a este pareciese importarle el dejar en tierra del Santo Reino una imagen de equipo rácano y poco ambicioso. Le acabaría saliendo bien la jugada a Albert Canillas. Molina se convirtió en un muro con tentáculos de pulpo, deteniendo una y otra vez los intentos que hacían los jugadores de Dani Rodríguez por volver a anotar.

Era un monólogo amarillo el partido cuando llegó el tercer tanto. Fue a dos minutos y medio para el final del choque y dejó helada a una Salobreja que no podría creerse que un equipo, haciendo tan poco, fuese a llevarse los puntos de allí. Terry tiró de toda la velocidad que quedaba en sus piernas para montar un contragolpe por la derecha, apuntar y acabar definiendo fuerte para poner el dos a tres en el luminoso.

Creó peligro el Jaén Paraíso Interior FS con el portero-jugador pero no el suficiente. Sonó la bocina con ese resultado a favor de los visitantes y estos celebraron la victoria sobre la pista como si de un título se tratase. No es para menos teniendo en cuenta lo agobiada de la situación que atraviesan en la tabla clasificatoria, pero ni eso justifica lo que harían en el vestuario una vez acabado el partido.

Se desfogaron de lo lindo los jugadores del Peñíscola con las instalaciones de la Salobreja. Basura por todos lados, bancos fuera de su sitio y una puerta totalmente destrozada y descolgada del marco fueron el resultado de la desvergüenza de una plantilla que realizó la fechoría y del pasotismo de un cuerpo técnico que debería haber impedido una situación como esta.

Hasta el Ayuntamiento de Jaén hizo un comunicado advirtiendo de que denunciará al club valenciano por los destrozos cometidos. Se volvieron pues los de Canillas con tres puntos vitales en el autobús pero también dejando una imagen lamentable de su club.