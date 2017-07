FÚTBOL Munuera Montero: «La próxima temporada espero asentarme en Primera División» Munuera Montero ha arbitrado esta temporada a muchos de los mejores jugadores del mundo. El árbitro analizó para IDEAL su primera temporada en la Liga Santander y aquellos temas de actualidad acerca del arbitraje JESÚS MUDARRA Jaén Lunes, 3 julio 2017, 01:11

Hay personas que simplemente con la voz son capaces de transmitirte la pasión desmedida que sienten por lo que hacen. Es el caso del José Luis Munuera Montero un árbitro jienense que a sus 34 años de edad puso fin hace poco más de un mes a su primera temporada en Primera División.

No le ha ido nada mal en los 18 partidos de liga que le ha tocado dirigir (más dos de Copa del Rey) y por ello el Comité le ha clasificado como el decimocuarto mejor trencilla de la temporada. Tanto él como sus asistentes, José Manuel Matías Caballero y Alfonso Baena Espejo, analizan ahora en 'vacaciones' un año cargado de nuevas experiencias.

«La valoración que hacemos es muy positiva. El primer año siempre es importante en todos los aspecto: asentarse en la categoría, dar una buena imagen, que jugadores y clubes te respeten... En este sentido mis asistentes y yo hacemos una valoración positiva. Ha habido partidos más intensos en los que ha habido alguna jugada que analizar y mejorar pero en general el balance es muy positivo», valora José Luis.

No es que este jienense, que reconoce que le encanta el fútbol, sea nuevo ni mucho menos en esto del arbitraje pero sí que hable de diferencias que implica el arbitrar partidos de la Liga Santander.

«El principal cambio que he notado de Segunda a Primera ha sido el aspecto mediático y de repercusión en todos los medios. Se nota muchísimo el cambio de una categoría a otra. También se nota mucho el ritmo de juego, que es muchísimo más elevado y más rápido. Hay una fluidez mayor y tienes que estar un poco más activo. Físicamente es más o menos igual: tanto en Primera como en Segunda hemos corrido entre 12 y 14 kilómetros por partido. También en los estadios hay una mayor asistencia de público y son de una mayor envergadura», expone, dejando ver también la tremenda preparación física, psicológica y técnica que tiene que tener un colegiado para arbitrar en una liga de este nivel.

Sobre esa exposición a la que se enfrentan los colegiados en partidos polémicos, son muchos los periodistas que opinan que una mayor aparición en los medios de los colegiados ayudaría a zanjar tanta polémica, algo en lo que no coincide nuestro protagonista. «Yo creo que no sería positivo que los árbitros hablasen en los medios para analizar los partidos porque creo que no se avanzaría en ningún sentido. Siempre hay jugadas grises o polémicas que en el campo el árbitro va a arbitrar lo que ve. Es algo que no nos llevaría sinceramente a nada. Es sin hablar y después de un partido polémico tenemos uno o dos días de polémica en los medios. Si se hablase se alargaría muchísimo esa polémica y esa sobreexposición», argumenta.

«Además los periodistas siempre te van a preguntar por el error y no por el acierto y eso es redundar en el error. Además los árbitros hablan en otras facetas explicando cómo trabajamos, cómo nos preparamos cada partido. Desde mi punto de vista sería un error que se hablase después de los partidos, sería como si un juez tuviese que explicar su sentencia; ahí están los artículos para saber por qué se toman las decisiones», adjunta a su razonamiento.

Sí que le parece bien el hecho de que muchos de los medios de comunicación estén apostando por árbitros retirados para que sean ellos los encargados de analizar y valorar el trabajo de los que están en activo: «Yo lo veo positivo. Fichar a una persona que viene de estar en Primera División, que conoce cómo es el mundo interior del colectivo arbitral, que ha vivido en partidos esa experiencia de arbitrar en Primera, y, lo más importante, que conozca el reglamento muy bien y que pueda aportar a cualquier medio ese plus con respecto a otra persona que no tenga esa experiencia o esos conocimientos sobre reglamentación. Creo que los medios que cogen a árbitros retirados para esto tienen un plus de fiabilidad y de objetividad».

Todo este interés mediático obviamente es una consecuencia de estar arbitrando a muchos de los que son los mejores jugadores del mundo. Pese al intento de uno de tirarle de la lengua, Munuera tira de 'regate' esta vez y se muestra caballero, sin mojarse en predilecciones.

«No puedo destacar a un jugador porque son muchos los que cuando los ves jugar, encima yo soy una persona que me gusta muchísimo el fútbol, pues realmente te crea esa impresión de decir '¡qué nivel!'. En cada equipo hay un jugador que te ayuda, hay otro que te protesta o a lo mejor otro que te intenta engañar, otro que es más intenso. No puedo decir un jugador en concreto pero es verdad que en cada equipo hay jugadores de distintas características. En general si que tengo que decir que el comportamiento conmigo ha sido bueno y no he tenido ningún problema en especial con ninguno», dice alguien que ha tenido que bregar esta pasada temporada con jugadores de todo tipo.

