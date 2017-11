Cruce de acusaciones entre Atlético Porcuna y CD Adra Milenaria

El encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada del campeonato de Liga en el Grupo 2 de la categoría de División de Honor Andaluza disputado el pasado fin de semana en el feudo del Atlético Porcuna no finalizó con el pitido del colegiado encargado de repartir justicia. La batalla se trasladó al túnel de vestuarios, a las redes sociales y aún sigue coleando. Los integrantes del CD Adra Milenaria denuncian desde tierras almerienses haber recibido en tierras jienenses gritos racistas: «mono, negro de mierda, has venido en patera».

Al término del encuentro el delegado del club almeriense, Enrique Ruiz, solicitó que estos figuraran en el anexo, pero el árbitro manifestó que no lo haría porque no había visto ni oído nada, argumentando que «no somos guardias civiles. Eso no es asunto nuestro».

El partido finalizó con el resultado de empate (1-1) y contó con la dirección arbitral del colegiado granadino José Alberto Montilla Garrido, que mostró doce tarjetas de amonestación, cuatro a componentes del equipo local y siete al visitante. Se adelantó en el marcador el At. Porcuna, con gol de Carles, en el m. 49, al transformar un penalti. En el m. 89, empató el CD Adra Milenaria, por mediación de Leitao. Yfue ahí cuando se sucedieron los hechos según la versión del club jienense. «Durante los noventa minutos reglamentarios no hubo incidentes, ni ningún tipo de insulto. Pero al lograr el empate el bloque visitante, el jugador se encaró con la grada de forma vergonzosa, como lo demuestra que el colegiado le amonestó, y ahí pudo recibir la respuesta de algún aficionado local contestándole a esa provocación inicial, pero la cosa no pasó a mayores», explica Pedro Morente, secretario del club rojiblanco.

Desde Adra aportan como supuesta prueba las manifestaciones de un aficionado local en redes sociales. «Lo que ha pasado hoy –por la tarde del pasado domingo– en el estadio de Porcuna es vergonzoso. Me da vergüenza ajena. Sólo queda pedir disculpas a Adra Milenaria por los insultos racistas recibidos», exponía en Twitter Álvaro Cobo Cabeza.

Para Enrique Ruiz, delegado del CD Adra en el partido, lo sucedido le llenó de sonrojo. «Fue una vergüenza. En fútbol se puede ganar o perder, pero nunca insultar de esa manera. A nuestro jugador le estuvieron insultando durante casi todo el partido, por parte de un grupo de jóvenes seguidores del equipo local. Le estuvieron gritando ‘mono, negro de mierda o has venido en patera’, entre otras cosas. Para colmo, tras comentar la incidencia al árbitro, el delegado del At. Porcuna y algunos directivos de este club me recriminaron que hubiese dicho eso al colegiado. Fue una actitud que me sorprendió y defraudó bastante», manifestó a IDEAL Almería.

Incidentes en Almería

Por su parte, el presidente del Atlético Porcuna, Andrés Salas, explicó ayer a IDEAL Jaén que «hubo un jugador de ellos que estuvo incordiando a la grada. Cuando fuimos el año pasado allí nos insultaron y golpearon en la entrada del vestuario. Aquí en Porcuna no pasó nada y si el colegiado no reflejó nada en el acta es algo muy significativo».

Añadió que desde el Atlético Porcuna «tenemos rotas todas las relaciones con esta entidad desde que nos amenazaron y escupieron el año pasado. Tras el partido del otro día ellos estaban de fiesta en el vestuario por el empate y se mostraban muy contentos».