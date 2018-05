Fútbol Sala ¿Qué hay de nuevo, viejo? Los madrileños aún claman vengaza por aquella copa que el robó en su casa el Jaén Paraíso Interior FS. / PEDRO J. CHAVES Movistar Inter y Jaén Paraíso Interior FS vuelven a verse las caras una vez más ALBERTO ORTEGA JAÉN Viernes, 25 mayo 2018, 01:04

Cómo ha cambiado la historia del Jaén Paraíso Interior FS: de celebrar que equipos como el FC Barcelona o ElPozo Murcia viniesen a jugar en su pabellón a que su presencia en un partido ante el mejor equipo del mundo, el Movistar Inter, sea ya todo un clásico. Y uno con muchas cuentas pendientes esta vez por parte de los azulones.

Hoy a las 21:15 horas comienzan, por primera vez para los amarillos, las semifinales del play off por el título de liga y lo hacen habiendo resultado los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos favorables al Jaén Paraíso Interior FS. No obtuvieron venganza, por la final de Copa en Madrid teñida de amarillo, los de Velasco en liga y tratarán de obtenerla a partir de hoy.

«Tras romper, merecidamente y a la tercera, la barrera de los cuartos de final, ahora nos toca disfrutar de las semis y la mejor manera de hacerlo es compitiendo hasta donde podamos. Está claro que todos los años pues se tiene que colar en la fiesta del baile por el título un invitado que acompañe a los tres grandes en la disputa de esas semifinales y en esta ocasión hemos logrado ser nosotros y esperamos estar a la altura de lo requerido», declaró por su parte el entrenador del Jaén FS, Dani Rodríguez, acerca de la eliminatoria que comienza hoy su equipo.

Encuentro con memoria

Enfrente un equipo muy conocido: «Enfrente tendremos al actual Campeón de Liga y Campeón de Europa lo que nos cuenta de la dificultad de estas semifinales para nosotros. Será una eliminatoria en la que además de no tener el factor cancha, no tendremos ni la posibilidad de tener el fortín de la Salobreja a nuestro favor, - el segundo choque se jugará en el Palacio de los Deportes de Granada - pero en el que seguro que nuestros vecinos granadinos, junto con nuestra Marea Amarilla, harán que el segundo partido sea una fiesta del fútbol sala y un partido para recordar».

El choque de hoy estará marcado por los recientes precedentes entre Jaén e Inter: «A nivel deportivo está claro que la eliminatoria quizás viene marcada por los dos últimos enfrentamientos entre ambos equipos, en los que contra todo pronostico hemos conseguido vencer y que quizás pueden ser una baza a nuestro favor si conseguimos manejarla bien, ya que un equipo como Inter no se puede permitir el lujo de perder nuevamente contra un equipo como nosotros». Pero este argumento es también un arma de doble filo: «Esto por contra también supondrá para ellos un plus de motivación para intentar resarcirse y demostrar para qué está confeccionado un equipo y otro. Pero lo sucedido anteriormente, aunque pueda condicionar algo el encuentro o ponerle el marco, está claro que no sirve para nada y cada partido de fútbol sala es una historia diferente».

Premisas a cumplir

Es mucho lo que tiene que hacer bien el Jaén FS para tener alguna posibilidad pero su entrenador lo tiene al menos identificado: «Si nosotros queremos competir, no digo ya ganar sino competir y llegar con opciones al final, sabemos que tenemos que hacer muchísimas cosas bien antes y si no las hacemos ni siquiera llegaremos con opciones para poder explotar esa hipotética baza que pudiéramos tener».

Terminó insistiendo en el potencial del adversario que tendrán hoy de nuevo enfrente: «Y es que todos conocemos a Inter. Cuenta quizás con la mejor plantilla del mundo actualmente y sabemos que en cualquier jugada te puede resolver el partido. Sabemos que tienen un caudal ofensivo increíble y que, si no tienes un buen día o ellos lo tienen, te pueden dejar sin opciones a las primeras de cambio incluso pintarte la cara sin esfuerzo, por lo que simplemente con lo hablado ya una cosa tenemos clara y nos marca nuestro primer objetivo: preocuparnos principalmente de nosotros mismos y de hacer muy bien las cosas, incluso mejor de lo que venimos haciendo, compitiendo y teniendo atados todos los detalles que podamos tener, casi na'».