No tiene duda eso sí cuando se le pregunta por el estadio que más le ha marcado en un año importantísimo para su carrera. «Le guardo un cariño especial a Balaidos porque fue el estadio de mi debut hace ya casi un año, en agosto. Lo guardaré siempre en mi memoria porque fue un momento único e irrepetible aquel Celta de Vigo - Leganés», confiesa con un tono de voz que denota una mezcla de ilusión y nostalgia.

El momento en el que José Luis ha llegado a la élite ha coincidido además con la intención de encontrar una actualización del arbitraje que lo mejore y evite errores decisivos. Hablo del VAR (Video Assistan Referee), un sistema de videoarbitraje que está generando un debate en el mundo del fútbol. Para Munuera no hay dudas.

«El VAR lo veo como una herramienta muy positiva. El fútbol avanza y evoluciona y el arbitraje tiene que ir paralelo a esta evolución y a ese avance. Todo lo que sea para nosotros una herramienta de ayuda y que ayude a que en el fútbol no haya errores, el colectivo arbitral evidentemente estará agradecido. Supongo que llegará», argumenta.

«Se están haciendo pruebas y ensayos como estamos viendo en la Copa Confederaciones. Creo que es una herramienta que bien utilizada, en jugadas muy puntuales de área o de fuera de juego, puede sernos de gran ayuda para evitar polémicas. Yo estoy seguro de que en un futuro llegará a la Liga Española. A día de hoy no nos han hablado del tema pero casi seguro se harán unas pruebas. No sabemos si será en Copa de Rey o en qué competición pero el VAR está ahí y la idea de UEFA es que se instaure en todas las ligas europeas», anuncia.

Otro de los debates que han sacudido el fútbol español en esta pasada temporada vino provocado por los detalles que los clubes tienen con el estamento arbitral en cada partido. «Casi todos los equipos tienen algún detalle con los árbitros. Siempre como recuerdo. No suelen ser detalles suculentos, suelen ser banderines, algún pin. Detalles de cortesía pero no ha habido ninguno que me haya sorprendido. Creo que en un futuro los clubes ya no los harán, aunque se ha hecho toda la vida», cuenta Munuera.

El colegiado jienense cree que la solución por la que optarán los equipos será la de no hacerlos: «Para evitar polémicas como la del año pasado se va a cortar por lo sano seguramente y se deje de hacer. Eran simplemente detalles de cortesía que tanto los clubes de Primera y Segunda hacían para tener un gesto con los árbitros».

Pese a que ahora la categoría en la arbitra diste mucho de la provincia de Jaén, José Luis se mantiene totalmente informado del fútbol jienense y habla así de los tres descensos que se han producido la pasada campaña. «Es una desgracia absoluta que una provincia como Jaén, que casi siempre ha tenido una representación en Segunda División B pues nos hayamos quedado sin ningún equipo. Ni Linares, ni Mancha Real ni Jaén».

A este último le tiene un cariño especial este árbitro al que pudo vérsele el pasado viernes en la presentación de la campaña de captación de abonado que hizo el Real Jaén en IFEJA. No duda tampoco a la hora de romper una lanza en favor de la directiva encabezada por Tomás Membrado por las buenas sensaciones que esta le transmite.

«Tengo muy pocas cosas claras en la vida pero una de ellas es que cuando trabajas, cuando expones las cosas como las están exponiendo ellos y cuando realmente ves una dinámica de evolución y de trabajo como se está observando en el club, casi a nivel profesional pese a ser un equipo de Tercera División, creo que se merecen como mínimo un voto de confianza y de apoyo. Es nuestro club, en breve se llegará al centenario de este equipo, y creo que lo ha llegado es positivo porque peor no podía ir el Real Jaén», expone sobre la opinión que le merecen Membrado y compañía.

«Creo que esta gente está trabajando como puede y con los medios que puede. Se encontraron el club como se lo encontraron y creo que están haciendo una gestión espectacular porque no hay más que ver los resultados y la dinámica de trabajo que tienen. Y todo por el sueño y la ambición que están proyectando. Lo que más me gusta de ese espíritu que está volviendo al Real Jaén es ese lado positivo de esperanza e ilusión que están generando tanto en los aficionados como en la provincia. Creo que eso es algo objetivo y desde aquí aprovecho para desearle todo lo mejor al Real Jaén, a todo su equipo y a toda su Junta Directiva», apostilla el jaenero.

El futuro del Real Jaén no está del todo claro todavía pero el de José Luis Munuera Montero está claro. La próxima temporada el joven colegiado jienense volverá a arbitrar en la Primera División a los Messi, Cristiano, Griezmann, etcétera. Las metas a conseguir ya están marcadas: «La próxima temporada me la planteo como muchísimas ganas. Ya es un segundo año y tenemos que partir de la base de que cada año es diferente y que tenemos que seguir trabajando igual. La afronto con especial ilusión y ojalá podamos asentarnos en la categoría este año y que seamos un equipo sólido, un equipo que de tranquilidad y seguridad al estamento arbitral. La base del éxito arbitral reside en la confianza que tenga el equipo arbitral y por eso este año lo que deseo es que nos asentemos, que maduremos y que causemos seguridad y confianza en todos esos partidos que vayamos a dirigir».