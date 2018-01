FÚTBOL SALA Nuevas caras, misma rivalidad sobre la cancha Los jugadores del Jaén Paraíso Interior se felicitan tras marcar un gol en La Salobreja. / P.J. CHÁVES El Jaén Paraíso Interior FS recibe hoy, a las 21:00 horas, a un Pozo Murcia que ya cuenta con sus flamantes fichajes Xuxa y Drasler ALBERTO ORTEGA JAÉN Martes, 16 enero 2018, 02:02

Si hay un partido que en los últimos tiempos ha sido sinónimo de igualdad y espectáculo, este es el que tendrá una nueva edición esta noche en la Salobreja. Recibe el Jaén Paraíso Interior FS al Pozo Murcia y lo hace a sabiendas de que, a pesar de que los murcianos siguen siendo uno de los pesos pesados de la LNFS, a base de trabajo ha conseguido reducir en los últimos enfrentamientos directos esa diferencia que los presupuestos dictan que debe haber.

Tres veces se han visto las caras ambos conjuntos desde que comenzase la pretemporada de este curso futbolístico, siendo el balance de dos empates (en ambos se impusieron los de Duda en penaltis) en pretemporada y una victoria para los charcuteros en competición oficial. La espina que quedó en los amarillos de aquel encuentro, en el que cayeron a pesar de hacer un enorme partido y por culpa de una expulsión más que rigurosa y un penalti por una mano que no existió, será una de las motivaciones que tengan los de Dani Rodríguez para tratar de dar un golpe sobre la mesa. Más aun después de que los jienenses perdiesen el pasado sábado a falta de 48 segundos en casa del colista de la categoría.

La mejor liga de fútbol sala del mundo tiene esta temporada un calendario que para este partido beneficia a los jienenses y que estos apenas han tenido dos días para pensar, si es que lo han hecho, en el partido ante el O Parrulo. Los amarillos ya tienen centrados todos sus esfuerzos en darse una última alegría antes de llegar al parón por el Europeo de Eslovenia.

«Tras la dura derrota en la última jornada, toca recuperarse anímicamente y levantarse para estar preparados para un partido tan exigente como contra El Pozo Murcia. Un equipo que si ya ha demostrado su potencial durante la primera vuelta, ahora con la incorporación de los dos fichajes invernales, aún mas», dijo Dani Rodríguez en las declaraciones previas al partido.

No rehuyó el jienense la pregunta sobre de la igualdad imperante que ha habido en los últimos enfrentamientos de su equipo ante los rojillos pero también hizo hincapié en lo mucho que tienen que trabajar los suyos para igualar sobre la pista a uno de los mejores equipos del mundo y lo necesario de estar concentrados durante todo el partido para que la calidad que atesoran los de Duda no se traduzca en ventaja.

«Últimamente los partidos contra El Pozo son muy igualados, pero para llegar a poder estar en esa igualdad sabemos que tenemos que trabajar mucho, estar muy concentrados e intensos, porque como ya hemos tenido la experiencia esta temporada, los equipos grandes en cualquier momento pueden resolver un partido o incluso romperlo debido a su calidad que tienen todos sus jugadores», explicó.

El camino a seguir por parte del Jaén Paraíso Interior FS no es otro que el de amarrarse a su estilo de juego y poner más que nunca los cinco sentidos sobre la pista de la Salobreja. La idea pasa por que no vuelve a repetirse lo acontecido ante el Movistar Inter, cuando los jienenses fueron superiores durante todo el partido y en seis segundos de desconexión acabaron viendo como los puntos volaban hacia Madrid.

Así describió Rodríguez lo que tiene que hacer su equipo para ponerle las cosas difíciles a los murcianos: «Por nuestra parte, intentaremos hacer valer el apoyo de nuestra afición y seguir haciendo las cosas bien como hasta ahora, para poder quedarnos con los 3 puntos, antes del último partido antes del parón. Por tanto, concentración, intensidad y sobre todo mayor efectividad de cara a portería que fue lo que nos condenó en la última jornada serán importantes para optar a la victoria y claro está, y aunque no depende de nosotros, tener algo mas de fortuna que en el partido de ida, que fue nuestra única derrota fuera de casa en la primera vuelta, con la decisiones arbitrales que fueron las marcaron claramente el resultado del encuentro».

Enfrente tendrán a un cuadro rojillo que está de estreno. Drasler y Xuxa ya jugaron en el derbi de esta última jornada ante el Plásticos Romero Cartagena y han entrado en convocatoria para medirse a los amarillos. La aportación de estos dos esperados fichajes invernales se ha notado desde el primer momento y con ellos El Pozo recupera contundencia si es que en algún momento la llegó a perder.

Por el contrario, Duda pierde a tres hombres importantes para este partido. Fernando, declarado hace unos días mejor jugador joven del mundo, no podrá ser alineado por lesión, al igual que ocurre con Álex y Elías, que ya no volverán a jugar en la LNFS hasta que no se vuelve del parón.

Por su parte Dani Rodríguez cuenta con todos sus futbolistas disponibles, al igual que con su afición. La Salobreja volverá a presentar un lleno hasta la bandera de esos que juegan en beneficio de su equipo en los momentos más ajustados de los partidos.